В Одесі помер капітан судна "Софія", на якому зафіксували спалах COVID-19

Капітан судна "Софія", яке стоїть на рейді в порту "Південний" Одеської області, помер у лікарні. Раніше на борту зафіксували спалах COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За словами головного державного санітарного лікаря водного транспорту Миколи Голуб'ятникова, чоловік помер 9 серпня. Він житель Санкт-Петербурга. Саме капітан повідомив у медико-санітарній декларації про захворювання на судні трьох членів екіпажу.

"Ми вийшли на судно з 2 лікарями-епідеміологами, оглянули, а там уже 6 членів екіпажу хворих. Я вирішив, що в умовах пандемії коронавірусу їх треба обстежити на COVID-19. Ми це зробили і виявили, що серед 14 членів екіпажу 10 хворі на коронавірус", - пояснив Голуб'ятников.

Він додав, що моряків госпіталізували в обласну клінічну лікарню № 6 (у минулому лікарня Водників).

