Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень, - посольство
Чорногорія дозволила українським туристам в'їзд без обмежень і віднесла Україну до країн "зеленої зони".
Про це на сторінці в мережі Facebook інформує посольство України в Чорногорії, передає Цензор.НЕТ.
"Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї "зеленої зони" і дозволила в'їзд українцям без обмежень. Дякуємо нашим чорногорським друзям і партнерам за довіру і співпрацю", - йдеться в повідомленні.
Стран ЕС смотрят на этот кошмар, и в ужасе закрывают границы.
В данном конкретном случае хорошо сработало посольство Украины в Черногории - ткнуло их носом в любовь к кацапам, которым открыли въезд, несмотря на ВДВОЕ больший уровень заболевамости в засрашке.
Что то понял для себя, криворого-шлимазло-патриот?
Хоча вдруге я в цю країну вже не поїду, 10 років тому був, не вразила. Хорватія на порядок краща