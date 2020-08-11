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Новини Арешт Шепелєва
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Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років в'язниці зі штрафом і конфіскацією всього майна. ДОКУМЕНТ

Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років в'язниці зі штрафом і конфіскацією всього майна. ДОКУМЕНТ

7 червня Деснянський районний суд м.Києва визнав екснардепа Олександра Шепелєва винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369, ч. 2 ст. 393 КК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення суду.

Безпосередньо зазначеним судовим рішенням Шепелєв визнаний винним у скоєнні 06.07.2014 року втечі з-під варти з приміщення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де той перебував у зв'язку з розслідуванням стосовно нього правоохоронними органами України кількох кримінальних проваджень за фактами скоєних злочинів проти особистості і розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, а також у наданні неправомірної вигоди (хабаря) співробітникам органу Пенітенціарної служби України за вчинення ними в його інтересах дій, які і створили умови для організації і здійснення Шепелєвим втечі з-під варти.

У підсумку, за вчинення інкримінованих йому злочинів Шепелєв засуджений до покарання у вигляді 7 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 8500 грн і з конфіскацією всього майна.

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Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 04
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 05
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 06
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 07
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 08
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 09
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 10
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 11
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 12
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 13
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 14
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 15
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 16
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 17
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 18
Екснардепа Шепелєва засудили до 7 років вязниці зі штрафом і конфіскацією всього майна 19

8 лютого 2018 року Шепелєва затримали співробітники Служби безпеки України. У нього виявили кілька документів, серед яких посвідчення співробітника так званого "міністерства державної безпеки Донецької народної республіки". Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

У суді, куди його доставили для обрання запобіжного заходу, Шепелєв розповів журналістам, що невідомі затримали його кілька днів тому. За його словами, вони представилися працівниками військової прокуратури і силою вибивали з нього інформацію про представників влади, зокрема Президента Петра Порошенка і лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Наприкінці грудня 2012 року підозрюваного Шепелєва оголошено в міжнародний розшук. У липні 2013 року його було затримано на території Республіки Угорщина та за результатами проведення процедури екстрадиції в березні 2014 року доставлено на територію України.

Однак у липні 2014 року Шепелєв із метою ухилення від кримінальної відповідальності втік із-під варти, через що його того ж дня повторно оголосили в міжнародний розшук, і суд обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Працівниками правоохоронних органів Російської Федерації 19 березня 2015 року Шепелєв був затриманий на території Московської області за підозрою в скоєнні зазначених злочинів. У серпні 2016 року стало відомо про звільнення Шепелєва з російського СІЗО.

Олександр Шепелєв підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"), ч. 2 ст. 366 ("Службове підроблення"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом"), ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство").

Нагадаємо, Шепелєв був народним депутатом п'ятого і шостого скликань. Обирався за списком "Батьківщини", але в 2010 році перейшов в парламентську фракцію Партії регіонів.

Автор: 

вирок (1105) суд (11760) Шепелєв Олександр (38)


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Топ коментарі
+15
На до же хоть кого-то посадили, да еще с конфискацией...
Жду сегодня заморозков
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11.08.2020 17:25 Відповісти
+11
Йула умеет гавно собирать.
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11.08.2020 17:16 Відповісти
+10
ооо!.. это позитивчик!
кстати, это только одно из уголовных дел по Шепелеву, который был кассиром бабы Йули и с её благославления грабил "Родовид Банк"..
а что там с подпиской Шепелева о сотрудничестве с ФСБ?!
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11.08.2020 17:33 Відповісти
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Йула умеет гавно собирать.
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11.08.2020 17:16 Відповісти
а таке ж воно було хуцпате..
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11.08.2020 18:59 Відповісти
На до же хоть кого-то посадили, да еще с конфискацией...
Жду сегодня заморозков
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11.08.2020 17:25 Відповісти
Это оранжевые садили
Луценко, Турчинов, Жюлька....

Зеленскому эти разборки на не на.
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11.08.2020 17:31 Відповісти
Василий, жди апелляции !
Ещё не факт, что будет сидеть....
А там Верховный Суд и тоже 50/50, что сядет....
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11.08.2020 18:45 Відповісти
Личико на фото классное, он из племени апачей или уже из племени сидячей?
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11.08.2020 17:30 Відповісти
Судьи нелюди!
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11.08.2020 17:32 Відповісти
ооо!.. это позитивчик!
кстати, это только одно из уголовных дел по Шепелеву, который был кассиром бабы Йули и с её благославления грабил "Родовид Банк"..
а что там с подпиской Шепелева о сотрудничестве с ФСБ?!
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11.08.2020 17:33 Відповісти
Это фсё наговоры.Его пытали и истязали,а потом выписали ксиву сотрудника МГБ ДНР силой принудили к сотрудничеству с ФСБ.
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11.08.2020 17:42 Відповісти
Та ФСБ...
там пол Киева таких
Что с заявлениями Шепелева о краже 800 000 000 дол из помощи МВФ
Которые, как он говорит, свистнули Турчинов с Луценко.
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11.08.2020 18:06 Відповісти
Для статистики посаженных...
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11.08.2020 17:37 Відповісти
Да здраствует самый гуманный суд в мире!!!
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11.08.2020 17:48 Відповісти
Надо еще имущество родственников конфисковать
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11.08.2020 17:55 Відповісти
ура!
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11.08.2020 18:42 Відповісти
Конфискация "всего" имущества? Это какая-то сказка! Кажется часто "все" означает "ничего"! Добегался экс- депутатик! От Юльки к Петьке приякорился! Возможно, это его не спасет!
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11.08.2020 18:44 Відповісти
ты сейчас петьку приплёл из каких соображений ?

работа такая ?
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11.08.2020 18:56 Відповісти
Люблю сладкое, особенно шоколад зеленый! Текст читай, дружбан, а то ты кроме цифирок ничего не видишь! С 2010 года бегунок регианалом числится!
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11.08.2020 19:43 Відповісти
а Петя ни дня не был в партии регионов.

так какая связь ?
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11.08.2020 19:57 Відповісти
а до 2010-го - в матьківщині. І що, Петро там також наслідив?
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11.08.2020 20:09 Відповісти
А почему спросил? работа такая?
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12.08.2020 02:10 Відповісти
Юлия Владимировна выходи,это же твоя кадра ,твой ставленник
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11.08.2020 20:27 Відповісти
Ну на хрен ці листки обвинувачень? Обміняти на таксиста.
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11.08.2020 20:29 Відповісти
Журналисту - 5 баллов!
По 5-бальной шкале.
Профессионал!
Умеет сканировать документы!
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11.08.2020 20:56 Відповісти
Кстати, Антикоррупционный суд вынес уже пятый приговор. Так что, лед тронулся. Пошли посадки. Всех, кто 30 лет грабил эту несчастную страну, упакуют. Конфискация и тюрьма. Наслаждайтесь.
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12.08.2020 01:54 Відповісти
 
 