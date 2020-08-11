Ко Дню Независимости из Киева в Харьков запустят дополнительные поезда Интерсити+

Ко Дню Независимости из Киева в Харьков и обратно будет курсировать дополнительная пара скоростных поездов Интерсити +.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины назначены дополнительные скоростные поезда №724 Киев - Харьков и №723 Харьков - Киев на 21, 22 и 24 августа.

Так, 21, 22 и 24 августа скоростной поезд Интерсити + № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. На пути следования поезд остановится на станциях Дарница (13: 43-13: 45), Миргород (15: 41-15: 43) и Полтава-Киевская (16: 32-16: 34).

Скоростной поезд Интерсити + № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14: 51-14: 53), Миргород (15: 42-15: 44) и Дарница (17: 40-17: 42).

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.