11 940 109

Степанов ініціює посилення контролю за карантинними заходами: "Бачимо дуже істотне погіршення ситуації"

Необхідно посилювати контроль за дотриманням карантинних заходів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу в суботу.

Він повідомив, що за минулу добу було встановлено відразу два антирекорди щодо поширення коронавірусу в Україні - за кількістю нових випадків (1489) і за кількістю госпіталізованих (294).

Степанов нагадав, що госпіталізації потребують люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг коронавірусної хвороби. Також він звернув увагу на високу кількість померлих за добу - 27 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу виявили 200 випадків коронавірусу COVID-19

"Ми бачимо дуже істотне погіршення ситуації. Я буду звертатися до своїх колег, які відповідають за контроль всіх наших заходів, щодо обмежувальних заходів. Я як міністр охорони здоров'я буду звертатися щодо посилення контролю за всіма правилами, які встановлені в нашій країні, за всіма обмежувальними заходами", - зазначив він.

Міністр повідомив, що за минулу добу в цілому було здійснено 39 869 тестувань на коронавірус, з них 19 327 досліджень методом ПЛР, а також 20542 методом ІФА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другій хвилі коронавірусу

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+30
Бубочке дебилу маску на хлебальце приклейте!
показати весь коментар
08.08.2020 12:03 Відповісти
+26
И карантинное бюро расследований. карантинную полицию и карантинную прокуратуру!
показати весь коментар
08.08.2020 12:06 Відповісти
+19
Ухудшение ситуации во всем, когда зебилы у власти.
показати весь коментар
08.08.2020 12:06 Відповісти
........ як результат ніким не оціненої кропіткої роботи по боротьбі з коронаровірусом по телебаченню
показати весь коментар
08.08.2020 19:00 Відповісти
Коронавирус-фейк! Можете спокойно лизать ручки дверей в супермаркетах, кнопки в лифте и будет вам счастье!
показати весь коментар
08.08.2020 20:11 Відповісти
Фейк не коронавирус, а театрализованное изображение борьбы с ним.

«Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также со стороны точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то нужно создать психологический какой-то эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности» - главный санитарный врач Ляшко.
показати весь коментар
08.08.2020 20:26 Відповісти
Це просто грип шановна, епідемія, але не пандемія, видихніть
показати весь коментар
08.08.2020 21:49 Відповісти
Мерзавец.
показати весь коментар
08.08.2020 21:15 Відповісти
Деякі люди так бояться смерті, що ще рухаються але вже не живуть.
показати весь коментар
08.08.2020 21:19 Відповісти
Хренові курдуплі - карантин в УКРАЇНІ НЕКОНСТИТУЦІЙНИЙ, бо це наказ Міністерства, а НЕ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН від РНБО, люди просипайтесь, з нас тупо роблять слухняне стадо і БЕЗ ЗАКОНУ
Цікаво чи знайдеться в Україні людина яка подасть позов на владу України за анулювання громадянських свобод під приводом "Ковіду". Дуже сподіваюсь.
показати весь коментар
08.08.2020 21:48 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2020 00:06 Відповісти
Повезло вам, граждане украинцы, у вас Министр Здравоохранения хоть образование профильное имеет.
А у нас, в штате Виктория, старуха Микакос, министерша здравоохранения, никакого медицинского образования не имеет, и рядом с медициной не стояла.
А сколько было воплей на этом форуме про Супрун, что, дескать, не медик она, а вот отвечаю - неважно это теперь, граждане, оказывается, совершенно.
В апреле Микакос, основываясь на ее "глубоких" медицинских знаниях, предложила уголовников (без шуток, зеков из тюрем) в частные госпиталя Мельбурна от макарононовируса класть на излечение, то есть вот такие лохи, как я, заплатившие больше 100 тысяч баксов частной медицинской стаховки (с 1993 года, я подсчитала), оплатили, оказывается, лечение уголовников в частных госпиталях.
И это все, что нам нужно знать о куммуняках, граждане, коммуняки - они везде одинаковы, независимо от национальности и языка, на котором они гутарят.

А вы еще удивляетесь, что там Степанов-Ляшко (и Ляшко-Степанов) отжигают, да они хоть уголовников в одну палату с людьми нормальными не кладут!

Пользуясь случаем, пожелаю Микакос делить одну койку с уголовником (а в госпитале или в тюрьме - то мне неважно).
Того же пожелаем и "бубочкам" с его сявками.
показати весь коментар
09.08.2020 07:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 