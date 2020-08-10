13 434 14
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон
Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон.
Новые данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Согласно новх данных, в Украине за последние 14 дней заболеваемость COVID-19 составляет 38,10 человек на 100 000 населения. Украина входит в "зеленую" зону.
Также в "зеленую" зону отнесены Чехия, Беларусь, Хорватия, Турция, Словения, Словакия, Литва, Латвия.
В перечень стран "красной" зоны попали Греция, Польша, Богария, Черногория, Румыния.
Если Украина в зелёной зоне, то почему нету свободного безвизового туристического въезда в ЕС ?
Хто вилізе, най живе.
У Польщі, яка має практично таку ж кількість населення, що й Україна, виявлено у півтора рази менше випадків коронавірусу, хоч тестів проведено втричі більше. Щодоби там удвічі менше нових виадків, але в наших санепідеміків Польща потрапила до "червоної зони", а в польських Україна якимось дивом опинилася в "зеленій".