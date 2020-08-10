Самолет семьи Лукашенко улетел из Минска в Турцию
Один из самолетов семьи президента Беларуси Александра Лукашенко прилетел в Турцию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Маршрут полета самолета Александра Лукашенко был замечен на сайте PlaneFinder. Лайнер Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ вылетел из Минска 9 августа. Пунктом его назначения был город Бодрум на юго-западе Турции.
Пока неизвестно кто именно полетел на этом борту. Нет информации и о том, находится ли на нем сам Лукашенко, однако еще перед выборами белорусские телеграмм каналы сообщали о подготовке самолета к полету. Его, в частности, обследовали саперы, что, как правило, они делают во время подготовки борта к полету самого главы государства.
Так же как и с Януковичем.