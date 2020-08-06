Черногория разрешила украинцам въезд без ограничений, - посольство

Черногория разрешила украинским туристам въезд без ограничений и отнесла Украину к странам "зеленой зоны".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Черногории, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою "зеленую зону" и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Черногория разрешила въезд гражданам РФ без ограничений. Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов заявил, что "возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону".

