13 434 14

МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зон

МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн "червоної" і "зеленої" зон.

Нові дані оприлюднені на сайті  Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з новими даними, в Україні за останні 14 днів захворюваність на COVID-19 становить 38,10 осіб на 100 000 населення. Україна входить до "зеленої" зони.

Також у "зелену" зону віднесені Чехія, Білорусь, Хорватія, Туреччина, Словенія, Словаччина, Литва, Латвія.

До переліку країн "червоної" зони потрапили Греція, Польща, Болгарія, Чорногорія, Румунія.

МОЗ оновив список країн червоної і зеленої зон 01

Топ коментарі
+10
Минздрав от Зеленского уже напоминает какого то шулера который крутит напёрстки... Угадайте в какой зоне Украина ?
Если Украина в зелёной зоне, то почему нету свободного безвизового туристического въезда в ЕС ?
10.08.2020 17:25 Відповісти
+3
бгг, Білорусь у зеленій зоні...
10.08.2020 17:25 Відповісти
+2
Кацапстан навічно повинен знаходитись в Червоній зоні через те , що там все населення інфіковане "імперіалізмом".
10.08.2020 17:53 Відповісти
"Йти" в якій зоні?
10.08.2020 17:29 Відповісти
Кацапстан повинен бути в чорній зоні
10.08.2020 19:09 Відповісти
Прикопати усіх
Хто вилізе, най живе.
10.08.2020 20:40 Відповісти
Ні...хто вилізе-притопити, а тоді хто випливе хай живе))
10.08.2020 21:40 Відповісти
Пан гурман
10.08.2020 21:44 Відповісти
Дебилы от куда в Германии 45 процентов прирост. Пересчитаем
10.08.2020 18:11 Відповісти
Напишіть терміново за ПАВУКА(Фуюшного). Дуже хочеться побажати всьому народу України йому чогось. Бажаємо, від усієї щедрої і від маланської, щоб ....
10.08.2020 18:53 Відповісти
Корисна інформація про вірус https://www.ar25.org/article/virusy-sanitary-lisu-takozh-yogo-komunikatory-onovlyuvachi-ta-zasterigachi.html
10.08.2020 21:43 Відповісти
Дивно, Німеччина тримає Україну в червоній зоні, а Україна сама себе до зеленої зони відносить, а Німеччину до червоної. Повний треш, жодної довіри до українських інститутів влади.
10.08.2020 21:56 Відповісти
Цікаві коники:
У Польщі, яка має практично таку ж кількість населення, що й Україна, виявлено у півтора рази менше випадків коронавірусу, хоч тестів проведено втричі більше. Щодоби там удвічі менше нових виадків, але в наших санепідеміків Польща потрапила до "червоної зони", а в польських Україна якимось дивом опинилася в "зеленій".
10.08.2020 22:09 Відповісти
 
 