Жеваго банкрутить свою бізнес-імперію, щоб не платити мільярди кредиторам, - ЗМІ

Компанія Rosava, яку пов'язують з бізнесменом Костянтином Жеваго, затягує судові розгляди в рамках справи про ліквідацію підприємства.

Про це йдеться в статті РБК-Україна.

Справа про банкрутство ПрАТ "Росава" тягнеться ще з 2018 року. До того моменту компанія накопичила боргів на 20,58 млрд грн. Значна частина з них - це борги банку "Фінанси і кредит", який був також афілійований з Костянтином Жеваго і пройшов процедуру ліквідації. Пізніше Фонд гарантування вкладів продав на аукціонах ці борги, проте судові рішення за ними затягуються. Більш того, в період з грудня 2018 року і до червня 2020 року ліквідатор ПАТ "Росава" арбітражна керуюча С.С. Дьоміна не виконала жоднї дії, спрямованої на виконання ліквідаційної процедури та задоволення вимог кредитора.

Новий власник боргу, компанія "Інвестохіллс Веста", вимагає повернення коштів в розмірі 2,7 млрд грн, виданих як кредитів ПрАТ "Росава". А також, понад 13 млрд грн, які були видані пов'язаним з банком і ПрАТ "Росава" компаніям, за якими ПрАТ "Росава" виступила майновим і фінансовим поручителем. У визнання цих вимог постанови від 21 січня 2020 року Господарський суд Київської області відмовив.

Засновник компанії "Інвестохіллс Веста" Андрій Волков: "Відмова суду визнати частину наших прав вимоги до ПрАТ "Росава" - не логічний, бо після прийняття рішення акціонерами підприємства про закриття юрособи, всі вимоги повністю визнав голова ліквідаційної комісії ПрАТ "Росава" Анатолій Поліщук. Ми будемо добиватися справедливості у Верховному Суді".

27 серпня 2020 року Верховний Суд призначив розгляд скарги "Інвестохіллс Веста" на визначення Північного апеляційного господарського суду від 07.04.2010 про зупинку і експертизу за заявою кредитора ТОВ "Преміорі".