РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7728 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
13 434 14

Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон.

Новые данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Согласно новх данных, в Украине за последние 14 дней заболеваемость COVID-19 составляет 38,10 человек на 100 000 населения. Украина входит в "зеленую" зону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев COVID-19, то число смертей вырастет до 40-50 в день, – совещание у Зеленского

Также в "зеленую" зону отнесены Чехия, Беларусь, Хорватия, Турция, Словения, Словакия, Литва, Латвия.

В перечень стран "красной" зоны попали Греция, Польша, Богария, Черногория, Румыния.

Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4915) туризм (1543) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Минздрав от Зеленского уже напоминает какого то шулера который крутит напёрстки... Угадайте в какой зоне Украина ?
Если Украина в зелёной зоне, то почему нету свободного безвизового туристического въезда в ЕС ?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:25 Ответить
+3
бгг, Білорусь у зеленій зоні...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:25 Ответить
+2
Кацапстан навічно повинен знаходитись в Червоній зоні через те , що там все населення інфіковане "імперіалізмом".
показать весь комментарий
10.08.2020 17:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бгг, Білорусь у зеленій зоні...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:25 Ответить
Минздрав от Зеленского уже напоминает какого то шулера который крутит напёрстки... Угадайте в какой зоне Украина ?
Если Украина в зелёной зоне, то почему нету свободного безвизового туристического въезда в ЕС ?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:25 Ответить
"Йти" в якій зоні?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:29 Ответить
Кацапстан навічно повинен знаходитись в Червоній зоні через те , що там все населення інфіковане "імперіалізмом".
показать весь комментарий
10.08.2020 17:53 Ответить
Кацапстан повинен бути в чорній зоні
показать весь комментарий
10.08.2020 19:09 Ответить
Прикопати усіх
Хто вилізе, най живе.
показать весь комментарий
10.08.2020 20:40 Ответить
Ні...хто вилізе-притопити, а тоді хто випливе хай живе))
показать весь комментарий
10.08.2020 21:40 Ответить
Пан гурман
показать весь комментарий
10.08.2020 21:44 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2020 21:46 Ответить
Дебилы от куда в Германии 45 процентов прирост. Пересчитаем
показать весь комментарий
10.08.2020 18:11 Ответить
Напишіть терміново за ПАВУКА(Фуюшного). Дуже хочеться побажати всьому народу України йому чогось. Бажаємо, від усієї щедрої і від маланської, щоб ....
показать весь комментарий
10.08.2020 18:53 Ответить
Корисна інформація про вірус https://www.ar25.org/article/virusy-sanitary-lisu-takozh-yogo-komunikatory-onovlyuvachi-ta-zasterigachi.html
показать весь комментарий
10.08.2020 21:43 Ответить
Дивно, Німеччина тримає Україну в червоній зоні, а Україна сама себе до зеленої зони відносить, а Німеччину до червоної. Повний треш, жодної довіри до українських інститутів влади.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:56 Ответить
Цікаві коники:
У Польщі, яка має практично таку ж кількість населення, що й Україна, виявлено у півтора рази менше випадків коронавірусу, хоч тестів проведено втричі більше. Щодоби там удвічі менше нових виадків, але в наших санепідеміків Польща потрапила до "червоної зони", а в польських Україна якимось дивом опинилася в "зеленій".
показать весь комментарий
10.08.2020 22:09 Ответить
 
 