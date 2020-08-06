Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень, - посольство

Чорногорія дозволила українським туристам в'їзд без обмежень і віднесла Україну до країн "зеленої зони".

Про це на сторінці в мережі Facebook інформує посольство України в Чорногорії, передає Цензор.НЕТ.

"Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї "зеленої зони" і дозволила в'їзд українцям без обмежень. Дякуємо нашим чорногорським друзям і партнерам за довіру і співпрацю", - йдеться в повідомленні.

