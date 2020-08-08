Степанов инициирует усиление контроля за карантинными мерами: "Видим очень существенное ухудшение ситуации"

Необходимо усиливать контроль за соблюдением карантинных мер в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге в субботу

Он сообщил, что за минувшие сутки было установлено сразу два антирекорда по распространению коронавируса в Украине – по количеству новых случаев (1489) и по количеству госпитализированных (294).

Степанов напомнил, что в госпитализации нуждаются люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение коронавирусной болезни. Также он обратил внимание на высокое количество умерших за сутки – 27 человек.

"Мы видим очень существенное ухудшение ситуации. Я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за контроль всех наших мер, в отношении ограничительных мер. Я как министр здравоохранения буду обращаться по усилению контроля за всеми правилами, которые установлены в нашей стране, за всеми ограничительными мерами", - отметил он.

Министр сообщил, что за минувшие сутки в целом было осуществлено 39 869 тестирований на коронавирус, из них 19 327 исследований методом ПЦР, а также 20542 методом ИФА.

