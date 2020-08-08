3 753 3
Киев и 8 областей не отвечают требованиям для ослабления карантина, - Минздрав
По состоянию на 8 августа город Киев и восемь областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для ослабления карантинных ограничений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Минимальным требованиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и Киевская область, а также Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.
