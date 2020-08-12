В Беларуси призывают к общенациональному блокированию дорог

В Беларуси сегодня может начаться блокирование дорог по всей стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Nexta, начать акцию планируют сегодня в 19 часов.

Организаторы, обращаясь к работникам транспортных служб, призывают их помочь своему народу в выражении воли и защите прав.

В частности, их просят о следующем: блокировать движение транспорта силовиков, мешать их передвижению; отказываться взаимодействовать с ними; открывать двери транспорта для протестующих и не пускать в салон силовиков; присоединяться к всеобщей забастовке и не выходить на работу.

Смотрите также: ОМОН в Гродно напал на автомобиль с семьей: пострадала 5-летняя девочка. ФОТО