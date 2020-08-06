Черногория разрешила украинцам въезд без ограничений, - посольство
Черногория разрешила украинским туристам въезд без ограничений и отнесла Украину к странам "зеленой зоны".
Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Черногории, передает Цензор.НЕТ.
"Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою "зеленую зону" и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Черногория разрешила въезд гражданам РФ без ограничений. Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов заявил, что "возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стран ЕС смотрят на этот кошмар, и в ужасе закрывают границы.
В данном конкретном случае хорошо сработало посольство Украины в Черногории - ткнуло их носом в любовь к кацапам, которым открыли въезд, несмотря на ВДВОЕ больший уровень заболевамости в засрашке.
Что то понял для себя, криворого-шлимазло-патриот?
Хоча вдруге я в цю країну вже не поїду, 10 років тому був, не вразила. Хорватія на порядок краща