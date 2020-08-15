Штаб Тіхановської почав формувати координаційну раду для передачі влади

Штаб екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, що перебуває в Литві, повідомив про початок формування координаційної ради для трансферу влади.

Про це йдеться в заяві, яку поширила в суботу пресслужба Тіхановської, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми починаємо формування координаційної ради. Це – розширена робоча група найшановніших членів суспільства, яка має обговорити і виробити безпечні і стабільні механізми для забезпечення трансферу влади", – йдеться в заяві.

Там же повідомляється, що розпочато приймання заявок від потенційних членів ради. У штабі зазначають, що член координаційної ради повинен мати "велику повагу в суспільстві" і "готовий ділитися ідеями для змін на краще, конструктивно обговорювати пропозиції, поважати думку інших членів ради".

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