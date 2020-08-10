RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА
Для спрощення підключення нових об'єктів бізнесу до електромереж необхідні капітальні інвестиції в мережі, залучити які можливо при впровадженні стимулюючого тарифу (RAB-тарифу).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла Анна Дерев'янко, директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).
"Простота і вартість підключення - це два пункти, які далекі від ідеалу в Україні. Варто зазначити, що є навіть кейси, коли новим компаніям, щоб відкрити бізнес в Україні, треба витратити 10% від загального бюджету проєкту на підключення до мереж", - наголосила керівник асоціації.
На думку Дерев'янко, якщо говорити про спрощення підключення до мереж, вирішити питання можуть тільки масштабні інвестиції в розвиток електромереж, збільшення запасу потужності, оновлення інфраструктури. Таким чином, підприємцю не потрібно буде оплачувати електроінфраструктуру під свій бізнес, а значить, і ціна підключення буде меншою.
"Всім відомо, що наші мережі зношені дуже сильно і вимагають капітальних інвестицій, що можливо при впровадженні стимулюючого тарифу. Це призведе оновлення мереж, скорочення кількості ремонтів і приведення індексу SAIDI (відключень у хвилинах на користувача) до європейських норм і показників", - наголосили в ЄБА.
Раніше в ЄБА заявляли про істотні інвестиції в модернізацію мереж, що в підсумку позитивно позначиться на рівні енергопостачання. В Асоціації пропонували впроваджувати стимулюючий тариф за європейською методологією - ставка повернення інвестицій на рівні WACC, яка нараховується на всі активи операторів систем розподілу.
Нагадаємо, стало відомо, що Міненерго також надіслало НКРЕКП лист із проханням прийняти RAB-тариф за європейською методологією.
А почему ЛОХИ должны платить счас ЛОХАМ расскажут разные експерды!!
Вообщем, остановитесь на названии- "РАБ-тариф" и всё становится понятным.
І бачите як помітно впала ціна е/е для населення.
А тут ще й на на РАБ-тарифі зекономим...
МОЖЕТ ХВАТИТ?!!
А то скоро есть будет НЕЧЕГО!
"Зубы на полку положим".
ТОЛЬКО национализация, жесткая но честная, решит все вопросы в энергообеспечении.
Как задрали эти лохотронщики.
Работаю в Харьковоблэнерго , зарплату платят день в день , но на ремонт сетей практически не дают средств. Доходит до того , что нет топлива заправить технику для ремонта не требующего материалов. Куча жалоб на низкое качество электроэнергии , а сделать ничего не можем - нечем и не на чем доехать.
сейчас они - просто будут вешаться...
і губить свою електоральну базу ?
Когда начнем судить тех, кто разворовал?