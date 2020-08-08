Степанов ініціює посилення контролю за карантинними заходами: "Бачимо дуже істотне погіршення ситуації"

Необхідно посилювати контроль за дотриманням карантинних заходів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу в суботу.

Він повідомив, що за минулу добу було встановлено відразу два антирекорди щодо поширення коронавірусу в Україні - за кількістю нових випадків (1489) і за кількістю госпіталізованих (294).

Степанов нагадав, що госпіталізації потребують люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг коронавірусної хвороби. Також він звернув увагу на високу кількість померлих за добу - 27 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19

"Ми бачимо дуже істотне погіршення ситуації. Я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за контроль всіх наших заходів, щодо обмежувальних заходів. Я як міністр охорони здоров'я буду звертатися щодо посилення контролю за всіма правилами, які встановлені в нашій країні, за всіма обмежувальними заходами", - зазначив він.

Міністр повідомив, що за минулу добу в цілому було здійснено 39 869 тестувань на коронавірус, з них 19 327 досліджень методом ПЛР, а також 20542 методом ІФА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другій хвилі коронавірусу