У ЗСУ зафіксовано 6 летальний випадок від COVID-19

В Житомирській області від COVID-19 померла працівниця ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення командування Медичних сил ЗСУ.

"Летальний випадок: Житомирська область -1 працівник ЗС України (з 24.07.2020 р. перебувала на амбулаторному лікуванні за адресою проживання. У зв’язку з погіршенням стану 02.08.2020 госпіталізована в КУ ЦМЛ N1 (м.Житомир). З 03.08.2020 була підключена до апарату ШВЛ. Померла зранку 09.08.2020р)", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Національний Військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці, військовий госпіталь м.Десна – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 8 осіб (Київська область – 1 військовослужбовець, Львівська область – 4 військовослужбовців, Закарпатська область – 1 військовослужбовець, Вінницька область – 1 військовослужбовець, Чернігівська область – 1 державний службовець ЗСУ).

Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Усього за час пандемії одужало – 681 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 795 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, – 172 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З червня захворюваність на COVID-19 виросла в 2,5 рази, - МОЗ