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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси призывают к общенациональному блокированию дорог

В Беларуси призывают к общенациональному блокированию дорог

В Беларуси сегодня может начаться блокирование дорог по всей стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Nexta, начать акцию планируют сегодня в 19 часов.

Организаторы, обращаясь к работникам транспортных служб, призывают их помочь своему народу в выражении воли и защите прав.

В частности, их просят о следующем: блокировать движение транспорта силовиков, мешать их передвижению; отказываться взаимодействовать с ними; открывать двери транспорта для протестующих и не пускать в салон силовиков; присоединяться к всеобщей забастовке и не выходить на работу.

В Беларуси призывают к общенациональному блокированию дорог 01

Смотрите также: ОМОН в Гродно напал на автомобиль с семьей: пострадала 5-летняя девочка. ФОТО

Беларусь (7937) выборы (24763) дороги (2512) Лукашенко Александр (3625) блокирование (472) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+21
Треба зброю діставати, а не в дитячі забавки бавитись.
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12.08.2020 14:04 Ответить
+19
Сябры, мочите мусоров везде, особенно в сортире!!
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12.08.2020 14:07 Ответить
+18
Кремлёвская крыса введёт войска в Белорусь.... По всей видимости...
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12.08.2020 14:07 Ответить
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Всё по росийскому сценарию. Как в 2014 в донбассе. Поэтому лаптеногие и согласились на перемирие!
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12.08.2020 14:03 Ответить
рузька методичка.

В спам, вонючка
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12.08.2020 14:13 Ответить
Треба зброю діставати, а не в дитячі забавки бавитись.
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12.08.2020 14:04 Ответить
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12.08.2020 14:07 Ответить
Основанный в 2015 году белорусским школьником Степаном Путило проект NEXTA за пять лет превратился в мощный ресурс о протестующей Беларуси. Канал, фотографии и видео из которого берут крупнейшие мировые СМИ, ведет 25-летний белорусский политэмигрант Роман Протасевич.

Сегодня это самый известный как в Беларуси, так и в мире ресурс с информацией о белорусских протестах. Из СМИ канал постепенно превращается в координатора протестов - там советуют, как противостоять силовикам, называя их "карателями".

Нехта - это по-беларуски кто-то.
Это отражает суть проекта в данный момент: тысячи, десятки тысяч белорусов абсолютно анонимно и безопасно присылают туда информацию: от обычных людей до чиновников из силовых ведомств и администрации президента.
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12.08.2020 16:37 Ответить
Сябры, мочите мусоров везде, особенно в сортире!!
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12.08.2020 14:07 Ответить
Призыв к насилию?
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12.08.2020 14:49 Ответить
Кремлёвская крыса введёт войска в Белорусь.... По всей видимости...
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12.08.2020 14:07 Ответить
зачем? разве после учений всех вывели? меня терзают смутные сомнения ...
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12.08.2020 14:24 Ответить
Как введёт ,так они там и останутся ,забыл ,как фашисты вводили ,а в 44-м ,из-за каждого дерева по ним стреляли😎 Это будет конец РИ 😠
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12.08.2020 14:13 Ответить
Не добили фашистов, от того и эти проблеммы.
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12.08.2020 14:27 Ответить
Так то - фашисты, а это братья.
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12.08.2020 14:42 Ответить
Неправильно. Общенациональное блокирование полицейских участков....строительной техникой. У них же много ФБСов. Пусть складывают шашечками вокруг участка. Затем просто его разоружение. Если вас убивают целенаправлено, умышленно и методично...единственный выход это целенаправленно разоружить нападающих....любыми путями.
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12.08.2020 14:19 Ответить
По сути даже на технику можно наложить щиты с прорезями( профлист или толще), это уже защита от резиновых пуль. Ну а если будут применять травмат, то это уже другой этап...полностью разгромный для них.
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12.08.2020 14:41 Ответить
Короче: СБУ, милиция, военчасти, как в 2014 на Донбассе. Помним-помним . И бабушки впереди с иконами.
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12.08.2020 14:44 Ответить
"силовики" прям мечтают покататься в \общественном?\ транспорте (как и наши депутаты) и если их не будут пускать - наверное будут прям обижаться. "организаторы" организуют что-то непонятное, еще и безымённые ...
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12.08.2020 14:20 Ответить
Давите, сябры, таракана и его карателей.
Деток и родителей убийц и садистов в форме ментовской и кгбешников берите за жабры.
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12.08.2020 14:23 Ответить
Их уже калечат и убивают, а они всё бастуют!
Жгите ментовские машины, оттягивайте мусоров по одиночке и раздевайте.
Стройте барикады.
СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ!
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12.08.2020 14:24 Ответить
Какой ты опытный! Как Гиркин!
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12.08.2020 14:46 Ответить
Для Бацькі ці блокування - навиграшки. Якщо він пхає тисячами по буцегарнях, то може і десятками тисяч запхати. Не буде куди - до пуйла повезе, або на стадіон кудись звезе.
Треба завішати всю Білорусь символікою "Бацьку гець!". Якусь простеньку емблему придумати, наприклад перекреслена велика літера "Б"(Бацька). А може перегорнута до гори дригом літера "Л"(Лукашенко), тобто латинська літера "V", з натяком, що Бацька гигнувсь. Але у протистояння не занурюватись. Наприклад, як жіночий флешмоб сотень дівчат з квітками вдовж всього Мінську. У мусорів не піднялась рука їх переслідувати.
Ще на українських майданах добре спрацювали стрічки на деревах. Наприклад білу стрічку в'яжемо до червоної, дві шайби посередині на відстані і фффіть на дерево! Буде доооовго майоріти і втішати око. Помаранчеві стрічкі висіли аж до 2010го!! Потім Янек дав команду комунальшикам все познімати))
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12.08.2020 14:31 Ответить
А автомобили будут забираться на штрафплощадки.
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12.08.2020 15:05 Ответить
Не треба наражатись на ризик і вішати щось на себе, чи на свою автівку. На дерево!))
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12.08.2020 15:12 Ответить
Остается пожелать сябрам побольше молотова, мусора прекрасно горят! А главное как долго и красиво! Закидывайте супостатов насмерть, раз они детей избивают то, дорога им только в ад. Рано или поздно цивилизованный мир порвет на части этих ублюдков.
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12.08.2020 14:41 Ответить
А ведь милиционеры - тоже чьи-то сыновья, мужья, отцы.
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12.08.2020 14:47 Ответить
Ты в это веришь? Они чьи то дети и сыновья. Звучит как приговор оправдание. Чисто по церковному как то. Какой нормальный человек захочет заниматься неблагодарной работой? Только ради корочки, мозгов нету, они мышцы и так точно. Тупое мясо к сожжению.
Они напали на себе подобного, да еще и тех кто слабее. Они все, уже не люди и не отмоются от позора, по сему только сожжение.
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12.08.2020 14:51 Ответить
Каждое государство имеет орган, который борется с преступниками, мешающим трудящимся людям жить и работать.
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12.08.2020 15:03 Ответить
Ааа, ты прилежный ватный гражданин, хреновую стабильность расшатывают? Скажи, вот жил я спокойно пенсию получал, а пришли гейропейцы и смуту кинули, теперь молодежь бесится, а пенсы пенсию не получают. Эгоист вы батенька.
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12.08.2020 15:08 Ответить
Хватит скиглить. Бери лапату и иди кармить семью.
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12.08.2020 16:05 Ответить
Свидетельство Сергея, баптиста из Минска. Он попался в руки «правоохранителей»:
Рассказываю то, что видел и пережил сам вчера в Минске, на следующий день после выборов в Беларуси.
Меня вчера захватили омоновцы около КЗ Минск в 19,00. Был с двумя родными братьями. Сидел в машине, припаркованной вдоль дороги. Просто хотели быть недалеко от центра города и молиться за ситуацию в Беларуси.
Меня выволокли из машины, отдубасили дубинками по голове, спине, животу. Я кричал им, что я верующий, что здесь для того, чтобы молиться за Беларусь. Они не верили. Обращались только матом, угрожали и били. Забрали телефон.
Потом закинули в синий микроавтобус. Приказали ложиться в проход лицом вниз. Там уже лежали двое. Пришлось лечь сверху. Там меня омоновец стал пытать электрошокером. Бил током по спине в районе сердца. Спрашивал, с кем я был, кто организатор. Мои ответы его не устраивали. Постоянно угрожал матом, насмехался и бил током. Узнав, что я баптист, спросил, какие я знаю молитвы. Я ответил, что молюсь своими словами к Богу и знаю "Отче Наш". Те омоновцы, кто был в этом микроавтобусе никак не реагировали на пытки и не пытались защитить.
Нас привезли в какой-то закуток, выгрузили, заставили стаять на растяжке, головой упёртой в автозак. За малейшее движение или попытку сказать, били дубинками. Один омоновец держал мою заломанную руку за спиной, хотя в этом не было надобности. В их разговорах между собой было столько ненависти и угроз. Было очень страшно. Один из них громко сказал: "Если бы была моя воля я бы вас всех сжёг!"
Потом с матами и затрещинами загрузили в автозак новой модификации - серого цвета. Там т.н. "стаканы" - коробочки в которых с трудом может поместиться сидя три человека. Без окон и вытяжки. Только маленькая дырка вверху двери. Мне было тяжело дышать, не хватало кислорода. Рядом со мной сидели студент, возвращавшийся домой, у которого был диабет и трудности с дыханием и парень, который ехал на машине с другом и, остановившись около милицейского, просто спросил, можно ли повернуть на проспект. Его схватили, волокли по асфальту и содрали кожу с коленей.
Когда автозак тронулся, стало чуть полегче. Из дыры под потолком немного воздуха попадало к нам. Старался дышать реже, чтобы экономить кислород. Если бы застряли в пробке, не знаю, как бы я пережил эту поездку. Но хотя бы не пытали шокером.
Нас привезли на территорию за высоким забором под колючей проволокой. Там с матами выгрузили в помещение, похожее на пустой склад. Только бетонный пол и стены. Поставили лицом к стене, запрещали разговаривать. Так простояли два часа. Всех опросили, записали данные. Потом начали заковывать руки за спиной строительными стяжками.
Мне стало реально плохо. Заболело сердце, не хватало воздуха. У меня и раньше были проблемы с сердцем. Даже в армию поэтому не взяли. Я попросил вызвать скорую помощь. Оказалось, что она уже стоит на территории. Меня сразу осмотрели. Тахикардия, паническая атака, боль в сердце, судороги, пониженное содержание кислорода, помутнение сознания, онемение конечностей.
Думаю, сказались пытки током в область сердца, неоднократные избиения, усталость и дикая жажда. Воды никому не давали. Пол-часа лежал в скорой, подключили капельницу, дали таблетки. Решили вести меня в больницу.
Врачи были возмущены тем, что они видели и что мы им рассказывали. Но омоновцам ничего не говорили и не пытались защитить. Некоторые же врачи были безразличны и общались матами.
В больнице 4 часа, неспеша, мне делали анализы и обследования. При мне привозили много избитых и травмированных людей. У одного человека были вырваны куски мяса в трёх местах размером в кулак в местах попадания резиновых пуль.
Второй человек возвращался с работы. Его избил ОМОН по голове. Его доставили в больницу всего в крови.
Третьему так дали по носу, что кровь не могли остановить. Четвертому поломали руку. Пятому выдернули руку из сустава, когда тянули в автозак.
Шестой весь исполосован дубинками, фингалом, с поврежденной ногой. Седьмой несколько раз терял сознание от ударов по голове...
В конце концов меня признали не нуждающимся в срочной госпитализации. Мест нет. Больницы забиты раненными и избитыми людьми.
К трем часам ночи меня выпустили из больницы. Почти севший телефон и ни копейки денег. Полчаса голосовал на остановке. Никто не останавливался. До такси не мог дозвониться. На остановку подошла женщина, у которой было с собой 10 рублей. И ей было в одну со мной сторону. В конце концов мы смогли найти такси. Добрый человек согласился нас довезти до дома. Ближе к четырем часам утра я, наконец, попал домой!
Всё это время я постоянно молился Богу за людей, над которыми издеваются и избивают, за себя и своих братьев. За нашу страну. За властей, чтобы Бог открыл им глаза, проговорил к их совести. Ведь то, что происходит сейчас в нашей стране - беззаконие и безумие.
Братья на связь не выходят. Мы не знаем, где они. Так же я не знаю, что будет дальше со мной. Прошу усиленно молиться за похищенных на улицах людях. О моих двух братьях и обо мне. О нашей Беларуси. Бог в помощь.
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12.08.2020 14:54 Ответить
Бацька переходить межу.
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12.08.2020 15:16 Ответить
Вын перейшов межу.
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12.08.2020 15:46 Ответить
Двері як зброя протестанта.

https://www.youtube.com/watch?v=aA7efiGnrX8
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12.08.2020 15:03 Ответить
Тут тільки озброюватись треба,надії на нормальне вирішення проблеми я не бачу.Верхи не хочуть,а низи вже не можуть
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12.08.2020 16:13 Ответить
Качают Беларусь похоже методично и профессионально..
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12.08.2020 16:38 Ответить
 
 