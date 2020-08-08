3 753 3
Київ і 8 областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, - МОЗ
Станом на 8 серпня місто Київ і вісім областей України не відповідають мінімальним вимогам для послаблення карантинних обмежень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Мінімальним вимогам для послаблення карантину не відповідають Київ і Київська область, а також Волинська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саша Обломов #473091
показати весь коментар08.08.2020 16:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gennadiy #466698
показати весь коментар08.08.2020 16:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андерсен #450397
показати весь коментар08.08.2020 16:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль