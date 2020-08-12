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Жеваго банкротит свою бизнес-империю, чтобы не платить миллиарды кредиторам, - СМИ

Жеваго банкротит свою бизнес-империю, чтобы не платить миллиарды кредиторам, - СМИ

Компания Rosava, которую связывают с бизнесменом Константином Жеваго, затягивает судебные разбирательств в рамках дела о ликвидации предприятия.

Об этом говорится в статье РБК-Украина.

Дело о банкротстве ЧАО "Росава" тянется еще с 2018 года. К тому моменту компания накопила долгов на 20,58 млрд грн. Значительная часть из них – это долги банку "Финансы и кредит", который был также аффилирован с Константином Жеваго и прошел процедуру ликвидации. Позднее Фонд гарантирования вкладов продал на аукционах эти долги, однако судебные решения по ним затягиваются. Более того, в период с декабря 2018 года и до июня 2020 года ликвидатор ЧАО "Росава" арбитражная управляющая С.С. Демина не выполнила ни единого действия, направленного на исполнение ликвидационной процедуры и удовлетворение требований кредитора.

Новый владелец долга, компания "Инвестохиллс Веста", требует возврата средств в размере 2,7 млрд грн., выданных в качестве кредитов ЧАО "Росава". А также, более 13 млрд грн., которые были выданы связанным с банком и ЧАО "Росава" компаниям, по которым ЧАО "Росава" выступила имущественным и финансовым поручителем. В признании этих требований постановлением от 21 января 2020 года Хозяйственный суд Киевской области отказал.

Основатель компании "Инвестохиллс Веста" Андрей Волков: "Отказ суда признать часть наших прав требования к ЧАО "Росава" - не логичен, так как после принятия решения акционерами предприятия о закрытии юрлица, все требования полностью признал председатель ликвидационной комиссии ЧАО "Росава" Анатолий Полищук. Мы будем добиваться справедливости в Верховном Суде".

27 августа 2020 года Верховный Суд назначил рассмотрение жалобы "Инвестохиллс Веста" на определение Северного апелляционного хозяйственного суда от 07.04.2010 про остановку и экспертизу по заявлению кредитора ООО "Премиори".

Автор: 

банкротство (284) Жеваго Константин (110) кредиторы (171)


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Топ комментарии
+10
А вы думали что эти "олигархи" это успешные бизнесмены? Нет, они просто крупные мошенники, бандиты и грабители которые за последних 20 лет опустошили страну. Они никогда не смогли бы построить успешный бизнес в стране где работают законы потому что у них для этого нету способностей.
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12.08.2020 17:03 Ответить
+2
Вот такие у нас "олигархи", буйная смесь пост-совка и дикого капитализма, при полной безнаказанности
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12.08.2020 16:57 Ответить
+1
А ведь совсем недавно в розыске был...
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12.08.2020 17:03 Ответить
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Вот такие у нас "олигархи", буйная смесь пост-совка и дикого капитализма, при полной безнаказанности
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12.08.2020 16:57 Ответить
А вы думали что эти "олигархи" это успешные бизнесмены? Нет, они просто крупные мошенники, бандиты и грабители которые за последних 20 лет опустошили страну. Они никогда не смогли бы построить успешный бизнес в стране где работают законы потому что у них для этого нету способностей.
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12.08.2020 17:03 Ответить
А самое главное - мозгов!
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12.08.2020 17:11 Ответить
А ведь совсем недавно в розыске был...
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12.08.2020 17:03 Ответить
Пока страна отдана на откуп олигархам и их ставленникам. Мы для них дойный скот.
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12.08.2020 17:09 Ответить
занимают и тратят олигархи, а долг вешают на пересичных, которые этих кредитов и в глаза не видели, но будут вынуждены отдавать многими поколениями...
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12.08.2020 17:13 Ответить
Умно, но не ново...
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12.08.2020 17:15 Ответить
очень ответственное мероприятие , главное успеть всем простить свои долги ,и с Е-ся в неизвестном направление с достойной суммой ......
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12.08.2020 17:15 Ответить
Скока бы вы не возмущались ,а он пережует вас и выплюнет. Живага.....
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12.08.2020 17:22 Ответить
Жеваго нормальный тип.. просто его далеко от Юли нельзя отпускать, он чувства свободы начинает теряться.. но, обанкротишь Полтавский ГОК - будет тебе чувак совсем плохо..
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12.08.2020 17:42 Ответить
це господар телеканалу еспресо.ау,журналісти цього каналу,які так не ******* зе,а що ж ні слова з уст?
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12.08.2020 17:44 Ответить
А в мене же приватизаційний сертифікат на акції Росави. Пропала остання надія на дивіденди. Як жити далі?
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12.08.2020 18:53 Ответить
Вообще я не понимаю всего этого.Ну ,если ты не тянешь,не хватает средств и т.д.То зачем доводить предприятие до банкротсва.Ну продал бы ты Росаву 5-10 лкт назад за 100 миллионов долларов и живи припеваючи.Нет же!Банк обанкротил и ликвидировал!Тоже самое ждет завод!Полностью ликвидировать и уничтожить предприятие....Зачем???
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12.08.2020 20:06 Ответить
 
 