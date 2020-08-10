13 434 14
МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зон
Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн "червоної" і "зеленої" зон.
Нові дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з новими даними, в Україні за останні 14 днів захворюваність на COVID-19 становить 38,10 осіб на 100 000 населення. Україна входить до "зеленої" зони.
Також у "зелену" зону віднесені Чехія, Білорусь, Хорватія, Туреччина, Словенія, Словаччина, Литва, Латвія.
До переліку країн "червоної" зони потрапили Греція, Польща, Болгарія, Чорногорія, Румунія.
Если Украина в зелёной зоне, то почему нету свободного безвизового туристического въезда в ЕС ?
Хто вилізе, най живе.
У Польщі, яка має практично таку ж кількість населення, що й Україна, виявлено у півтора рази менше випадків коронавірусу, хоч тестів проведено втричі більше. Щодоби там удвічі менше нових виадків, але в наших санепідеміків Польща потрапила до "червоної зони", а в польських Україна якимось дивом опинилася в "зеленій".