В ВСУ зафиксирован 6 летальный случай от COVID-19

В Житомирской области от COVID-19 умерла работник ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение командования Медицинских сил ВСУ.

"Летальный случай в Житомирской области -1 работник ВС Украины (с 24.07.20 находилась на амбулаторном лечении по адресу проживания. В связи с ухудшением состояния 02.08.20 госпитализирована в КУ ЦГБ N1 (Житомир). С 03.08.20 была подключена к аппарату ИВЛ. Умерла утром 09.08.20р)", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрированы 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Национальный Военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, военный госпиталь г. Десна - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 8 человек (Киевская область - 1 военнослужащий, Львовская область - 4 военнослужащих, Закарпатская область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 1 военнослужащий, Черниговская область - 1 государственный служащий ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на утро 9 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 305 человек.

Всего за время пандемии выздоровел - 681 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 795 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 172 человека.