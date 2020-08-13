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Новини
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Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України

Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України

Фонтан у парку Партизанської слави було внесено до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.

Відповідний сертифікат КО "Київзеленбуд" отримало 12 серпня під час відкриття мером Києва Віталієм Кличком оновленого парку.

"Коли ми оновлюємо парки, намагаємося підкреслити їхню особливість, додати їм емоцій. Вважаю, що у парку Партизанської слави нам вдалося це максимально. Ми не лише дотрималися стандартів у створенні сучасного простору для відпочинку, а й збудували унікальний для України об’єкт. Фонтани – це завжди позитив, а найвищий пішохідний світловий – це вже неабияка гордість", – розповідає в. о. генерального директора КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

Світловий пішохідний фонтан є одним з елементів входу до парку. П’ять арок заввишки від 6 до 7,7 метрів створюють водоспад, а між струменями води, що підіймаються знизу, можна пройтися. Для створення водного малюнка було встановлено 464 форсунки. У вечірній час фонтан підсвічується за допомогою LED-світильників, які відтворюють 16,7 млн відтінків. Крім того, є інтерактивний режим – можна самостійно змінювати сценарій водограю.

Фонтан працює щодня з 10:00 до 15:00, та у вечірній час з 18:00 до 23:00, крім вівторка (технічний день), коли фонтан чиститимуть та перевірятимуть справність усіх систем.

Довідково

Парк Партизанської слави був створений у 1970 році. На його території розташовується ландшафтний заказник місцевого значення "Червонохутірські озера". Парк унікальний поєднанням різних типів садово-паркових ландшафтів.

Цього року завершився масштабний капітальний ремонт парку. Облаштовано майже 10,4 тис. кв. м. доріжок з ФЕМ, встановлено по 114 паркових лав та урн для сміття, відремонтовано громадську вбиральню та бюветний комплекс, збудовано дитячий майданчик з гумовим покриттям на площі 490 кв. м. Для прогулянок біля водойм створено дерев’яний оглядовий майданчик. На вхідній групі влаштовано відеоспостереження. Було замінено 67 світильників на сучасні світлодіодні.

Щоб додати кольору вхідній групі, було висаджено 97 дерев, серед них клен Фрімана "Armstrong", береза корисна "Doorendos", давідія обгорткова, магнолія "Blue Opal", сакура, вишня кущова "Umbraculifera", слива розчепірена, ліквідамбар смолоносний. Крім того, для озеленення території висадили майже 700 кущів, як хвойних, так і листяних. Для влаштування квітників використали багаторічні квіти, у тому числі, злакових порід. Також було влаштовано 5 га газону.

Автор: 

Київ (19791) парк (124) фонтан (16)


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Топ коментарі
+12
Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України - Цензор.НЕТ 8909
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13.08.2020 14:45 Відповісти
+8
Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України - Цензор.НЕТ 4900
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13.08.2020 14:27 Відповісти
+6
Голосовать только за Кличко!!!
Все остальные будут грабить Киев, как это делали Черновецкий, Омельченко и т.д
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13.08.2020 14:32 Відповісти
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Ура!!! Мы опять и снова самые самые лучшие в мире!!!!
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13.08.2020 14:25 Відповісти
Краще б нові лікарню відкрив або лабораторію для тестування на коронавірус. Ідіот, блд.
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13.08.2020 14:44 Відповісти
а что опять плохо ?

стекло треснуло ?
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13.08.2020 18:52 Відповісти
А кто сказал что плохо? Мы - лучшие и этим всё сказано )
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13.08.2020 19:59 Відповісти
Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України - Цензор.НЕТ 4900
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13.08.2020 14:27 Відповісти
Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України - Цензор.НЕТ 8909
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13.08.2020 14:45 Відповісти
Скільки ще новоявленних іменників і дієслів буде до повного списку кадидатів
(чомусь перегукується зі словом кондоми)
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13.08.2020 16:17 Відповісти
А это объект, что еще не успели декоммунизировать?
Или, то были партизаны 1812 года
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13.08.2020 14:31 Відповісти
Ні, тролю.
Були і партизани 1950-х років.
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13.08.2020 15:15 Відповісти
Ви ще згадайте визвольні змагання ОУН -УПА хрущовської відлиги
P.S. А за троля ответите по закону военного времени
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13.08.2020 16:14 Відповісти
а ти ще згадай половців та печенегів, як твій сЦарь Путін.
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13.08.2020 16:28 Відповісти
https://censor.net/user/457106 - совок ты репаный !


Партиза́н (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. partigiano - сторонник определённой общественной группы, партии) - лицо, добровольно ведущее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F вооружённую борьбу за свободу и независимость своей родины в составе вооружённых организованных партизанских сил на территории, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F оккупированной противником (либо находящейся под контролем противостоящих политических сил), с использованием методов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 партизанской войны , член партизанского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) отряда
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13.08.2020 19:00 Відповісти
пармезани - обосраись.
из-за чего на немцев было хайло рабдувать то? шоб стать опять пролетапиям:?
у мну прадед воевал, но я х.з. за что - шоб я был совком?
"дякую" прадеду, даже не зная его кликухи и имени.
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13.08.2020 16:44 Відповісти
*** за то благоустройство и бабло выброшенное на это все, подрядчиков судить нужно, они суки криворукие ******. Сам фонтан в принципе норм, но со временем посмотрим
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13.08.2020 14:31 Відповісти
***, да що знову не так?!
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13.08.2020 15:16 Відповісти
у нього скло на окулярах знову трісло.
а хто винуватий ? Кличко !
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13.08.2020 19:01 Відповісти
Это не рациональное использование средств. Мало того, что это стоит кучу денег, так самое главное на поддержание его в исправности постоянно прийдётся вбухивать немалые деньги.
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13.08.2020 14:32 Відповісти
зато в бурьянах в Нарьян-Маре дешево и сердито
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13.08.2020 19:02 Відповісти
Голосовать только за Кличко!!!
Все остальные будут грабить Киев, как это делали Черновецкий, Омельченко и т.д
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13.08.2020 14:32 Відповісти
Омельченко много награбував?
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13.08.2020 14:44 Відповісти
он в принципе не грабил просто подряды своим людям раздавал
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13.08.2020 14:56 Відповісти
То же и боксёр делает
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13.08.2020 15:00 Відповісти
может быть но по поводу Омельченко знаю по тому что с одной из его строительных контор наша часто шла в субподряде
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13.08.2020 15:05 Відповісти
Если посмотреть как Киев отстраивается последние 3-4 года в условиях войины, кризиса и бездолугих слугах народа которые ставят Кличку палки в колёса и то золотое время когда был Омельченко когда было баблища горы, то по идее Киев в основном должен был быть уже из золота
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13.08.2020 14:59 Відповісти
Баблище горы в 90е? Омельченко немного захватил нулевые, когда деньги пошли, но затем власть потерял. Знаю, что многие тогда не любили Омельченнко, но Кличёк как мэр хоть и лучше Лёни-космонавта, но на мой взгляд уступает Омельченку
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13.08.2020 15:08 Відповісти
Виталий - парень хоть куда , Попов , и Фирташ с Черновецким - не беда ! И кто - то , может статься , на велике научится кататся ..)
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13.08.2020 17:30 Відповісти
да вы поэт батенька ))
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13.08.2020 17:37 Відповісти
Яких партизан?

Хто там?
Партизани.
Хлопці, скілько вас?
Цванцих.
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13.08.2020 14:33 Відповісти
Вуйку, відкривай.
Хто там ?
Партизани.
Кіко вас?
Цвайцішь.
Зара, тільки колєгу розбуджу, Машингвером звати.
Ой, то ми піши вже, не переймайтесь.
Ну так, забув патронів прикупити(тихенько сі засміяв)
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13.08.2020 16:48 Відповісти
Этот фонтан в развпливающемся городе как пластиковые окна в старом сарае.
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13.08.2020 14:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_uT4j5wWiBU Нам бы с пивом вдоль Фонтанки, созерцая жизни бренность.
https://www.youtube.com/watch?v=_uT4j5wWiBU А мы тут с@ка строим парки. Боже мой, какая мерзость (с)
Кличко відкрив у парку Партизанської слави фонтан, який внесли до реєстру рекордів України - Цензор.НЕТ 5393
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13.08.2020 14:43 Відповісти
Не надо было 25 лет выбирать тех кто не хера не ремонтировал вот оно все одновременно начало разваливаться. Или у тебя есть волшебная палочка все сразу отремонтировать?
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13.08.2020 14:43 Відповісти
чмо тупое, переименуй, ибо "слава" оказывается чем-то, что обильно окроплено кровью, правда не защитников, а жертв. Выродок ты тупой, по морде то били, но разума не прибавили дебилу.
че, я неправ? я то всегда пишу правильно то.
с ув., Борис Козлов.
С честью. Слава нации.
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13.08.2020 14:36 Відповісти
Війну закінчено, грошви завалісь. Можна всяку хєрню будувати...
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13.08.2020 14:42 Відповісти
Парк партизанской славы..Как то резануло по уху. Я уже не молод и когда общался с людьми пережившими немецкую оккупацию, то о советских партизанах не слышал хорошего слова.
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13.08.2020 14:54 Відповісти
а об УНА-УНСО партизанах теж не чув?
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13.08.2020 15:16 Відповісти
Я на тупые вопросы не отвечаю, но для тебя сделаю исключение. Парк назвали в 70х, поэтому только в честь совковых партизан, поэтому речь о них.
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13.08.2020 16:06 Відповісти
все це добре,а тротуари можна зробити нормальні?
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13.08.2020 16:01 Відповісти
На них не попиаришся
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13.08.2020 18:11 Відповісти
Киев задыхается в пробках,а педалик строит стеклянный мост(с)
и тот уже не стеклянный.
теперь уот фонтаны...
великовозрастный плебс и малолетние иждивенцы-рукоплещут!
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13.08.2020 17:07 Відповісти
Пусть будет лучше Кличко, он хоть парки делает.
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13.08.2020 19:32 Відповісти
Кличко - кращий мер, котрого бачило наше місто.
Звісно, інтернет кішить мемами і антирекламою про нього. Але це роблять дурники і противники розвитку столиці України.
Приставити до будь-кого з них купу журналістів з камерами, вони б за три хвилини побили його рекорд в незрозумілих висказуваннях. Постійний нагляд народу - навантаження, котре витримає не кожен. Спробуй тут порядок слів у реченні не наплутати!
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14.08.2020 10:24 Відповісти
 
 