Штаб Тіхановської почав формувати координаційну раду для передачі влади
Штаб екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, що перебуває в Литві, повідомив про початок формування координаційної ради для трансферу влади.
Про це йдеться в заяві, яку поширила в суботу пресслужба Тіхановської, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми починаємо формування координаційної ради. Це – розширена робоча група найшановніших членів суспільства, яка має обговорити і виробити безпечні і стабільні механізми для забезпечення трансферу влади", – йдеться в заяві.
Там же повідомляється, що розпочато приймання заявок від потенційних членів ради. У штабі зазначають, що член координаційної ради повинен мати "велику повагу в суспільстві" і "готовий ділитися ідеями для змін на краще, конструктивно обговорювати пропозиції, поважати думку інших членів ради".
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"Цепкало заявил, что на Донбассе "гражданская война"
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало считает Донбасс частью Украины, однако уверен, что там идет гражданская война и воюют граждане одной страны.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/cepkalo-zayavil-chto-na-donbasse-grazhdanskaya-voyna-1513607.html"
24 июля он уехал в Россию вместе с детьми, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев.
5 августа стало известно, что Цепкало обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/cepkalo-zayavil-chto-na-donbasse-grazhdanskaya-voyna-1513607.html"
Це пуйло підтримує вільні вибори у Білорусі?
она видимо считает, шо она победила на выборах, если считать не по кацапски (я тоже так думаю) и на всякий случай должен таки быть какой то "координационный совет", шо бы в стране не было безвластия - нормальная практика.....
ПорохЛука! Хуже не будет!"
Кто в него войдёт, тот и сменит Луку... -- ...в следующем году, скорей всего. (?)
...такая себе прокладка между прошлым и будущим...
Следите за персоналиями.
Що каже про ситуацію ?
За кого точно она хотела проголосовать не уточнял, но за Луку точно не хотела...
...удалось ей объяснить, что голосовать за шо нипопадя против точно такого же, глупо...
В пример привёл нашего Зелю.
Ситуация её угнетает.
Но в цепочке белых Дам она постояла -- поддержал!
Еще бы чуть чуть при при назывании его фамиллии они становились бы без обуви на колени.
Что они не поделили, в таком случае?
імітація бурної діяльності, що вписується в стратегію іппанутої расєї з її не менш іппанутими гібридними війнами у 21 сторіччі.
Ічкерія, Грузія, Україна, Сирія, Білорусь..... наступні бойові дії на Росії.
Они шли с плакатом «Мы с народом».
В Гродно колонна из десятков десантников прошла по центру города с плакатом «Мы с народом». Подарили девушкам цветы.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2412142245762206&id=100008993618796 10 ч. ·
Лукашенко: в ожидании приговора
ЕС , как и ожидалось, отказался признать Батьку победителем выборов и готовит новые санкции против него и против ряда должностных лиц Беларуси, которые фальсифицировали результаты выборов и узурпировали власть.
США , по слухам , не захотели даже разговаривать с Министром иностранных дел Беларуси.
Собственно, на этом на Лукашенко можно поставить большой ,жирный крест. Его дни сочтены. Он уже не игрок и ни на что не влияет. Это поняли все и в первую очередь ближайшее окружение Луки.
Отныне судьба Усатого таракана полностью зависит от решения Путина, что Лукашенко и подтвердил, послушно возвратив вагнеровцев в Россию , обвинив Украину в организации мятежей и официально объявив себя победителем выборов.
Для прогнозирования дальнейших событий надо не забывать, что Россия, точнее Путин , никогда не откажется от попыток аншлюса Беларуси . Для ее окончательного поглощения Путину необходимо создать единый эмиссионный центр и наднациональные органы: общий парламент , единый Президент обеих государств, единые ВС и т .д.
Понятно, что сейчас Лукашенко готов уже на все, но примет ли Путин Беларусь из рук безумного мудака, которого весь цивилизованный мир и собственный народ признал незаконным президентом?
замутить это очень даже возможно
"Западодемокрыты" в жо.пе. Цуцванг. Понятно? Пу ведет партию ... как "не вырулить", а как закончить ее с разгромом и с венком на шее.
Боты пишут. Давайте выходите. Все !! Мирно.
Если выйдет мало. Бить никого не будут уже!!! Запомните. И Лука остается.
Если выйдет много. Ход конем. Повторное голосование . Пересчитать сейчас невозможно. Много спалили...
Причина. Лука должен сваливать в Рашу "на коне". Т.е. он должен мирно "передать" власть "ставленику Пу"!!! Т.е. сваливать в Рашу после, а не дотого. Вот сейчас разыгрываются эти ходы.
А то что "отдубасил" демнстрантов. То это спишут (даже уже списали), что это внешнее вмешательство, это происки Запада и т.п. и т.п. И этих демонстрантов "обработали" бандеры ... но "мы их вылечим и перевоспитаем ...на Колыме". (Сталин)
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Який =трансфер= влади ? Кому ? Їй ?
А вона вже довела, що перемогла ?
А она сама хоть знает об этом, об координационном совете
Путин введет войска.
Вже рішили як продати Білорусь рассєї.
От мертвой от нее действительно сябрам была бы польза - символ, жертва.
не ошибается тот кто.... учится на чужих ошибках..............