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Титушко отправили под домашний арест

Титушко отправили под домашний арест

Подозреваемого в разбое антимайдановца Вадима Титушко отправили под домашний арест до 3 сентября.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Производство, в котором фигурирует Титушко, расследуется по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК, и по этим статьям ему объявлено подозрение", - отметил Тракало.

Он уточнил, что мера пресечения Титушко была избрана 15 июня, когда он вместе со своим адвокатом пришел в суд. Затем, как уточнил Тракало, суд продлил ему домашний арест до 3 сентября.

Также на Цензор.НЕТ: Вадим Титушко объявлен в розыск по подозрению в разбойных нападениях, - Аброськин. ФОТО

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 27 августа 2018 тогдашний заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Вадима Титушко объявили в розыск за совершение тяжких преступлений на Киевщине, в частности, за совершение разбойных нападений в составе ОПГ с целью ограбления.

Автор: 

разбой (287) Титушко Вадим (22) домашний арест (190) Тракало Ярослав (44)


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Топ комментарии
+41
Вадик Питушко извесный борец за справедливость в костюме адидас ...Отмороженых таких надо ссылать за ров с кракадилами ,думаю ему там самое место с такими же отморозками даунбасскими
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15.08.2020 01:42 Ответить
+38
Просто феерический *******.
Не, все понимаю
Но когда твоя фамилия становится трендом, хоть и негативным...
Ну как этим не воспользоваться?
да миллиард возможностей.
==
Но, как видим, нет. Оно - титушко. Жертва аборта.
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15.08.2020 02:00 Ответить
+36
Бригадный сержант.Три полоски.Отряд Чики пики
Титушко отправили под домашний арест - Цензор.НЕТ 3238
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15.08.2020 01:54 Ответить
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Тетушку нельзя сажать, он знаменитость! памятник ему поставим! По пояс в землю закопать и серебряночкой покрасить!
Титушко отправили под домашний арест - Цензор.НЕТ 1096
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15.08.2020 08:54 Ответить
И МАРГАНЦОВОЧКИ ДОБАВИТЬ !)
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16.08.2020 00:39 Ответить
На зону виродка, на зону!
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15.08.2020 08:54 Ответить
и янелох в окружении таких чертей под ЦВК добивался в президенты тока экономика не выдержала и рухнула на 11%
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15.08.2020 08:57 Ответить
ВВП Испании упал на 22%, ВВП Франции - на 19%, ВВП Италии - 17,3%. ВВП Еврозоны упал на 15% в годовом исчислении.

И в этом тоже виноват Зеленский. Оффшорный Гетьман и Сопливый Пастор такого бы не допустили.
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15.08.2020 10:01 Ответить
Может и должностями в этих странах торгуют как иермак с янелохом а гиркин интервью свободой испанской прессе раздает,вот такие у нас финансисты.
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15.08.2020 10:15 Ответить
Т.е. провал в первом тезисе тебя не останавливает? Хочется, чтобы тебя ещё несколько раз макнули? Ты из мазо?
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15.08.2020 10:36 Ответить
2020 рост ВВП Германия 1%,США 1,7%, Китай 5,8% при этом США лидеры по темпам роста COVID19,не отмазывай зеленую бездарь выше рояля не выйдет.
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15.08.2020 11:29 Ответить
Равняешь Украину на лидеров? Да ты вообще безумный...
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16.08.2020 00:08 Ответить
Любопытно, а пресловутое "ВВП" Украины, из за короновируса, на сколько упало? 11% как я понимаю на 1 января 20 года.
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15.08.2020 10:34 Ответить
Если у российского Сечина или украинского Ахметова отрезать 25% их состояния, они конечно же несколько огорчатся, а если у одинокой бабульки, которой не получилось насчитать пенсию больше чем минимальная, отнять 11%, то она точно начнет завидовать своим подружкам уже оставившим этот бренный мир, если до этого еще не завидовала ....
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15.08.2020 14:06 Ответить
Понятно тепьрь кто за рыгов антимайданил? Что и требовалось доказать. Интересно, Бойко и Мертвечук возьмут своего человека на поруки?
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15.08.2020 09:00 Ответить
А вообще бы в зорпарк его,Украина должна помнить боевое крлыло партии регионов(сейчас ОПЗЖ)
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15.08.2020 09:07 Ответить
Куда его в зоопарк? Жрет и срет слишком много.
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15.08.2020 10:21 Ответить
зациклить эти процессы
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15.08.2020 10:38 Ответить
До крокодилів.
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15.08.2020 16:50 Ответить
Не можна - отруяться.
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15.08.2020 18:32 Ответить
а може чучело с него сделать
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15.08.2020 21:28 Ответить
По 3 -й части за разбой под домашний арест,+ в розыске мотылялось " со времен Аброськина" А тут к власти " свои" подплывают- МОНА с адвокатом явиться
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15.08.2020 09:08 Ответить
У Титушки, судя по его дебильному лицу, очень серьёзная задержка в развитии.... Видимо, лечение не даёт результатов.... Суд должен учесть, что но инвалид на всю голову.....
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15.08.2020 09:23 Ответить
В Украине с различными, особыми видами только умственной инвалидности 73% населения. И что с этой плесенью делать пока не понятно. Западные аналитики с различных сторон изучают эту удручающую ситуацию. Возможно, как один из вариантов решения вопроса, слив в канализацию Истории, вслед или вместе с московским улусом. Биомасса достигшая вершины развития во времена сталинского ГУЛАГА и рабского труда в каЛфозах за палочку, при послаблении режима содержания, окончательно деградировала и дебилизировалась в новых условиях. Возврат к экономической модели ГУЛАГА проблематичен, в настоящее время из за убыточности содержания рабов и низкой квалификации каторжников.
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15.08.2020 09:58 Ответить
Синдром Даннинга-Крюгера на фсё литсо. Зато все-презеденты.Можно ходить по улицам и надувать щеки.
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15.08.2020 10:10 Ответить
Є побоювання,що він від великого розуму може не вцілити.
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15.08.2020 10:27 Ответить
Голова репне і мізки з носу потечуть?
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16.08.2020 00:10 Ответить
Хроническое, лишняя хромосома передаётся по наследству, медицина здесь бессильна...
А вот головы у титушка, я не увидел! Только приспособления для приёма пищи.
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15.08.2020 10:48 Ответить
Если внимательно посмотреть на фото у него мозг сверху на голове растет так внутрь и не добрался.
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15.08.2020 09:24 Ответить
Часто по голове били,вот и выбили наружу.Есть подозрение,что там головного мозга никогда и не было,а был только спинной,отвечающий за пожрать,поспать,посрать.
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15.08.2020 10:14 Ответить
Многие и не знают, почему "титушек" называют "титушками"! Легендарный!!!)
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15.08.2020 09:28 Ответить
Меня интересует вопрос: Как Титушко смог стать вице-президентом Украинской федерации смешанных единоборств в Киевской области, когда его фамилия стала нарицательной? Кто принял такое решение? Мы должны знать своих героев!
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15.08.2020 09:56 Ответить
Да что вы понимаете в подборе кадров во время кадрового же голода?Это же перспективные "новые лица".Ему бы в Трускавецкую "кузницу кадров" на недельку сьездить и вуаля-готовый народный избранник типа Кивы или Коли Тищенко.Мог бы на пол.ставки еще и колин "Велюр" сторожить.
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15.08.2020 10:23 Ответить
Дуб этот Титушко!
Мог торговую марку "титушки" запатенотовать и торговать её!
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15.08.2020 10:02 Ответить
жопой его удел на зоне торговать.
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15.08.2020 18:10 Ответить
Это месть завистников его известности и славе.
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15.08.2020 10:25 Ответить
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15.08.2020 16:01 Ответить
Да прикрыли, что бы никуда не удрал будущий министр МВД.
*****, новые лица ЗЕ-команды.
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15.08.2020 10:33 Ответить
У знакомого такой ублюдок смертельно ранил сына ножом, отпустили под домашний арест, затем отец неоднозначно видел ублюдка шатающиеся пьяным по улицам, сам скрутил, вызвал ментов и сказал,что если не закроют, порешит собственноручно.
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15.08.2020 10:39 Ответить
То даремно. Затяжку на шию і в багажник...
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15.08.2020 14:27 Ответить
Так його ж Питро посадив )))
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15.08.2020 11:00 Ответить
На фоне всего того кровавого кошмара который потом натворили революционеры, Титушко выглядит просто безобидной шпаной.
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15.08.2020 11:50 Ответить
Вася, а можно поподробнее по поводу кошмара, который потом натворили революционеры?
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15.08.2020 14:15 Ответить
Щас він проконсультується у лєни лукаш і напише тобі "пра крававий кашмар" рєвалюціанєроав.
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16.08.2020 00:14 Ответить
Титушко например никого не сжигал живьем.
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16.08.2020 15:09 Ответить
А, вы имеете в виду Януковских псов, которые спалили живьем в здании возле майдана протестующих?
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16.08.2020 21:15 Ответить
так он же вроде Майдан поддержал?)
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15.08.2020 11:53 Ответить
І ідє той майдан був, када он єво паддєрживал?
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16.08.2020 00:15 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/politics/3309108-vadym-tytushko-******-okhranial-ot-tytushek-dorohu-v-storonu-kyeva
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16.08.2020 00:22 Ответить
І що, він знайшов таки дорогу на Майдан чи тільки декларував наміри?
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16.08.2020 01:26 Ответить
https://glavred.info/life/270221-vadim-titushko-rvetsya-na-maydan-hochet-podderzhat-lyudey.html
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16.08.2020 00:24 Ответить
Сказати це неколихане падло може, все, що завгодно, але його слова розходяться зі справами, підтримував Майдан, а їздив підтримував антімайдан....."судіть кожного по справам його..."
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19.08.2020 12:22 Ответить
это чмо должно сидеть !!!!
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15.08.2020 12:44 Ответить
Цей покидьок вже давно має гнити в тюрмі. Те що він не там - сором і ганьба кожному правоохоронцеві України.
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15.08.2020 14:24 Ответить
Титушко ЛОХ.атвечаю
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15.08.2020 18:09 Ответить
кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
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15.08.2020 19:11 Ответить
Я думал у него срок давности уже прошёл. Но вопрос - а почему петин кум - генигальный пгокугог его не посадил? Ато-шников садил, а главного титушку нет?
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15.08.2020 21:06 Ответить
Ну у нас хоть из этого гопника героя не лепят, в отличии от США, где из грабителя-наркомана едва ли не святого сделали.
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15.08.2020 23:15 Ответить
Кстати, а почему написали что он антимайдановец, насколько я помню он после той засветки с нападением на журналистов в политических акциях не участвовал.
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15.08.2020 23:16 Ответить
На людину впало таке щастя, а воно з народження на ручному гальмі. Було б розумне, запатентувало б бренд "Тітушко" і отримувало б до кінця життя роялті, за кожне використання назви.
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16.08.2020 00:08 Ответить
***, абізяна канкрєтна......
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16.08.2020 00:16 Ответить
Как можно? Титушко - национальное достояние! Срочно организовать тур по местам мордобойной славы!
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16.08.2020 05:44 Ответить
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