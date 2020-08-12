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Новини
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Жеваго банкрутить свою бізнес-імперію, щоб не платити мільярди кредиторам, - ЗМІ

Жеваго банкрутить свою бізнес-імперію, щоб не платити мільярди кредиторам, - ЗМІ

Компанія Rosava, яку пов'язують з бізнесменом Костянтином Жеваго, затягує судові розгляди в рамках справи про ліквідацію підприємства.

Про це йдеться в статті РБК-Україна.

Справа про банкрутство ПрАТ "Росава" тягнеться ще з 2018 року. До того моменту компанія накопичила боргів на 20,58 млрд грн. Значна частина з них - це борги банку "Фінанси і кредит", який був також афілійований з Костянтином Жеваго і пройшов процедуру ліквідації. Пізніше Фонд гарантування вкладів продав на аукціонах ці борги, проте судові рішення за ними затягуються. Більш того, в період з грудня 2018 року і до червня 2020 року ліквідатор ПАТ "Росава" арбітражна керуюча С.С. Дьоміна не виконала жоднї дії, спрямованої на виконання ліквідаційної процедури та задоволення вимог кредитора.

Новий власник боргу, компанія "Інвестохіллс Веста", вимагає повернення коштів в розмірі 2,7 млрд грн, виданих як кредитів ПрАТ "Росава". А також, понад 13 млрд грн, які були видані пов'язаним з банком і ПрАТ "Росава" компаніям, за якими ПрАТ "Росава" виступила майновим і фінансовим поручителем. У визнання цих вимог постанови від 21 січня 2020 року Господарський суд Київської області відмовив.

Засновник компанії "Інвестохіллс Веста" Андрій Волков: "Відмова суду визнати частину наших прав вимоги до ПрАТ "Росава" - не логічний, бо після прийняття рішення акціонерами підприємства про закриття юрособи, всі вимоги повністю визнав голова ліквідаційної комісії ПрАТ "Росава" Анатолій Поліщук. Ми будемо добиватися справедливості у Верховному Суді".

27 серпня 2020 року Верховний Суд призначив розгляд скарги "Інвестохіллс Веста" на визначення Північного апеляційного господарського суду від 07.04.2010 про зупинку і експертизу за заявою кредитора ТОВ "Преміорі".

Автор: 

банкрутство (646) Жеваго Костянтин (394) кредитори (152)


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Топ коментарі
+10
А вы думали что эти "олигархи" это успешные бизнесмены? Нет, они просто крупные мошенники, бандиты и грабители которые за последних 20 лет опустошили страну. Они никогда не смогли бы построить успешный бизнес в стране где работают законы потому что у них для этого нету способностей.
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12.08.2020 17:03 Відповісти
+2
Вот такие у нас "олигархи", буйная смесь пост-совка и дикого капитализма, при полной безнаказанности
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12.08.2020 16:57 Відповісти
+1
А ведь совсем недавно в розыске был...
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12.08.2020 17:03 Відповісти
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Вот такие у нас "олигархи", буйная смесь пост-совка и дикого капитализма, при полной безнаказанности
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12.08.2020 16:57 Відповісти
А вы думали что эти "олигархи" это успешные бизнесмены? Нет, они просто крупные мошенники, бандиты и грабители которые за последних 20 лет опустошили страну. Они никогда не смогли бы построить успешный бизнес в стране где работают законы потому что у них для этого нету способностей.
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12.08.2020 17:03 Відповісти
А самое главное - мозгов!
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12.08.2020 17:11 Відповісти
А ведь совсем недавно в розыске был...
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12.08.2020 17:03 Відповісти
Пока страна отдана на откуп олигархам и их ставленникам. Мы для них дойный скот.
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12.08.2020 17:09 Відповісти
занимают и тратят олигархи, а долг вешают на пересичных, которые этих кредитов и в глаза не видели, но будут вынуждены отдавать многими поколениями...
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12.08.2020 17:13 Відповісти
Умно, но не ново...
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12.08.2020 17:15 Відповісти
очень ответственное мероприятие , главное успеть всем простить свои долги ,и с Е-ся в неизвестном направление с достойной суммой ......
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12.08.2020 17:15 Відповісти
Скока бы вы не возмущались ,а он пережует вас и выплюнет. Живага.....
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12.08.2020 17:22 Відповісти
Жеваго нормальный тип.. просто его далеко от Юли нельзя отпускать, он чувства свободы начинает теряться.. но, обанкротишь Полтавский ГОК - будет тебе чувак совсем плохо..
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12.08.2020 17:42 Відповісти
це господар телеканалу еспресо.ау,журналісти цього каналу,які так не ******* зе,а що ж ні слова з уст?
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12.08.2020 17:44 Відповісти
А в мене же приватизаційний сертифікат на акції Росави. Пропала остання надія на дивіденди. Як жити далі?
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12.08.2020 18:53 Відповісти
Вообще я не понимаю всего этого.Ну ,если ты не тянешь,не хватает средств и т.д.То зачем доводить предприятие до банкротсва.Ну продал бы ты Росаву 5-10 лкт назад за 100 миллионов долларов и живи припеваючи.Нет же!Банк обанкротил и ликвидировал!Тоже самое ждет завод!Полностью ликвидировать и уничтожить предприятие....Зачем???
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12.08.2020 20:06 Відповісти
 
 