Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років в'язниці зі штрафом і конфіскацією всього майна. ДОКУМЕНТ
7 червня Деснянський районний суд м.Києва визнав екснардепа Олександра Шепелєва винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.
Безпосередньо зазначеним судовим рішенням Шепелєв визнаний винним у скоєнні 06.07.2014 року втечі з-під варти з приміщення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де той перебував у зв'язку з розслідуванням стосовно нього правоохоронними органами України кількох кримінальних проваджень за фактами скоєних злочинів проти особистості і розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, а також у наданні неправомірної вигоди (хабаря) співробітникам органу Пенітенціарної служби України за вчинення ними в його інтересах дій, які і створили умови для організації і здійснення Шепелєвим втечі з-під варти.
У підсумку, за вчинення інкримінованих йому злочинів Шепелєв засуджений до покарання у вигляді 7 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 8500 грн і з конфіскацією всього майна.
8 лютого 2018 року Шепелєва затримали співробітники Служби безпеки України. У нього виявили кілька документів, серед яких посвідчення співробітника так званого "міністерства державної безпеки Донецької народної республіки". Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
У суді, куди його доставили для обрання запобіжного заходу, Шепелєв розповів журналістам, що невідомі затримали його кілька днів тому. За його словами, вони представилися працівниками військової прокуратури і силою вибивали з нього інформацію про представників влади, зокрема Президента Петра Порошенка і лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.
Наприкінці грудня 2012 року підозрюваного Шепелєва оголошено в міжнародний розшук. У липні 2013 року його було затримано на території Республіки Угорщина та за результатами проведення процедури екстрадиції в березні 2014 року доставлено на територію України.
Однак у липні 2014 року Шепелєв із метою ухилення від кримінальної відповідальності втік із-під варти, через що його того ж дня повторно оголосили в міжнародний розшук, і суд обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Працівниками правоохоронних органів Російської Федерації 19 березня 2015 року Шепелєв був затриманий на території Московської області за підозрою в скоєнні зазначених злочинів. У серпні 2016 року стало відомо про звільнення Шепелєва з російського СІЗО.
Олександр Шепелєв підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"), ч. 2 ст. 366 ("Службове підроблення"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом"), ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство").
Нагадаємо, Шепелєв був народним депутатом п'ятого і шостого скликань. Обирався за списком "Батьківщини", але в 2010 році перейшов в парламентську фракцію Партії регіонів.
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Жду сегодня заморозков
Луценко, Турчинов, Жюлька....
Зеленскому эти разборки на не на.
Ещё не факт, что будет сидеть....
А там Верховный Суд и тоже 50/50, что сядет....
кстати, это только одно из уголовных дел по Шепелеву, который был кассиром бабы Йули и с её благославления грабил "Родовид Банк"..
а что там с подпиской Шепелева о сотрудничестве с ФСБ?!
там пол Киева таких
Что с заявлениями Шепелева о краже 800 000 000 дол из помощи МВФ
Которые, как он говорит, свистнули Турчинов с Луценко.
работа такая ?
так какая связь ?
По 5-бальной шкале.
Профессионал!
Умеет сканировать документы!