Тітушка відправили під домашній арешт
Підозрюваного в розбої антимайданівця Вадима Тітушка відправили під домашній арешт до 3 вересня.
Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Провадження, в якому фігурує Тітушко, розслідується за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК, і за цими статтями йому оголошено підозру", - зазначив Тракало.
Він уточнив, що запобіжний захід Тітушку було обрано 15 червня, коли він разом зі своїм адвокатом прийшов до суду. Потім, як уточнив Тракало, суд продовжив йому домашній арешт до 3 вересня.
Як раніше інформував Цензор.НЕТ, 27 серпня 2018 року тодішній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що Вадима Тітушка оголосили в розшук за вчинення тяжких злочинів на Київщині, зокрема за вчинення розбійних нападів у складі ОЗГ із метою пограбування.
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И в этом тоже виноват Зеленский. Оффшорный Гетьман и Сопливый Пастор такого бы не допустили.
А вот головы у титушка, я не увидел! Только приспособления для приёма пищи.
Мог торговую марку "титушки" запатенотовать и торговать её!
*****, новые лица ЗЕ-команды.