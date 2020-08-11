РУС
Ко Дню Независимости из Киева в Харьков запустят дополнительные поезда Интерсити+

Ко Дню Независимости из Киева в Харьков и обратно будет курсировать дополнительная пара скоростных поездов Интерсити +.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины назначены дополнительные скоростные поезда №724 Киев - Харьков и №723 Харьков - Киев на 21, 22 и 24 августа.

Так, 21, 22 и 24 августа скоростной поезд Интерсити + № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. На пути следования поезд остановится на станциях Дарница (13: 43-13: 45), Миргород (15: 41-15: 43) и Полтава-Киевская (16: 32-16: 34).

Скоростной поезд Интерсити + № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14: 51-14: 53), Миргород (15: 42-15: 44) и Дарница (17: 40-17: 42).

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.

+2
Бацилоекспрес?
11.08.2020 14:10 Ответить
+2
Модераторам лень скопировать и перевести весь заголовок с сайта УЗ. Не царское это дело.
11.08.2020 14:17 Ответить
+2
Будет вiслюку "парад". Уже анонсировали на Банковой перед АП.
11.08.2020 14:22 Ответить
Бацилоекспрес?
11.08.2020 14:10 Ответить
а шо там будет интересного в Харькове на день Независимости???
11.08.2020 14:12 Ответить
В Киеве будет интересное.
11.08.2020 14:12 Ответить
возможно...но дополнительные пустят в Харьков ))) (ну по заглавию))))
11.08.2020 14:14 Ответить
А куда они потом из Харькова денутся?
11.08.2020 14:17 Ответить
так по фиг...наверное вернуться домой (но то уже будет после дня Независимости и дополнительные поезда на Киев могут и не подать...заявлено ж... только на Харьков))))
11.08.2020 14:19 Ответить
Ну да - а в Харькове их топят в речке, чтоб не блокировать пути.
11.08.2020 14:21 Ответить
не-не... да Харькова еще доехать надо (топить будут в Киеве)))))
11.08.2020 14:23 Ответить
В Киеве будут, но при чем тут поезда?..
11.08.2020 14:25 Ответить
просто удачное заглавие - дополнительные поезда из Киева в Харьков (исключительно из..в....и без обратного направления))) вот это и стёбно...(если все воспринимать буквально)
11.08.2020 14:29 Ответить
Модераторам лень скопировать и перевести весь заголовок с сайта УЗ. Не царское это дело.
11.08.2020 14:17 Ответить
как обично кернес и руские флаги
11.08.2020 14:51 Ответить
ну думаю кернес - не диво дивное, чтоб дополнительно Укрзализныцю напрягать)))
а за руцкие флаги... то, надеюсь, шоу не состоится...
11.08.2020 14:55 Ответить
...это всё отлично. Но, где военный парад ? Зеленский сам дезертир... но не вся же Украина.
11.08.2020 14:19 Ответить
Будет вiслюку "парад". Уже анонсировали на Банковой перед АП.
11.08.2020 14:22 Ответить
Во Львов эти поезда полупустые ездят.
11.08.2020 14:20 Ответить
Пустите поезд Одесса-Ковель, уроды!!!
11.08.2020 14:23 Ответить
ватную титушню будут в Киев свозить.
11.08.2020 14:29 Ответить
Навіщо ?
Чому виникла така потреба ?
11.08.2020 14:57 Ответить
Тітушок з Харкова звозить в Київ. А може і "братиків", що несподівано з'явилися, завозити до столиці.
11.08.2020 15:27 Ответить
-А продажна влада ЗЕбілів - капітулянтів вже розглядає замість величного Військового параду на День Незалежності - провести прайд-парад ЛГБТ-організацій, в якому також братимуть участь: капітулянти, сепаратисти, українофоби, клоуни.... і будь-яка інша антиукраїнська - прокремлівська зараза. І на такому прайд- параді замість українських національних та бойових прапорів переважно будуть: білі - прапори капітуляції, і також прайд -прапори символіки ЛГБТ. А ось триколярові прапори окупованої кремлем "лугандоніі" на цьому параді ЗЕбілів капітулянтів поки що під питанням так як конституційно не встигли до Дня Незалежності затвердити і закріпити в Українській Конституції особливий бандитський статус окупованого Донбасу.
11.08.2020 17:53 Ответить
 
 