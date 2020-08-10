RAB-тариф на распределение электроэнергии удешевит подключения к электросетям, - ЕВА
Для упрощения подключения новых объектов бизнеса к электросетям, необходимы капитальные инвестиции в сети, привлечь которые возможно при внедрении стимулирующего тарифа (RAB-тарифа).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала Анна Деревянко, директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
"Простота и стоимость подключения — это два пункта, которые далеки от идеала в Украине. Стоит отметить, что есть даже кейсы, когда новым компаниям, чтобы открыть бизнес в Украине, надо потратить 10% от общего бюджета проекта на подключение к сетям", — подчеркнула руководитель ассоциации.
По мнению Деревянко, если говорить о упрощении подключения к сетям, решить вопрос могут только масштабные инвестиции в развитие электросетей, увеличение запаса мощности, обновление инфраструктуры. Таким образом, предпринимателю не нужно будет расстраивать и оплачивать электроинфраструктуру под свой бизнес, а значит, и цена подключения будет меньше.
"Всем известно, что наши сети изношены очень сильно и требуют капитальных инвестиций, что возможно при внедрении стимулирующего тарифа. Это повлечет за собой обновление сетей, сокращения количества ремонтов и приведение индекса SAIDI (отключений в минутах на пользователя) к европейским нормам и показателям", — подчеркнули в ЕБА.
Ранее, в ЕБА заявляли, что существенные инвестиции в модернизацию сетей, что в конечном счете позитивно скажется на уровне энергоснабжения. В Ассоциации предлагали внедрять стимулирующий тариф по европейской методологии — ставка возврата инвестиций на уровне WACC, которая начисляется на все активы операторов систем распределения.
Напомним, стало известно, что Минэнерго также отправил НКРЭКУ письмо с просьбой принять RAB-тариф по европейской методологии.
А почему ЛОХИ должны платить счас ЛОХАМ расскажут разные експерды!!
Вообщем, остановитесь на названии- "РАБ-тариф" и всё становится понятным.
І бачите як помітно впала ціна е/е для населення.
А тут ще й на на РАБ-тарифі зекономим...
МОЖЕТ ХВАТИТ?!!
А то скоро есть будет НЕЧЕГО!
"Зубы на полку положим".
ТОЛЬКО национализация, жесткая но честная, решит все вопросы в энергообеспечении.
Как задрали эти лохотронщики.
Работаю в Харьковоблэнерго , зарплату платят день в день , но на ремонт сетей практически не дают средств. Доходит до того , что нет топлива заправить технику для ремонта не требующего материалов. Куча жалоб на низкое качество электроэнергии , а сделать ничего не можем - нечем и не на чем доехать.
сейчас они - просто будут вешаться...
і губить свою електоральну базу ?
Когда начнем судить тех, кто разворовал?