11 940 109

Степанов инициирует усиление контроля за карантинными мерами: "Видим очень существенное ухудшение ситуации"

Необходимо усиливать контроль за соблюдением карантинных мер в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге в субботу

Он сообщил, что за минувшие сутки было установлено сразу два антирекорда по распространению коронавируса в Украине – по количеству новых случаев (1489) и по количеству госпитализированных (294).

Степанов напомнил, что в госпитализации нуждаются люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение коронавирусной болезни. Также он обратил внимание на высокое количество умерших за сутки – 27 человек.

В Киеве за сутки выявили 200 случаев коронавируса COVID-19

"Мы видим очень существенное ухудшение ситуации. Я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за контроль всех наших мер, в отношении ограничительных мер. Я как министр здравоохранения буду обращаться по усилению контроля за всеми правилами, которые установлены в нашей стране, за всеми ограничительными мерами", - отметил он.

Министр сообщил, что за минувшие сутки в целом было осуществлено 39 869 тестирований на коронавирус, из них 19 327 исследований методом ПЦР, а также 20542 методом ИФА.

Зеленский поручил Кабмину мобилизоваться, чтобы предотвратить вторую волну коронавируса

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+30
Бубочке дебилу маску на хлебальце приклейте!
показать весь комментарий
08.08.2020 12:03 Ответить
+26
И карантинное бюро расследований. карантинную полицию и карантинную прокуратуру!
показать весь комментарий
08.08.2020 12:06 Ответить
+19
Ухудшение ситуации во всем, когда зебилы у власти.
показать весь комментарий
08.08.2020 12:06 Ответить
........ як результат ніким не оціненої кропіткої роботи по боротьбі з коронаровірусом по телебаченню
показать весь комментарий
08.08.2020 19:00 Ответить
Коронавирус-фейк! Можете спокойно лизать ручки дверей в супермаркетах, кнопки в лифте и будет вам счастье!
показать весь комментарий
08.08.2020 20:11 Ответить
Фейк не коронавирус, а театрализованное изображение борьбы с ним.

«Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также со стороны точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, то нужно создать психологический какой-то эффект. И благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности» - главный санитарный врач Ляшко.
показать весь комментарий
08.08.2020 20:26 Ответить
Це просто грип шановна, епідемія, але не пандемія, видихніть
показать весь комментарий
08.08.2020 21:49 Ответить
Мерзавец.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:15 Ответить
Деякі люди так бояться смерті, що ще рухаються але вже не живуть.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:19 Ответить
Как передает https://censor.net/, об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на https://censor.net/news/3212610/brifing_minzdrava_po_situatsii_s_koronavirusom_video в субботу

Хренові курдуплі - карантин в УКРАЇНІ НЕКОНСТИТУЦІЙНИЙ, бо це наказ Міністерства, а НЕ НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН від РНБО, люди просипайтесь, з нас тупо роблять слухняне стадо і БЕЗ ЗАКОНУ
Цікаво чи знайдеться в Україні людина яка подасть позов на владу України за анулювання громадянських свобод під приводом "Ковіду". Дуже сподіваюсь.
показать весь комментарий
08.08.2020 21:48 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2020 00:06 Ответить
Повезло вам, граждане украинцы, у вас Министр Здравоохранения хоть образование профильное имеет.
А у нас, в штате Виктория, старуха Микакос, министерша здравоохранения, никакого медицинского образования не имеет, и рядом с медициной не стояла.
А сколько было воплей на этом форуме про Супрун, что, дескать, не медик она, а вот отвечаю - неважно это теперь, граждане, оказывается, совершенно.
В апреле Микакос, основываясь на ее "глубоких" медицинских знаниях, предложила уголовников (без шуток, зеков из тюрем) в частные госпиталя Мельбурна от макарононовируса класть на излечение, то есть вот такие лохи, как я, заплатившие больше 100 тысяч баксов частной медицинской стаховки (с 1993 года, я подсчитала), оплатили, оказывается, лечение уголовников в частных госпиталях.
И это все, что нам нужно знать о куммуняках, граждане, коммуняки - они везде одинаковы, независимо от национальности и языка, на котором они гутарят.

А вы еще удивляетесь, что там Степанов-Ляшко (и Ляшко-Степанов) отжигают, да они хоть уголовников в одну палату с людьми нормальными не кладут!

Пользуясь случаем, пожелаю Микакос делить одну койку с уголовником (а в госпитале или в тюрьме - то мне неважно).
Того же пожелаем и "бубочкам" с его сявками.
показать весь комментарий
09.08.2020 07:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 