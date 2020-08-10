УКР
Літак сім'ї Лукашенка полетів з Мінська до Туреччини

Один з літаків родини президента Білорусі Олександра Лукашенка прилетів до Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Маршрут польоту літака Олександра Лукашенка був помічений на сайті PlaneFinder. Лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська 9 серпня. Пунктом його призначення було місто Бодрум на південному заході Туреччини.

Наразі невідомо, хто саме вирушив на цьому борту. Немає інформації й про те, чи перебуває на ньому сам Лукашенко, однак ще перед виборами білоруські телеграм-канали повідомляли про підготовку літака до польоту. Його, зокрема, обстежували сапери, що зазвичай вони роблять під час підготовки борту до польоту самого глави держави.

Автор: 

Білорусь (8083) Лукашенко Олександр (2695) Туреччина (3683)
Топ коментарі
+18
Знаково,що "опозиціонери" й їх сім'ї ,ховаються в Москві,а лукашенківська сім'я- в протилежному боці.
10.08.2020 06:03 Відповісти
+14
Тю. Перемога в 75%, а переможець втік. А поздоровлення прийняти?
10.08.2020 06:14 Відповісти
+9
Самолет семьи Лукашенко улетел из Минска в Турцию - Цензор.НЕТ 9899

(с) Праздник святого Йоргена
10.08.2020 05:42 Відповісти
Але хто був на тому літаку нема жодних відомостей.
10.08.2020 05:41 Відповісти
Може Илон Маск ? Бо кому ж еще летать в лукашенковском самолете, кроме Илона Маска
10.08.2020 05:44 Відповісти
Надайте достовірні відомості щодо Ілона Маска, бо ваші порожні слова не потрібні.
10.08.2020 05:53 Відповісти
Лукашенко боявся що його вб'ють за наказом путіна і тому тимчасово вилетів з країни, поки менти не подавлять спротив. Бо якщо Лукашенка пристрелять або підірвуть - не буде сенсу в придушенні спротиву.
10.08.2020 13:52 Відповісти
Знаково,що "опозиціонери" й їх сім'ї ,ховаються в Москві,а лукашенківська сім'я- в протилежному боці.
10.08.2020 06:03 Відповісти
Так, це дуже важливий аспект.
10.08.2020 06:17 Відповісти
Самолет семьи Лукашенко улетел из Минска в Турцию - Цензор.НЕТ 9899

(с) Праздник святого Йоргена
10.08.2020 05:42 Відповісти
вовремя
10.08.2020 07:59 Відповісти
Шо, и Коленька улетел? А я думал, что он п первой шеренге, со щитом и дубинкой, папашку защишает! Личным примером, так сказать. А оно вон как оказывается, Грынорыч, пафосно рассуждать оно одно а памперсы с сдрыснуть оно другое. Ну прямо, как наш членограй-гидрант.
10.08.2020 05:49 Відповісти
Якщо ця інформація чимось ще підтвердиться то цілком можливо вивіз своє сімейство до поки буде бурхливо у Білорусі, а потім можливо сам підтягнеться.
10.08.2020 05:51 Відповісти
Ой сцыкло....
10.08.2020 06:04 Відповісти
Сцить бацька, щоб москалі не замочили його десь в туалєті президентського дворца.
10.08.2020 07:15 Відповісти
Шизоидное, постреляв по людях резиной,. эвакуировало своё стадо. Возможно и с баблом...
10.08.2020 06:05 Відповісти
Тю. Перемога в 75%, а переможець втік. А поздоровлення прийняти?
10.08.2020 06:14 Відповісти
Уже поздравили. Те,кого ты выбрало.
10.08.2020 07:38 Відповісти
Бачте, в Ростов ні в Маскву не полетів літак, отож Лукашенко проти російських фашистів і людоїдів.
10.08.2020 07:28 Відповісти
не против, а в контрах...это разное...
10.08.2020 07:37 Відповісти
А навіщо йому фашисти і людоїди з росії якщо він і сам по собі фашист і людоїд не хрєновий ?
10.08.2020 08:06 Відповісти
А шо падумал ЗЄля и шо на ето скажет ******* ?
10.08.2020 07:32 Відповісти
сдадут турки рыгорыча адептам демократии, и к гадалке не ходи...вот так-то - ссорится со всеми...
10.08.2020 07:59 Відповісти
главное,шоб ***** не сдали .бо там уже чаёк с полонием остывает.
10.08.2020 09:17 Відповісти
Во первых это может быть враньем в стиле "оппозиции" Беларуси. Но если бы даже и сам Лукашенко полетел в Турцию отдохнуть. Время было напряженное. Официальное объявление результатов 14 числа.. Есть время для паузы. В общем оппозиционеры-мошенники потерпели сокрушительное поражение и обязаны замолчать. А лучше, чтобы быстро перебрались в рашку к своим вдохновителям и наверняка спонсорам.
10.08.2020 08:09 Відповісти
Здесь многие гавкают против Лукашенко. Нам надо своими внутренними вопросами заниматься. А то олигархи обнаглели выше всяких пределов, а мы сопли жуем.
10.08.2020 08:11 Відповісти
лукашенко это вам не ссыкун янукович
10.08.2020 08:41 Відповісти
а я думав що українці це вам не білоруси... а воно он як...
10.08.2020 10:27 Відповісти
А в Минске остался двойник!
Так же как и с Януковичем.
10.08.2020 08:56 Відповісти
коленька улетел, наследник, мало ли чего
10.08.2020 13:59 Відповісти
 
 