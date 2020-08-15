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Тітушка відправили під домашній арешт

Тітушка відправили під домашній арешт

Підозрюваного в розбої антимайданівця Вадима Тітушка відправили під домашній арешт до 3 вересня.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Провадження, в якому фігурує Тітушко, розслідується за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК, і за цими статтями йому оголошено підозру", - зазначив Тракало.

Він уточнив, що запобіжний захід Тітушку було обрано 15 червня, коли він разом зі своїм адвокатом прийшов до суду. Потім, як уточнив Тракало, суд продовжив йому домашній арешт до 3 вересня.

Дивіться також: Вадима Тітушка оголошено в розшук за підозрою у розбійних нападах, - Аброськін. ФОТО

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, 27 серпня 2018 року тодішній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що Вадима Тітушка оголосили в розшук за вчинення тяжких злочинів на Київщині, зокрема за вчинення розбійних нападів у складі ОЗГ із метою пограбування.

Автор: 

розбій (206) Тітушко (13) домашній арешт (199) Тракало Ярослав (42)


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Топ коментарі
+41
Вадик Питушко извесный борец за справедливость в костюме адидас ...Отмороженых таких надо ссылать за ров с кракадилами ,думаю ему там самое место с такими же отморозками даунбасскими
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15.08.2020 01:42 Відповісти
+38
Просто феерический *******.
Не, все понимаю
Но когда твоя фамилия становится трендом, хоть и негативным...
Ну как этим не воспользоваться?
да миллиард возможностей.
==
Но, как видим, нет. Оно - титушко. Жертва аборта.
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15.08.2020 02:00 Відповісти
+36
Бригадный сержант.Три полоски.Отряд Чики пики
Титушко отправили под домашний арест - Цензор.НЕТ 3238
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15.08.2020 01:54 Відповісти
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Тетушку нельзя сажать, он знаменитость! памятник ему поставим! По пояс в землю закопать и серебряночкой покрасить!
Титушко отправили под домашний арест - Цензор.НЕТ 1096
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15.08.2020 08:54 Відповісти
И МАРГАНЦОВОЧКИ ДОБАВИТЬ !)
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16.08.2020 00:39 Відповісти
На зону виродка, на зону!
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15.08.2020 08:54 Відповісти
и янелох в окружении таких чертей под ЦВК добивался в президенты тока экономика не выдержала и рухнула на 11%
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15.08.2020 08:57 Відповісти
ВВП Испании упал на 22%, ВВП Франции - на 19%, ВВП Италии - 17,3%. ВВП Еврозоны упал на 15% в годовом исчислении.

И в этом тоже виноват Зеленский. Оффшорный Гетьман и Сопливый Пастор такого бы не допустили.
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15.08.2020 10:01 Відповісти
Может и должностями в этих странах торгуют как иермак с янелохом а гиркин интервью свободой испанской прессе раздает,вот такие у нас финансисты.
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15.08.2020 10:15 Відповісти
Т.е. провал в первом тезисе тебя не останавливает? Хочется, чтобы тебя ещё несколько раз макнули? Ты из мазо?
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15.08.2020 10:36 Відповісти
2020 рост ВВП Германия 1%,США 1,7%, Китай 5,8% при этом США лидеры по темпам роста COVID19,не отмазывай зеленую бездарь выше рояля не выйдет.
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15.08.2020 11:29 Відповісти
Равняешь Украину на лидеров? Да ты вообще безумный...
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16.08.2020 00:08 Відповісти
Любопытно, а пресловутое "ВВП" Украины, из за короновируса, на сколько упало? 11% как я понимаю на 1 января 20 года.
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15.08.2020 10:34 Відповісти
Если у российского Сечина или украинского Ахметова отрезать 25% их состояния, они конечно же несколько огорчатся, а если у одинокой бабульки, которой не получилось насчитать пенсию больше чем минимальная, отнять 11%, то она точно начнет завидовать своим подружкам уже оставившим этот бренный мир, если до этого еще не завидовала ....
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15.08.2020 14:06 Відповісти
Понятно тепьрь кто за рыгов антимайданил? Что и требовалось доказать. Интересно, Бойко и Мертвечук возьмут своего человека на поруки?
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15.08.2020 09:00 Відповісти
А вообще бы в зорпарк его,Украина должна помнить боевое крлыло партии регионов(сейчас ОПЗЖ)
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15.08.2020 09:07 Відповісти
Куда его в зоопарк? Жрет и срет слишком много.
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15.08.2020 10:21 Відповісти
зациклить эти процессы
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15.08.2020 10:38 Відповісти
До крокодилів.
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15.08.2020 16:50 Відповісти
Не можна - отруяться.
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15.08.2020 18:32 Відповісти
а може чучело с него сделать
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15.08.2020 21:28 Відповісти
По 3 -й части за разбой под домашний арест,+ в розыске мотылялось " со времен Аброськина" А тут к власти " свои" подплывают- МОНА с адвокатом явиться
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15.08.2020 09:08 Відповісти
У Титушки, судя по его дебильному лицу, очень серьёзная задержка в развитии.... Видимо, лечение не даёт результатов.... Суд должен учесть, что но инвалид на всю голову.....
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15.08.2020 09:23 Відповісти
В Украине с различными, особыми видами только умственной инвалидности 73% населения. И что с этой плесенью делать пока не понятно. Западные аналитики с различных сторон изучают эту удручающую ситуацию. Возможно, как один из вариантов решения вопроса, слив в канализацию Истории, вслед или вместе с московским улусом. Биомасса достигшая вершины развития во времена сталинского ГУЛАГА и рабского труда в каЛфозах за палочку, при послаблении режима содержания, окончательно деградировала и дебилизировалась в новых условиях. Возврат к экономической модели ГУЛАГА проблематичен, в настоящее время из за убыточности содержания рабов и низкой квалификации каторжников.
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15.08.2020 09:58 Відповісти
Синдром Даннинга-Крюгера на фсё литсо. Зато все-презеденты.Можно ходить по улицам и надувать щеки.
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15.08.2020 10:10 Відповісти
Є побоювання,що він від великого розуму може не вцілити.
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15.08.2020 10:27 Відповісти
Голова репне і мізки з носу потечуть?
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16.08.2020 00:10 Відповісти
Хроническое, лишняя хромосома передаётся по наследству, медицина здесь бессильна...
А вот головы у титушка, я не увидел! Только приспособления для приёма пищи.
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15.08.2020 10:48 Відповісти
Если внимательно посмотреть на фото у него мозг сверху на голове растет так внутрь и не добрался.
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15.08.2020 09:24 Відповісти
Часто по голове били,вот и выбили наружу.Есть подозрение,что там головного мозга никогда и не было,а был только спинной,отвечающий за пожрать,поспать,посрать.
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15.08.2020 10:14 Відповісти
Многие и не знают, почему "титушек" называют "титушками"! Легендарный!!!)
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15.08.2020 09:28 Відповісти
Меня интересует вопрос: Как Титушко смог стать вице-президентом Украинской федерации смешанных единоборств в Киевской области, когда его фамилия стала нарицательной? Кто принял такое решение? Мы должны знать своих героев!
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15.08.2020 09:56 Відповісти
Да что вы понимаете в подборе кадров во время кадрового же голода?Это же перспективные "новые лица".Ему бы в Трускавецкую "кузницу кадров" на недельку сьездить и вуаля-готовый народный избранник типа Кивы или Коли Тищенко.Мог бы на пол.ставки еще и колин "Велюр" сторожить.
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15.08.2020 10:23 Відповісти
Дуб этот Титушко!
Мог торговую марку "титушки" запатенотовать и торговать её!
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15.08.2020 10:02 Відповісти
жопой его удел на зоне торговать.
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15.08.2020 18:10 Відповісти
Это месть завистников его известности и славе.
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15.08.2020 10:25 Відповісти
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15.08.2020 16:01 Відповісти
Да прикрыли, что бы никуда не удрал будущий министр МВД.
*****, новые лица ЗЕ-команды.
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15.08.2020 10:33 Відповісти
У знакомого такой ублюдок смертельно ранил сына ножом, отпустили под домашний арест, затем отец неоднозначно видел ублюдка шатающиеся пьяным по улицам, сам скрутил, вызвал ментов и сказал,что если не закроют, порешит собственноручно.
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15.08.2020 10:39 Відповісти
То даремно. Затяжку на шию і в багажник...
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15.08.2020 14:27 Відповісти
Так його ж Питро посадив )))
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15.08.2020 11:00 Відповісти
На фоне всего того кровавого кошмара который потом натворили революционеры, Титушко выглядит просто безобидной шпаной.
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15.08.2020 11:50 Відповісти
Вася, а можно поподробнее по поводу кошмара, который потом натворили революционеры?
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15.08.2020 14:15 Відповісти
Щас він проконсультується у лєни лукаш і напише тобі "пра крававий кашмар" рєвалюціанєроав.
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16.08.2020 00:14 Відповісти
Титушко например никого не сжигал живьем.
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16.08.2020 15:09 Відповісти
А, вы имеете в виду Януковских псов, которые спалили живьем в здании возле майдана протестующих?
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16.08.2020 21:15 Відповісти
так он же вроде Майдан поддержал?)
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15.08.2020 11:53 Відповісти
І ідє той майдан був, када он єво паддєрживал?
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16.08.2020 00:15 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/politics/3309108-vadym-tytushko-******-okhranial-ot-tytushek-dorohu-v-storonu-kyeva
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16.08.2020 00:22 Відповісти
І що, він знайшов таки дорогу на Майдан чи тільки декларував наміри?
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16.08.2020 01:26 Відповісти
https://glavred.info/life/270221-vadim-titushko-rvetsya-na-maydan-hochet-podderzhat-lyudey.html
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16.08.2020 00:24 Відповісти
Сказати це неколихане падло може, все, що завгодно, але його слова розходяться зі справами, підтримував Майдан, а їздив підтримував антімайдан....."судіть кожного по справам його..."
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19.08.2020 12:22 Відповісти
это чмо должно сидеть !!!!
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15.08.2020 12:44 Відповісти
Цей покидьок вже давно має гнити в тюрмі. Те що він не там - сором і ганьба кожному правоохоронцеві України.
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15.08.2020 14:24 Відповісти
Титушко ЛОХ.атвечаю
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15.08.2020 18:09 Відповісти
кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
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15.08.2020 19:11 Відповісти
Я думал у него срок давности уже прошёл. Но вопрос - а почему петин кум - генигальный пгокугог его не посадил? Ато-шников садил, а главного титушку нет?
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15.08.2020 21:06 Відповісти
Ну у нас хоть из этого гопника героя не лепят, в отличии от США, где из грабителя-наркомана едва ли не святого сделали.
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15.08.2020 23:15 Відповісти
Кстати, а почему написали что он антимайдановец, насколько я помню он после той засветки с нападением на журналистов в политических акциях не участвовал.
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15.08.2020 23:16 Відповісти
На людину впало таке щастя, а воно з народження на ручному гальмі. Було б розумне, запатентувало б бренд "Тітушко" і отримувало б до кінця життя роялті, за кожне використання назви.
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16.08.2020 00:08 Відповісти
***, абізяна канкрєтна......
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16.08.2020 00:16 Відповісти
Как можно? Титушко - национальное достояние! Срочно организовать тур по местам мордобойной славы!
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16.08.2020 05:44 Відповісти
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