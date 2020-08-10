Літак сім'ї Лукашенка полетів з Мінська до Туреччини
Один з літаків родини президента Білорусі Олександра Лукашенка прилетів до Туреччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Маршрут польоту літака Олександра Лукашенка був помічений на сайті PlaneFinder. Лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська 9 серпня. Пунктом його призначення було місто Бодрум на південному заході Туреччини.
Наразі невідомо, хто саме вирушив на цьому борту. Немає інформації й про те, чи перебуває на ньому сам Лукашенко, однак ще перед виборами білоруські телеграм-канали повідомляли про підготовку літака до польоту. Його, зокрема, обстежували сапери, що зазвичай вони роблять під час підготовки борту до польоту самого глави держави.
Топ коментарі
+18 макаренко юра
показати весь коментар10.08.2020 06:03 Відповісти Посилання
+14 sulima ivan
показати весь коментар10.08.2020 06:14 Відповісти Посилання
+9 Baden
показати весь коментар10.08.2020 05:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(с) Праздник святого Йоргена
Так же как и с Януковичем.