RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА

Для спрощення підключення нових об'єктів бізнесу до електромереж необхідні капітальні інвестиції в мережі, залучити які можливо при впровадженні стимулюючого тарифу (RAB-тарифу).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла Анна Дерев'янко, директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Простота і вартість підключення - це два пункти, які далекі від ідеалу в Україні. Варто зазначити, що є навіть кейси, коли новим компаніям, щоб відкрити бізнес в Україні, треба витратити 10% від загального бюджету проєкту на підключення до мереж", - наголосила керівник асоціації.

На думку Дерев'янко, якщо говорити про спрощення підключення до мереж, вирішити питання можуть тільки масштабні інвестиції в розвиток електромереж, збільшення запасу потужності, оновлення інфраструктури. Таким чином, підприємцю не потрібно буде оплачувати електроінфраструктуру під свій бізнес, а значить, і ціна підключення буде меншою.

"Всім відомо, що наші мережі зношені дуже сильно і вимагають капітальних інвестицій, що можливо при впровадженні стимулюючого тарифу. Це призведе оновлення мереж, скорочення кількості ремонтів і приведення індексу SAIDI (відключень у хвилинах на користувача) до європейських норм і показників", - наголосили в ЄБА.

Раніше в ЄБА заявляли про істотні інвестиції в модернізацію мереж, що в підсумку позитивно позначиться на рівні енергопостачання. В Асоціації пропонували впроваджувати стимулюючий тариф за європейською методологією - ставка повернення інвестицій на рівні WACC, яка нараховується на всі активи операторів систем розподілу.

Нагадаємо, стало відомо, що Міненерго також надіслало НКРЕКП лист із проханням прийняти RAB-тариф за європейською методологією.