У Білорусі закликають до загальнонаціонального блокування доріг

У Білорусі сьогодні може початися блокування доріг по всій країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Nexta, почати акцію планують сьогодні о 19 годині.

Організатори, звертаючись до працівників транспортних служб, закликають їх допомогти своєму народу у вираженні волі і захисті прав.

Зокрема, їх просять про таке: блокувати рух транспорту силовиків, заважати їхньому пересуванню; відмовлятися взаємодіяти з ними; відкривати двері транспорту для протестувальників і не пускати в салон силовиків; приєднуватися до загального страйку і не виходити на роботу.

Також дивіться: ОМОН у Гродні напав на автомобіль з родиною: постраждала 5-річна дівчинка. ФОТО