Самолет семьи Лукашенко улетел из Минска в Турцию

Один из самолетов семьи президента Беларуси Александра Лукашенко прилетел в Турцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Маршрут полета самолета Александра Лукашенко был замечен на сайте PlaneFinder. Лайнер Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ вылетел из Минска 9 августа. Пунктом его назначения был город Бодрум на юго-западе Турции.

Пока неизвестно кто именно полетел на этом борту. Нет информации и о том, находится ли на нем сам Лукашенко, однако еще перед выборами белорусские телеграмм каналы сообщали о подготовке самолета к полету. Его, в частности, обследовали саперы, что, как правило, они делают во время подготовки борта к полету самого главы государства.

Также читайте: Тихановская и ее соратники готовы сесть за стол переговоров с властью Беларуси

+18
Знаково,що "опозиціонери" й їх сім'ї ,ховаються в Москві,а лукашенківська сім'я- в протилежному боці.
10.08.2020 06:03 Ответить
+14
Тю. Перемога в 75%, а переможець втік. А поздоровлення прийняти?
10.08.2020 06:14 Ответить
+9
(с) Праздник святого Йоргена
10.08.2020 05:42 Ответить
Але хто був на тому літаку нема жодних відомостей.
10.08.2020 05:41 Ответить
Може Илон Маск ? Бо кому ж еще летать в лукашенковском самолете, кроме Илона Маска
10.08.2020 05:44 Ответить
Надайте достовірні відомості щодо Ілона Маска, бо ваші порожні слова не потрібні.
10.08.2020 05:53 Ответить
Лукашенко боявся що його вб'ють за наказом путіна і тому тимчасово вилетів з країни, поки менти не подавлять спротив. Бо якщо Лукашенка пристрелять або підірвуть - не буде сенсу в придушенні спротиву.
10.08.2020 13:52 Ответить
Так, це дуже важливий аспект.
10.08.2020 06:17 Ответить
вовремя
10.08.2020 07:59 Ответить
Шо, и Коленька улетел? А я думал, что он п первой шеренге, со щитом и дубинкой, папашку защишает! Личным примером, так сказать. А оно вон как оказывается, Грынорыч, пафосно рассуждать оно одно а памперсы с сдрыснуть оно другое. Ну прямо, как наш членограй-гидрант.
10.08.2020 05:49 Ответить
Якщо ця інформація чимось ще підтвердиться то цілком можливо вивіз своє сімейство до поки буде бурхливо у Білорусі, а потім можливо сам підтягнеться.
10.08.2020 05:51 Ответить
Ой сцыкло....
10.08.2020 06:04 Ответить
Сцить бацька, щоб москалі не замочили його десь в туалєті президентського дворца.
показать весь комментарий
Шизоидное, постреляв по людях резиной,. эвакуировало своё стадо. Возможно и с баблом...
показать весь комментарий
Уже поздравили. Те,кого ты выбрало.
показать весь комментарий
Бачте, в Ростов ні в Маскву не полетів літак, отож Лукашенко проти російських фашистів і людоїдів.
показать весь комментарий
не против, а в контрах...это разное...
показать весь комментарий
А навіщо йому фашисти і людоїди з росії якщо він і сам по собі фашист і людоїд не хрєновий ?
показать весь комментарий
А шо падумал ЗЄля и шо на ето скажет ******* ?
показать весь комментарий
сдадут турки рыгорыча адептам демократии, и к гадалке не ходи...вот так-то - ссорится со всеми...
показать весь комментарий
главное,шоб ***** не сдали .бо там уже чаёк с полонием остывает.
показать весь комментарий
Во первых это может быть враньем в стиле "оппозиции" Беларуси. Но если бы даже и сам Лукашенко полетел в Турцию отдохнуть. Время было напряженное. Официальное объявление результатов 14 числа.. Есть время для паузы. В общем оппозиционеры-мошенники потерпели сокрушительное поражение и обязаны замолчать. А лучше, чтобы быстро перебрались в рашку к своим вдохновителям и наверняка спонсорам.
показать весь комментарий
Здесь многие гавкают против Лукашенко. Нам надо своими внутренними вопросами заниматься. А то олигархи обнаглели выше всяких пределов, а мы сопли жуем.
показать весь комментарий
лукашенко это вам не ссыкун янукович
показать весь комментарий
а я думав що українці це вам не білоруси... а воно он як...
показать весь комментарий
А в Минске остался двойник!
Так же как и с Януковичем.
показать весь комментарий
коленька улетел, наследник, мало ли чего
показать весь комментарий
