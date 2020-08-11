Дев'ять областей України не готові до пом'якшення карантинних заходів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 11 серпня 9 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

У разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та ухвалює рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіоні із значним поширенням COVID-19 кожних три дні аналізує епідемічну ситуацію в регіоні, розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів з дня його ухвалення з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення не готові: Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська і Чернівецька області.

