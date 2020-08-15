Подозреваемого в разбое антимайдановца Вадима Титушко отправили под домашний арест до 3 сентября.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Производство, в котором фигурирует Титушко, расследуется по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК, и по этим статьям ему объявлено подозрение", - отметил Тракало.

Он уточнил, что мера пресечения Титушко была избрана 15 июня, когда он вместе со своим адвокатом пришел в суд. Затем, как уточнил Тракало, суд продлил ему домашний арест до 3 сентября.

Также на Цензор.НЕТ: Вадим Титушко объявлен в розыск по подозрению в разбойных нападениях, - Аброськин. ФОТО

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 27 августа 2018 тогдашний заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Вадима Титушко объявили в розыск за совершение тяжких преступлений на Киевщине, в частности, за совершение разбойных нападений в составе ОПГ с целью ограбления.