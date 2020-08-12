10 065 35
У Білорусі закликають до загальнонаціонального блокування доріг
У Білорусі сьогодні може початися блокування доріг по всій країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Nexta, почати акцію планують сьогодні о 19 годині.
Організатори, звертаючись до працівників транспортних служб, закликають їх допомогти своєму народу у вираженні волі і захисті прав.
Зокрема, їх просять про таке: блокувати рух транспорту силовиків, заважати їхньому пересуванню; відмовлятися взаємодіяти з ними; відкривати двері транспорту для протестувальників і не пускати в салон силовиків; приєднуватися до загального страйку і не виходити на роботу.
Топ коментарі
+21 Йозеф Швейк
показати весь коментар12.08.2020 14:04 Відповісти Посилання
+19 Антон Чигур
показати весь коментар12.08.2020 14:07 Відповісти Посилання
+18 Александр Харченко #428858
показати весь коментар12.08.2020 14:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В спам, вонючка
@nexta_live
@luxta_tv
https://www.youtube.com/nexta_tv
https://www.instagram.com/nexta_tv
https://twitter.com/nexta_tv/
https://tiktok.com/@nexta_tv
https://www.facebook.com/nexta.tv/
https://vk.com/nexta_tv
https://nexta.tv/
Сегодня это самый известный как в Беларуси, так и в мире ресурс с информацией о белорусских протестах. Из СМИ канал постепенно превращается в координатора протестов - там советуют, как противостоять силовикам, называя их "карателями".
Нехта - это по-беларуски кто-то.
Это отражает суть проекта в данный момент: тысячи, десятки тысяч белорусов абсолютно анонимно и безопасно присылают туда информацию: от обычных людей до чиновников из силовых ведомств и администрации президента.
Деток и родителей убийц и садистов в форме ментовской и кгбешников берите за жабры.
Жгите ментовские машины, оттягивайте мусоров по одиночке и раздевайте.
Стройте барикады.
СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ!
Треба завішати всю Білорусь символікою "Бацьку гець!". Якусь простеньку емблему придумати, наприклад перекреслена велика літера "Б"(Бацька). А може перегорнута до гори дригом літера "Л"(Лукашенко), тобто латинська літера "V", з натяком, що Бацька гигнувсь. Але у протистояння не занурюватись. Наприклад, як жіночий флешмоб сотень дівчат з квітками вдовж всього Мінську. У мусорів не піднялась рука їх переслідувати.
Ще на українських майданах добре спрацювали стрічки на деревах. Наприклад білу стрічку в'яжемо до червоної, дві шайби посередині на відстані і фффіть на дерево! Буде доооовго майоріти і втішати око. Помаранчеві стрічкі висіли аж до 2010го!! Потім Янек дав команду комунальшикам все познімати))
Они напали на себе подобного, да еще и тех кто слабее. Они все, уже не люди и не отмоются от позора, по сему только сожжение.
Рассказываю то, что видел и пережил сам вчера в Минске, на следующий день после выборов в Беларуси.
Меня вчера захватили омоновцы около КЗ Минск в 19,00. Был с двумя родными братьями. Сидел в машине, припаркованной вдоль дороги. Просто хотели быть недалеко от центра города и молиться за ситуацию в Беларуси.
Меня выволокли из машины, отдубасили дубинками по голове, спине, животу. Я кричал им, что я верующий, что здесь для того, чтобы молиться за Беларусь. Они не верили. Обращались только матом, угрожали и били. Забрали телефон.
Потом закинули в синий микроавтобус. Приказали ложиться в проход лицом вниз. Там уже лежали двое. Пришлось лечь сверху. Там меня омоновец стал пытать электрошокером. Бил током по спине в районе сердца. Спрашивал, с кем я был, кто организатор. Мои ответы его не устраивали. Постоянно угрожал матом, насмехался и бил током. Узнав, что я баптист, спросил, какие я знаю молитвы. Я ответил, что молюсь своими словами к Богу и знаю "Отче Наш". Те омоновцы, кто был в этом микроавтобусе никак не реагировали на пытки и не пытались защитить.
Нас привезли в какой-то закуток, выгрузили, заставили стаять на растяжке, головой упёртой в автозак. За малейшее движение или попытку сказать, били дубинками. Один омоновец держал мою заломанную руку за спиной, хотя в этом не было надобности. В их разговорах между собой было столько ненависти и угроз. Было очень страшно. Один из них громко сказал: "Если бы была моя воля я бы вас всех сжёг!"
Потом с матами и затрещинами загрузили в автозак новой модификации - серого цвета. Там т.н. "стаканы" - коробочки в которых с трудом может поместиться сидя три человека. Без окон и вытяжки. Только маленькая дырка вверху двери. Мне было тяжело дышать, не хватало кислорода. Рядом со мной сидели студент, возвращавшийся домой, у которого был диабет и трудности с дыханием и парень, который ехал на машине с другом и, остановившись около милицейского, просто спросил, можно ли повернуть на проспект. Его схватили, волокли по асфальту и содрали кожу с коленей.
Когда автозак тронулся, стало чуть полегче. Из дыры под потолком немного воздуха попадало к нам. Старался дышать реже, чтобы экономить кислород. Если бы застряли в пробке, не знаю, как бы я пережил эту поездку. Но хотя бы не пытали шокером.
Нас привезли на территорию за высоким забором под колючей проволокой. Там с матами выгрузили в помещение, похожее на пустой склад. Только бетонный пол и стены. Поставили лицом к стене, запрещали разговаривать. Так простояли два часа. Всех опросили, записали данные. Потом начали заковывать руки за спиной строительными стяжками.
Мне стало реально плохо. Заболело сердце, не хватало воздуха. У меня и раньше были проблемы с сердцем. Даже в армию поэтому не взяли. Я попросил вызвать скорую помощь. Оказалось, что она уже стоит на территории. Меня сразу осмотрели. Тахикардия, паническая атака, боль в сердце, судороги, пониженное содержание кислорода, помутнение сознания, онемение конечностей.
Думаю, сказались пытки током в область сердца, неоднократные избиения, усталость и дикая жажда. Воды никому не давали. Пол-часа лежал в скорой, подключили капельницу, дали таблетки. Решили вести меня в больницу.
Врачи были возмущены тем, что они видели и что мы им рассказывали. Но омоновцам ничего не говорили и не пытались защитить. Некоторые же врачи были безразличны и общались матами.
В больнице 4 часа, неспеша, мне делали анализы и обследования. При мне привозили много избитых и травмированных людей. У одного человека были вырваны куски мяса в трёх местах размером в кулак в местах попадания резиновых пуль.
Второй человек возвращался с работы. Его избил ОМОН по голове. Его доставили в больницу всего в крови.
Третьему так дали по носу, что кровь не могли остановить. Четвертому поломали руку. Пятому выдернули руку из сустава, когда тянули в автозак.
Шестой весь исполосован дубинками, фингалом, с поврежденной ногой. Седьмой несколько раз терял сознание от ударов по голове...
В конце концов меня признали не нуждающимся в срочной госпитализации. Мест нет. Больницы забиты раненными и избитыми людьми.
К трем часам ночи меня выпустили из больницы. Почти севший телефон и ни копейки денег. Полчаса голосовал на остановке. Никто не останавливался. До такси не мог дозвониться. На остановку подошла женщина, у которой было с собой 10 рублей. И ей было в одну со мной сторону. В конце концов мы смогли найти такси. Добрый человек согласился нас довезти до дома. Ближе к четырем часам утра я, наконец, попал домой!
Всё это время я постоянно молился Богу за людей, над которыми издеваются и избивают, за себя и своих братьев. За нашу страну. За властей, чтобы Бог открыл им глаза, проговорил к их совести. Ведь то, что происходит сейчас в нашей стране - беззаконие и безумие.
Братья на связь не выходят. Мы не знаем, где они. Так же я не знаю, что будет дальше со мной. Прошу усиленно молиться за похищенных на улицах людях. О моих двух братьях и обо мне. О нашей Беларуси. Бог в помощь.
https://www.youtube.com/watch?v=aA7efiGnrX8