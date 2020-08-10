Літак сім'ї Лукашенка полетів з Мінська до Туреччини

Один з літаків родини президента Білорусі Олександра Лукашенка прилетів до Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Маршрут польоту літака Олександра Лукашенка був помічений на сайті PlaneFinder. Лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська 9 серпня. Пунктом його призначення було місто Бодрум на південному заході Туреччини.

Наразі невідомо, хто саме вирушив на цьому борту. Немає інформації й про те, чи перебуває на ньому сам Лукашенко, однак ще перед виборами білоруські телеграм-канали повідомляли про підготовку літака до польоту. Його, зокрема, обстежували сапери, що зазвичай вони роблять під час підготовки борту до польоту самого глави держави.

