2 632 44

RAB-тариф на распределение электроэнергии удешевит подключения к электросетям, - ЕВА

Для упрощения подключения новых объектов бизнеса к электросетям, необходимы капитальные инвестиции в сети, привлечь которые возможно при внедрении стимулирующего тарифа (RAB-тарифа).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала Анна Деревянко, директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Простота и стоимость подключения — это два пункта, которые далеки от идеала в Украине. Стоит отметить, что есть даже кейсы, когда новым компаниям, чтобы открыть бизнес в Украине, надо потратить 10% от общего бюджета проекта на подключение к сетям", — подчеркнула руководитель ассоциации.

По мнению Деревянко, если говорить о упрощении подключения к сетям, решить вопрос могут только масштабные инвестиции в развитие электросетей, увеличение запаса мощности, обновление инфраструктуры. Таким образом, предпринимателю не нужно будет расстраивать и оплачивать электроинфраструктуру под свой бизнес, а значит, и цена подключения будет меньше.

"Всем известно, что наши сети изношены очень сильно и требуют капитальных инвестиций, что возможно при внедрении стимулирующего тарифа. Это повлечет за собой обновление сетей, сокращения количества ремонтов и приведение индекса SAIDI (отключений в минутах на пользователя) к европейским нормам и показателям", — подчеркнули в ЕБА.

Ранее, в ЕБА заявляли, что существенные инвестиции в модернизацию сетей, что в конечном счете позитивно скажется на уровне энергоснабжения. В Ассоциации предлагали внедрять стимулирующий тариф по европейской методологии — ставка возврата инвестиций на уровне WACC, которая начисляется на все активы операторов систем распределения.

Напомним, стало известно, что Минэнерго также отправил НКРЭКУ письмо с просьбой принять RAB-тариф по европейской методологии.

тарифы (1909) Европейская бизнес ассоциация (61) RAB (34)
+20
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
А почему ЛОХИ должны платить счас ЛОХАМ расскажут разные експерды!!
10.08.2020 20:03 Ответить
+19
Стабильно раз в сутки статейка про говнотариф. Думал сегодня испражняться на эту тему не будут, а нет - ошибся.
10.08.2020 20:08 Ответить
+12
да тут куда не глянь .... сплошные удешевления .....и каждый из нас **********!
показать весь комментарий
10.08.2020 20:04 Ответить
Ты не будешь платить? Ну-ну
10.08.2020 20:56 Ответить
RAB-тариф на распределение электроэнергии удешевит подключения к электросетям, - ЕВА - Цензор.НЕТ 3781
10.08.2020 20:04 Ответить
Отчего же, просто ему зашла "инвестиция" и как результат РАВ-тариф видится с приятной стороны...Ахметов самый крупный отечественный "инвестор".
10.08.2020 20:26 Ответить
долбят ежедневно народу в головы чтобы смирились и приняли. И понятно здесь что Цензор на зарплате у Ахметова
10.08.2020 21:04 Ответить
Что-то я в этой статье запутался... чувствуется лохотрон какой-то.
Вообщем, остановитесь на названии- "РАБ-тариф" и всё становится понятным.
10.08.2020 20:11 Ответить
ахахах РАБ гениально ж*ды придумали. Кушайте 73%
10.08.2020 20:15 Ответить
Засуньте себе в ..опу ваш раб тариф
10.08.2020 20:19 Ответить
не засунут, пока не поможем
10.08.2020 20:25 Ответить
Як і другу платіжки за транспортування газу по трубах низького тиску, які за свої кошти провело населення? Там такий тариф, наче тойгаз совковими лопатами до будинків доставляють. І ніх о не збирається нете, що знизити тариф, а навіть його обґрунтувати.
10.08.2020 21:48 Ответить
наш облгаз постач став рахуватийого по поставкам 2018 року! Але у постанові про минулі роки нічого не йдеться. Тобто з людей незаконно здирають гроші. Громадянам слід обєднуватися у спільноту споживачів такої послуги і через суд вертати незаконно сполачені кошти. дебіли із нкре стали брати від спожитого газу. А треба було брати із затрат на обслуговування.
10.08.2020 22:56 Ответить
Брехня. Сбор ахметке на новый особняк.
10.08.2020 20:19 Ответить
Т.е если будет РАБ- не надо будет строить ЛЭП и подстанции своему обьекту за свой счет с последуещей передаче на баланс облэнэрго? Суркисы вам бесплатно это сделают? Сколько можно врать?
10.08.2020 20:21 Ответить
Как-то так
RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 2052RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 5867RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 1093RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 8555RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 830RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 2561
10.08.2020 20:23 Ответить
Місяць назад прийняли закон про зелені тарифи по яким у герусів стояло виття до неба.
І бачите як помітно впала ціна е/е для населення.
А тут ще й на на РАБ-тарифі зекономим...
10.08.2020 20:23 Ответить
Уже год как все "удешевляют" и "удешевляют" тарифы...
МОЖЕТ ХВАТИТ?!!
А то скоро есть будет НЕЧЕГО!
"Зубы на полку положим".
10.08.2020 20:25 Ответить
РАБи ...вам нові "тарифи" ...всі за ...крім вас казлов ...
10.08.2020 20:26 Ответить
Эпоху бедности Коломойский начал побеждать еще в 2004 году зха 16 лет Игорь Валерьевич стал миллиардером без Приватбанка купив США недвижимости на миллиарды зеленых американских гривен...
10.08.2020 20:27 Ответить
" ... если говорить о упрощении подключения к сетям, решить вопрос могут только масштабные инвестиции в развитие электросетей, увеличение запаса мощности, обновление инфраструктуры. "
ТОЛЬКО национализация, жесткая но честная, решит все вопросы в энергообеспечении.
10.08.2020 20:27 Ответить
Ахметов, иди нах. со своими рабтарифами тебе сказали...
10.08.2020 20:41 Ответить
А давайте примем лучше для олигофренов РАБ-налоги на богатство как во всей Европе и США? Например в развитых странах куда кивает Ахметов и КО, налог на прибыль для миллионеров доходит до 50%.
10.08.2020 20:43 Ответить
10.08.2020 20:53 Ответить
То-то.Платил за энергию в два раза больше,чемь в Америке относительно зарплаты?Теперь ещё и за провода,столбы,трансформаторы заплатишь в 10-ть раз дороже-Ахметов из своих чесно заработаных непосильным трудом тебе здесь не помощник.
10.08.2020 20:54 Ответить
Проводники RAB-тарифов теперь придумали байку, что за подключение будет платить не тот кто подключается, а все, кто уже подключенный.
Как задрали эти лохотронщики.
10.08.2020 20:43 Ответить
А каким боком вы хотите брать РАБ-тарифы у одних чтобы другие дешевле подключались? за счет населения вы хотите другим бизнесменам снизить стоимость подключения? И с какго перепугу люди должны вообще платить за подключения к сетям еще проложенным в советские времена? Ахметов хоть один километр новых сетей за свой счет где то проложил или хоть одну новую електростанцию построил? Кстати стоимость подключения всегда учитывалась при оформлении земли. Куда делись ети деньги которые якобы высчитывались в фонд благоустройства и подключения к сетям?
10.08.2020 20:48 Ответить
Где где...в Лондоне.
10.08.2020 21:00 Ответить
RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 3579
10.08.2020 20:51 Ответить
Нахрен. Цензор я скоро обвиню Вас в подмахиванию... Два-три раза за неделю стабильно реклама РАБ-тарифа
10.08.2020 20:55 Ответить
Нахера мне ваше подключение если я уже подключен? Вы там в правительстве ахметовского шмыгаля совсем рехнулись? Или может мне по зебильному второй раз подключиться. подешевле?
10.08.2020 20:59 Ответить
RAB-тариф на розподіл електроенергії здешевить підключення до електромереж, - ЕВА - Цензор.НЕТ 6212
10.08.2020 21:01 Ответить
Хто там про убытки говорит? Сколко млрд получил Ахмет с Украины в прошлом году? А в позапрошлом? И куда эта девала наши деньги?
10.08.2020 21:04 Ответить
Кроме *зеленых тарифов* Ахметов и КО хотят еще подоить с нас РАБ-тарифами. А морда не треснет от пули в затылок с Магнума45?
10.08.2020 21:06 Ответить
Каждый день по статейке. Глядишь и привыкнем.
Работаю в Харьковоблэнерго , зарплату платят день в день , но на ремонт сетей практически не дают средств. Доходит до того , что нет топлива заправить технику для ремонта не требующего материалов. Куча жалоб на низкое качество электроэнергии , а сделать ничего не можем - нечем и не на чем доехать.
10.08.2020 21:31 Ответить
Не ведите бизнес где 10% идёт на подключение к электрике,или дайте по руках,той рыжей скотине ,вместе с её шмыглей,которая требует такие средства.
10.08.2020 21:55 Ответить
те , кто пробовал подключиться к электросетям - стрелялись...
сейчас они - просто будут вешаться...
10.08.2020 22:56 Ответить
чого це зеля так перед ахметкою розпинається ?
і губить свою електоральну базу ?
10.08.2020 23:03 Ответить
15 кв подключить дом 50+ кгрн. линия 10 м от дома. за что?! алигархи охренели совсем
11.08.2020 02:42 Ответить
В последние 30 лет тариф включал средства на модернизацию!
Когда начнем судить тех, кто разворовал?
11.08.2020 09:36 Ответить
 
 