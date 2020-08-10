УКР
RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА

RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА

Для спрощення підключення нових об'єктів бізнесу до електромереж необхідні капітальні інвестиції в мережі, залучити які можливо при впровадженні стимулюючого тарифу (RAB-тарифу).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла Анна Дерев'янко, директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Простота і вартість підключення - це два пункти, які далекі від ідеалу в Україні. Варто зазначити, що є навіть кейси, коли новим компаніям, щоб відкрити бізнес в Україні, треба витратити 10% від загального бюджету проєкту на підключення до мереж", - наголосила керівник асоціації.

На думку Дерев'янко, якщо говорити про спрощення підключення до мереж, вирішити питання можуть тільки масштабні інвестиції в розвиток електромереж, збільшення запасу потужності, оновлення інфраструктури. Таким чином, підприємцю не потрібно буде оплачувати електроінфраструктуру під свій бізнес, а значить, і ціна підключення буде меншою.

"Всім відомо, що наші мережі зношені дуже сильно і вимагають капітальних інвестицій, що можливо при впровадженні стимулюючого тарифу. Це призведе оновлення мереж, скорочення кількості ремонтів і приведення індексу SAIDI (відключень у хвилинах на користувача) до європейських норм і показників", - наголосили в ЄБА.

Раніше в ЄБА заявляли про істотні інвестиції в модернізацію мереж, що в підсумку позитивно позначиться на рівні енергопостачання. В Асоціації пропонували впроваджувати стимулюючий тариф за європейською методологією - ставка повернення інвестицій на рівні WACC, яка нараховується на всі активи операторів систем розподілу.

Нагадаємо, стало відомо, що Міненерго також надіслало НКРЕКП лист із проханням прийняти RAB-тариф за європейською методологією.

+20
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
А почему ЛОХИ должны платить счас ЛОХАМ расскажут разные експерды!!
10.08.2020 20:03 Відповісти
+19
Стабильно раз в сутки статейка про говнотариф. Думал сегодня испражняться на эту тему не будут, а нет - ошибся.
10.08.2020 20:08 Відповісти
+12
да тут куда не глянь .... сплошные удешевления .....и каждый из нас **********!
10.08.2020 20:04 Відповісти
Ты не будешь платить? Ну-ну
10.08.2020 20:56 Відповісти
RAB-тариф на распределение электроэнергии удешевит подключения к электросетям, - ЕВА - Цензор.НЕТ 3781
10.08.2020 20:04 Відповісти
Отчего же, просто ему зашла "инвестиция" и как результат РАВ-тариф видится с приятной стороны...Ахметов самый крупный отечественный "инвестор".
10.08.2020 20:26 Відповісти
долбят ежедневно народу в головы чтобы смирились и приняли. И понятно здесь что Цензор на зарплате у Ахметова
10.08.2020 21:04 Відповісти
Что-то я в этой статье запутался... чувствуется лохотрон какой-то.
показати весь коментар
10.08.2020 20:11 Відповісти
ахахах РАБ гениально ж*ды придумали. Кушайте 73%
10.08.2020 20:15 Відповісти
Засуньте себе в ..опу ваш раб тариф
10.08.2020 20:19 Відповісти
не засунут, пока не поможем
10.08.2020 20:25 Відповісти
Як і другу платіжки за транспортування газу по трубах низького тиску, які за свої кошти провело населення? Там такий тариф, наче тойгаз совковими лопатами до будинків доставляють. І ніх о не збирається нете, що знизити тариф, а навіть його обґрунтувати.
10.08.2020 21:48 Відповісти
наш облгаз постач став рахуватийого по поставкам 2018 року! Але у постанові про минулі роки нічого не йдеться. Тобто з людей незаконно здирають гроші. Громадянам слід обєднуватися у спільноту споживачів такої послуги і через суд вертати незаконно сполачені кошти. дебіли із нкре стали брати від спожитого газу. А треба було брати із затрат на обслуговування.
10.08.2020 22:56 Відповісти
Брехня. Сбор ахметке на новый особняк.
10.08.2020 20:19 Відповісти
Т.е если будет РАБ- не надо будет строить ЛЭП и подстанции своему обьекту за свой счет с последуещей передаче на баланс облэнэрго? Суркисы вам бесплатно это сделают? Сколько можно врать?
10.08.2020 20:21 Відповісти
Как-то так
RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 2052RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 5867RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 1093RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 8555RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 830RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 2561
10.08.2020 20:23 Відповісти
Місяць назад прийняли закон про зелені тарифи по яким у герусів стояло виття до неба.
І бачите як помітно впала ціна е/е для населення.
А тут ще й на на РАБ-тарифі зекономим...
10.08.2020 20:23 Відповісти
Уже год как все "удешевляют" и "удешевляют" тарифы...
МОЖЕТ ХВАТИТ?!!
А то скоро есть будет НЕЧЕГО!
"Зубы на полку положим".
10.08.2020 20:25 Відповісти
РАБи ...вам нові "тарифи" ...всі за ...крім вас казлов ...
10.08.2020 20:26 Відповісти
Эпоху бедности Коломойский начал побеждать еще в 2004 году зха 16 лет Игорь Валерьевич стал миллиардером без Приватбанка купив США недвижимости на миллиарды зеленых американских гривен...
10.08.2020 20:27 Відповісти
" ... если говорить о упрощении подключения к сетям, решить вопрос могут только масштабные инвестиции в развитие электросетей, увеличение запаса мощности, обновление инфраструктуры. "
ТОЛЬКО национализация, жесткая но честная, решит все вопросы в энергообеспечении.
10.08.2020 20:27 Відповісти
Ахметов, иди нах. со своими рабтарифами тебе сказали...
10.08.2020 20:41 Відповісти
А давайте примем лучше для олигофренов РАБ-налоги на богатство как во всей Европе и США? Например в развитых странах куда кивает Ахметов и КО, налог на прибыль для миллионеров доходит до 50%.
10.08.2020 20:43 Відповісти
10.08.2020 20:53 Відповісти
То-то.Платил за энергию в два раза больше,чемь в Америке относительно зарплаты?Теперь ещё и за провода,столбы,трансформаторы заплатишь в 10-ть раз дороже-Ахметов из своих чесно заработаных непосильным трудом тебе здесь не помощник.
10.08.2020 20:54 Відповісти
Проводники RAB-тарифов теперь придумали байку, что за подключение будет платить не тот кто подключается, а все, кто уже подключенный.
Как задрали эти лохотронщики.
10.08.2020 20:43 Відповісти
А каким боком вы хотите брать РАБ-тарифы у одних чтобы другие дешевле подключались? за счет населения вы хотите другим бизнесменам снизить стоимость подключения? И с какго перепугу люди должны вообще платить за подключения к сетям еще проложенным в советские времена? Ахметов хоть один километр новых сетей за свой счет где то проложил или хоть одну новую електростанцию построил? Кстати стоимость подключения всегда учитывалась при оформлении земли. Куда делись ети деньги которые якобы высчитывались в фонд благоустройства и подключения к сетям?
10.08.2020 20:48 Відповісти
Где где...в Лондоне.
10.08.2020 21:00 Відповісти
RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 3579
10.08.2020 20:51 Відповісти
Нахрен. Цензор я скоро обвиню Вас в подмахиванию... Два-три раза за неделю стабильно реклама РАБ-тарифа
10.08.2020 20:55 Відповісти
Нахера мне ваше подключение если я уже подключен? Вы там в правительстве ахметовского шмыгаля совсем рехнулись? Или может мне по зебильному второй раз подключиться. подешевле?
10.08.2020 20:59 Відповісти
RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 6212
10.08.2020 21:01 Відповісти
Хто там про убытки говорит? Сколко млрд получил Ахмет с Украины в прошлом году? А в позапрошлом? И куда эта девала наши деньги?
10.08.2020 21:04 Відповісти
Кроме *зеленых тарифов* Ахметов и КО хотят еще подоить с нас РАБ-тарифами. А морда не треснет от пули в затылок с Магнума45?
10.08.2020 21:06 Відповісти
Каждый день по статейке. Глядишь и привыкнем.
Работаю в Харьковоблэнерго , зарплату платят день в день , но на ремонт сетей практически не дают средств. Доходит до того , что нет топлива заправить технику для ремонта не требующего материалов. Куча жалоб на низкое качество электроэнергии , а сделать ничего не можем - нечем и не на чем доехать.
10.08.2020 21:31 Відповісти
Не ведите бизнес где 10% идёт на подключение к электрике,или дайте по руках,той рыжей скотине ,вместе с её шмыглей,которая требует такие средства.
10.08.2020 21:55 Відповісти
те , кто пробовал подключиться к электросетям - стрелялись...
сейчас они - просто будут вешаться...
10.08.2020 22:56 Відповісти
чого це зеля так перед ахметкою розпинається ?
і губить свою електоральну базу ?
10.08.2020 23:03 Відповісти
15 кв подключить дом 50+ кгрн. линия 10 м от дома. за что?! алигархи охренели совсем
11.08.2020 02:42 Відповісти
В последние 30 лет тариф включал средства на модернизацию!
Когда начнем судить тех, кто разворовал?
11.08.2020 09:36 Відповісти
 
 