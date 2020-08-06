РУС
Черногория разрешила украинцам въезд без ограничений, - посольство

Черногория разрешила украинским туристам въезд без ограничений и отнесла Украину к странам "зеленой зоны".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Черногории, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою "зеленую зону" и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Черногория разрешила въезд гражданам РФ без ограничений. Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов заявил, что "возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону".

Читайте: Черногория разрешила въезд гражданам РФ без ограничений, в посольстве Украины возмущены

А порохопатриоты же писали что это Зеленский виноват в том что не разрешают въезд...а что Зеленского уже переизбрали?
06.08.2020 15:27 Ответить
Ну а кто манипулирует статистикой заболеваний и закрывает целые города, отрезая их от железнодородного и междугороднего сообщения? Видимо петя?
Стран ЕС смотрят на этот кошмар, и в ужасе закрывают границы.
В данном конкретном случае хорошо сработало посольство Украины в Черногории - ткнуло их носом в любовь к кацапам, которым открыли въезд, несмотря на ВДВОЕ больший уровень заболевамости в засрашке.
Что то понял для себя, криворого-шлимазло-патриот?
06.08.2020 15:46 Ответить
Непонятно шо за радости. Черногория уже больше недели не просит тесты с украинцев при прилете к ним, инфа устаревшая. Зато по прилету из Черногории нужна сдавать анализы, чтобы не сидеть в обсервации
06.08.2020 16:04 Ответить
Понял... и про тебя тоже понял.
06.08.2020 15:49 Ответить
А при поверненні в Україну з Montenegro обсервація потрібна?
Хоча вдруге я в цю країну вже не поїду, 10 років тому був, не вразила. Хорватія на порядок краща
06.08.2020 15:50 Ответить
Голод не тетка. Было наивно полагать, что украинцы будут тратиться на тест, что б попасть Черногорию, если можно в Турицю без всяких тестов.
06.08.2020 16:47 Ответить
 
 