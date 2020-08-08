УКР
Київ і 8 областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, - МОЗ

Станом на 8 серпня місто Київ і вісім областей України не відповідають мінімальним вимогам для послаблення карантинних обмежень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Мінімальним вимогам для послаблення карантину не відповідають Київ і Київська область, а також Волинська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.

Читайте також: Степанов ініціює посилення контролю за карантинними заходами: "Бачимо дуже істотне погіршення ситуації"

В Харькове положили на вирус.
показати весь коментар
08.08.2020 16:08 Відповісти
В Харькове положили не только на вирус.
показати весь коментар
08.08.2020 16:50 Відповісти
Вот уж игра слов.." ряд областей и Киев не подходят для ослабления карантина"... так они и так в зеленой зоне где все можно.. Или есть еще салатная, бирюзовая, где само упоминание о карантине вне закона. Тут стоит вопрос совсем в другом, и слова ( а не игра в них) должны быть другими.. Эти области и Киев переводятся в " желтую".. " оранжевую", " красную" зоны.. Потому что "зеленую" ослаблять некуда, если только вообще не отменять полное наличие хоть каких то аспектов карантина.. Но так этого де юре нет ни в одном районе Украины . В общем играют в наперстки и все.. А "плато" осталось позади.. и это произошло не осенью ( как утверждали) а в самое жаркое время года, начало августа. Я задавал этот вопрос уже давно, - Кто ответит в суде, за преждевременное снятие карантинных ограничений практически в полном объеме, которое привело к катастрофическому увеличению числа инфицированных и случаев смертности.
показати весь коментар
08.08.2020 16:13 Відповісти
 
 