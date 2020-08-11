УКР
До Дня Незалежності з Києва до Харкова запустять додаткові поїзди Інтерсіті+

До Дня Незалежності з Києва до Харкова і назад курсуватиме додаткова пара швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня Незалежності України призначено додаткові швидкісні поїзди №724 Київ – Харків та №723 Харків – Київ на 21, 22 та 24 серпня.

Так, 21, 22 та 24 серпня швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 724 вирушить з Києва о 13:25 та прибуде до Харкова о 18:10. На шляху прямування поїзд зупиниться на станціях Дарниця (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) та Полтава-Київська (16:32-16:34).

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 723 відправиться з Харкова о 13:11 та прибуде до Києва о 17:56 із зупинками на станціях Полтава-Київська (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) та Дарниця (17:40-17:42).

Квитки можна придбати у залізничних касах та у системі онлайн-продажу.

Бацилоекспрес?
11.08.2020 14:10
Модераторам лень скопировать и перевести весь заголовок с сайта УЗ. Не царское это дело.
11.08.2020 14:17
Будет вiслюку "парад". Уже анонсировали на Банковой перед АП.
11.08.2020 14:22
Бацилоекспрес?
11.08.2020 14:10
а шо там будет интересного в Харькове на день Независимости???
11.08.2020 14:12
В Киеве будет интересное.
11.08.2020 14:12
возможно...но дополнительные пустят в Харьков ))) (ну по заглавию))))
11.08.2020 14:14
А куда они потом из Харькова денутся?
11.08.2020 14:17
так по фиг...наверное вернуться домой (но то уже будет после дня Независимости и дополнительные поезда на Киев могут и не подать...заявлено ж... только на Харьков))))
11.08.2020 14:19
Ну да - а в Харькове их топят в речке, чтоб не блокировать пути.
11.08.2020 14:21
не-не... да Харькова еще доехать надо (топить будут в Киеве)))))
11.08.2020 14:23
В Киеве будут, но при чем тут поезда?..
11.08.2020 14:25
просто удачное заглавие - дополнительные поезда из Киева в Харьков (исключительно из..в....и без обратного направления))) вот это и стёбно...(если все воспринимать буквально)
11.08.2020 14:29
Модераторам лень скопировать и перевести весь заголовок с сайта УЗ. Не царское это дело.
11.08.2020 14:17
как обично кернес и руские флаги
11.08.2020 14:51
ну думаю кернес - не диво дивное, чтоб дополнительно Укрзализныцю напрягать)))
а за руцкие флаги... то, надеюсь, шоу не состоится...
11.08.2020 14:55
...это всё отлично. Но, где военный парад ? Зеленский сам дезертир... но не вся же Украина.
11.08.2020 14:19
Будет вiслюку "парад". Уже анонсировали на Банковой перед АП.
11.08.2020 14:22
Во Львов эти поезда полупустые ездят.
11.08.2020 14:20
Пустите поезд Одесса-Ковель, уроды!!!
11.08.2020 14:23
ватную титушню будут в Киев свозить.
11.08.2020 14:29
Навіщо ?
Чому виникла така потреба ?
11.08.2020 14:57
Тітушок з Харкова звозить в Київ. А може і "братиків", що несподівано з'явилися, завозити до столиці.
11.08.2020 15:27
-А продажна влада ЗЕбілів - капітулянтів вже розглядає замість величного Військового параду на День Незалежності - провести прайд-парад ЛГБТ-організацій, в якому також братимуть участь: капітулянти, сепаратисти, українофоби, клоуни.... і будь-яка інша антиукраїнська - прокремлівська зараза. І на такому прайд- параді замість українських національних та бойових прапорів переважно будуть: білі - прапори капітуляції, і також прайд -прапори символіки ЛГБТ. А ось триколярові прапори окупованої кремлем "лугандоніі" на цьому параді ЗЕбілів капітулянтів поки що під питанням так як конституційно не встигли до Дня Незалежності затвердити і закріпити в Українській Конституції особливий бандитський статус окупованого Донбасу.
11.08.2020 17:53
 
 