Київ і 8 областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, - МОЗ

Станом на 8 серпня місто Київ і вісім областей України не відповідають мінімальним вимогам для послаблення карантинних обмежень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Мінімальним вимогам для послаблення карантину не відповідають Київ і Київська область, а також Волинська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.

