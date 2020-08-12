Жеваго банкротит свою бизнес-империю, чтобы не платить миллиарды кредиторам, - СМИ

Компания Rosava, которую связывают с бизнесменом Константином Жеваго, затягивает судебные разбирательств в рамках дела о ликвидации предприятия.

Об этом говорится в статье РБК-Украина.

Дело о банкротстве ЧАО "Росава" тянется еще с 2018 года. К тому моменту компания накопила долгов на 20,58 млрд грн. Значительная часть из них – это долги банку "Финансы и кредит", который был также аффилирован с Константином Жеваго и прошел процедуру ликвидации. Позднее Фонд гарантирования вкладов продал на аукционах эти долги, однако судебные решения по ним затягиваются. Более того, в период с декабря 2018 года и до июня 2020 года ликвидатор ЧАО "Росава" арбитражная управляющая С.С. Демина не выполнила ни единого действия, направленного на исполнение ликвидационной процедуры и удовлетворение требований кредитора.

Новый владелец долга, компания "Инвестохиллс Веста", требует возврата средств в размере 2,7 млрд грн., выданных в качестве кредитов ЧАО "Росава". А также, более 13 млрд грн., которые были выданы связанным с банком и ЧАО "Росава" компаниям, по которым ЧАО "Росава" выступила имущественным и финансовым поручителем. В признании этих требований постановлением от 21 января 2020 года Хозяйственный суд Киевской области отказал.

Основатель компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков: "Отказ суда признать часть наших прав требования к ЧАО "Росава" - не логичен, так как после принятия решения акционерами предприятия о закрытии юрлица, все требования полностью признал председатель ликвидационной комиссии ЧАО "Росава" Анатолий Полищук. Мы будем добиваться справедливости в Верховном Суде".

27 августа 2020 года Верховный Суд назначил рассмотрение жалобы "Инвестохиллс Веста" на определение Северного апелляционного хозяйственного суда от 07.04.2010 про остановку и экспертизу по заявлению кредитора ООО "Премиори".