УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4594 відвідувача онлайн
Новини
2 976 6

Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень, - посольство

Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень, - посольство

Чорногорія дозволила українським туристам в'їзд без обмежень і віднесла Україну до країн "зеленої зони".

Про це на сторінці в мережі Facebook інформує посольство України в Чорногорії, передає Цензор.НЕТ.

"Дипломатична перемога. Чорногорія включила Україну до своєї "зеленої зони" і дозволила в'їзд українцям без обмежень. Дякуємо нашим чорногорським друзям і партнерам за довіру і співпрацю", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чорногорія дозволила в'їзд громадянам РФ без обмежень, у посольстві України обурені

Чорногорія дозволила українцям вїзд без обмежень, - посольство 01

посольство (961) туризм (1577) Чорногорія (204)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А порохопатриоты же писали что это Зеленский виноват в том что не разрешают въезд...а что Зеленского уже переизбрали?
показати весь коментар
06.08.2020 15:27 Відповісти
Ну а кто манипулирует статистикой заболеваний и закрывает целые города, отрезая их от железнодородного и междугороднего сообщения? Видимо петя?
Стран ЕС смотрят на этот кошмар, и в ужасе закрывают границы.
В данном конкретном случае хорошо сработало посольство Украины в Черногории - ткнуло их носом в любовь к кацапам, которым открыли въезд, несмотря на ВДВОЕ больший уровень заболевамости в засрашке.
Что то понял для себя, криворого-шлимазло-патриот?
показати весь коментар
06.08.2020 15:46 Відповісти
Непонятно шо за радости. Черногория уже больше недели не просит тесты с украинцев при прилете к ним, инфа устаревшая. Зато по прилету из Черногории нужна сдавать анализы, чтобы не сидеть в обсервации
показати весь коментар
06.08.2020 16:04 Відповісти
Понял... и про тебя тоже понял.
показати весь коментар
06.08.2020 15:49 Відповісти
А при поверненні в Україну з Montenegro обсервація потрібна?
Хоча вдруге я в цю країну вже не поїду, 10 років тому був, не вразила. Хорватія на порядок краща
показати весь коментар
06.08.2020 15:50 Відповісти
Голод не тетка. Было наивно полагать, что украинцы будут тратиться на тест, что б попасть Черногорию, если можно в Турицю без всяких тестов.
показати весь коментар
06.08.2020 16:47 Відповісти
 
 