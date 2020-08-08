РУС
Киев и 8 областей не отвечают требованиям для ослабления карантина, - Минздрав

По состоянию на 8 августа город Киев и восемь областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для ослабления карантинных ограничений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Минимальным требованиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и Киевская область, а также Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

карантин (16729) Минздрав (4915) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
В Харькове положили на вирус.
08.08.2020 16:08 Ответить
В Харькове положили не только на вирус.
08.08.2020 16:50 Ответить
Вот уж игра слов.." ряд областей и Киев не подходят для ослабления карантина"... так они и так в зеленой зоне где все можно.. Или есть еще салатная, бирюзовая, где само упоминание о карантине вне закона. Тут стоит вопрос совсем в другом, и слова ( а не игра в них) должны быть другими.. Эти области и Киев переводятся в " желтую".. " оранжевую", " красную" зоны.. Потому что "зеленую" ослаблять некуда, если только вообще не отменять полное наличие хоть каких то аспектов карантина.. Но так этого де юре нет ни в одном районе Украины . В общем играют в наперстки и все.. А "плато" осталось позади.. и это произошло не осенью ( как утверждали) а в самое жаркое время года, начало августа. Я задавал этот вопрос уже давно, - Кто ответит в суде, за преждевременное снятие карантинных ограничений практически в полном объеме, которое привело к катастрофическому увеличению числа инфицированных и случаев смертности.
08.08.2020 16:13 Ответить
 
 