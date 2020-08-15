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Новини Революція в Білорусі
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Штаб Тіхановської почав формувати координаційну раду для передачі влади

Штаб Тіхановської почав формувати координаційну раду для передачі влади

Штаб екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, що перебуває в Литві, повідомив про початок формування координаційної ради для трансферу влади.

Про це йдеться в заяві, яку поширила в суботу пресслужба Тіхановської, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми починаємо формування координаційної ради. Це – розширена робоча група найшановніших членів суспільства, яка має обговорити і виробити безпечні і стабільні механізми для забезпечення трансферу влади", – йдеться в заяві.

Там же повідомляється, що розпочато приймання заявок від потенційних членів ради. У штабі зазначають, що член координаційної ради повинен мати "велику повагу в суспільстві" і "готовий ділитися ідеями для змін на краще, конструктивно обговорювати пропозиції, поважати думку інших членів ради".

Також читайте: Звернення Тіхановської із закликом не чинити опір міліції записували в моєму кабінеті, - глава ЦВК Білорусі Єрмошина

Білорусь (7987) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+37
Таки да. Только самим, с бубочкой каши не сварить. Мало нам проблем на востоке и на юге. Теперь будет и на севере.

Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для передачи власти - Цензор.НЕТ 9341
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15.08.2020 16:52 Відповісти
+20
Все три рейтинговых кандидата -- Тихановский, Цепкало и Бабарико -- ставленники *****. И народ Беларуси на 90% вата за "мир, труд, май и жвачка" с Рашей. Есть другие варианты?
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15.08.2020 17:01 Відповісти
+18
Куду-куда? Ползучая аннексия Беларуси идет своим ходом. Кремлевская "революция" во всей красе.
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15.08.2020 16:37 Відповісти
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а что Цепкало в Украине делает и собирается создать в Белоруссии Миротворец ?
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15.08.2020 17:15 Відповісти
Перенимает опыт демократии у Портнова и авакова.
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15.08.2020 17:17 Відповісти
это Портянка Миротворец создал ?
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15.08.2020 17:18 Відповісти
Как что делает -- расказывает тебе что на Донбасе идёт гражданская война.
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15.08.2020 17:28 Відповісти
это все ваш пистешь , от него Я этого не слышал
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15.08.2020 17:30 Відповісти
А ясно..вы всё врёётиииииии!!!! Не была такогаааа!!!
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15.08.2020 17:31 Відповісти
незнание не освобождает от отвестственности(с)
"Цепкало заявил, что на Донбассе "гражданская война"
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало считает Донбасс частью Украины, однако уверен, что там идет гражданская война и воюют граждане одной страны.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/cepkalo-zayavil-chto-na-donbasse-grazhdanskaya-voyna-1513607.html"
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15.08.2020 17:50 Відповісти
"Цепкало был одним из главных конкурентов президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили - ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения.

24 июля он уехал в Россию вместе с детьми, опасаясь ареста. 2 августа политик прибыл в Киев.

5 августа стало известно, что Цепкало обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/crimea/cepkalo-zayavil-chto-na-donbasse-grazhdanskaya-voyna-1513607.html"
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15.08.2020 17:53 Відповісти
Обануться можна: Цепкало обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике.
Це пуйло підтримує вільні вибори у Білорусі?
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16.08.2020 10:56 Відповісти
власть передают те у кого она была, у нее ее никогда не было.
она видимо считает, шо она победила на выборах, если считать не по кацапски (я тоже так думаю) и на всякий случай должен таки быть какой то "координационный совет", шо бы в стране не было безвластия - нормальная практика.....
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15.08.2020 17:21 Відповісти
Такий собі "Саюс мєча і орала"...
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15.08.2020 17:21 Відповісти
мочи и анала
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15.08.2020 17:28 Відповісти
Та як завгодно - воно не життєздатне.
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15.08.2020 17:30 Відповісти
Да, планы у неё, ну прям, как у Гитлера, а может даже похлеще.
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15.08.2020 17:22 Відповісти
А чим Тіхановская краще Бацькі.
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15.08.2020 17:25 Відповісти
"Лишь бы не Порох Лука! Хуже не будет!"
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15.08.2020 18:33 Відповісти
Якунович/зеленских/пуйло/лукашенко - мудаки и их нада мочить. Хоть бы и в сортирах 😈
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15.08.2020 17:25 Відповісти
Надо полагать, что за Бугром формируется "Правительство в изгнании".
Кто в него войдёт, тот и сменит Луку... -- ...в следующем году, скорей всего. (?)
...такая себе прокладка между прошлым и будущим...
Следите за персоналиями.
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15.08.2020 17:26 Відповісти
Пусть меня включит, как советника по экономическим вопросам и финансам. Я готов.
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15.08.2020 17:41 Відповісти
Мне ещё фонды на продажу должностей и портфелей не выделили...*)
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15.08.2020 17:43 Відповісти
В Москве ее соратники уже создали "Фронт спасения Белоруссии". Думаю, он в смежном кабинете с "Комитетом спасения Украины".
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15.08.2020 18:07 Відповісти
А за кого голосувала Ваша знайома, якщо не секрет ?
Що каже про ситуацію ?
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15.08.2020 20:36 Відповісти
Я её от посещения "выборов" отговорил.
За кого точно она хотела проголосовать не уточнял, но за Луку точно не хотела...
...удалось ей объяснить, что голосовать за шо нипопадя против точно такого же, глупо...
В пример привёл нашего Зелю.

Ситуация её угнетает.

Но в цепочке белых Дам она постояла -- поддержал!
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15.08.2020 20:48 Відповісти
Штаб Тіхановської почав формувати координаційну раду для передачі влади - Цензор.НЕТ 6116
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15.08.2020 17:28 Відповісти
Культура , мать ......
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15.08.2020 17:31 Відповісти
нет. это банальная умственная отсталость.
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15.08.2020 18:39 Відповісти
Скільки народу було на вулицях -- а ні папірця під ногами! Після конкурсу Євробачення -- 5 тон сміття... Білорусів Лукашенко таки виховав...
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16.08.2020 08:20 Відповісти
Он их и сейчас воспитывает пулями и дубинками.
Еще бы чуть чуть при при назывании его фамиллии они становились бы без обуви на колени.
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16.08.2020 10:46 Відповісти
А на кладбище вообще чистота и порядок! Все лежат воспитанные, рядами!
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16.08.2020 13:44 Відповісти
Європа.
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15.08.2020 17:39 Відповісти
зліва ніхто не зняв - скоріш за все вентиляція... у кросівках.... потняк неймовірний.
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15.08.2020 17:56 Відповісти
и шо, нам прослезиться от умиления?
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15.08.2020 18:34 Відповісти
Пусть меня включит, как советника по экономическим вопросам и финансам. Я готов.
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15.08.2020 17:40 Відповісти
тихановская - ахент *****, лука - ахент *****.
Что они не поделили, в таком случае?
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15.08.2020 17:50 Відповісти
це зветься ІБД
імітація бурної діяльності, що вписується в стратегію іппанутої расєї з її не менш іппанутими гібридними війнами у 21 сторіччі.

Ічкерія, Грузія, Україна, Сирія, Білорусь..... наступні бойові дії на Росії.
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15.08.2020 17:54 Відповісти
Десятки десантников прошли шествием по центру Гродно https://charter97.org/ru/news/2020/8/15/389625/comments/#comments 16 15.08.2020, 14:50 16,929Штаб Тіхановської почав формувати координаційну раду для передачі влади - Цензор.НЕТ 8585
Они шли с плакатом «Мы с народом».

В Гродно колонна из десятков десантников прошла по центру города с плакатом «Мы с народом». Подарили девушкам цветы.
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15.08.2020 17:58 Відповісти
Это было не в Гродно, а в Молодечно. И шли не десантники, а парикмахеры и визажисты
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15.08.2020 19:03 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796&__tn__=%2CdC-R0.g-R&eid=ARDQx4fo_8z3Q1mjLs0rPAafcyG6jFxNHYLgI5zIZasCiHiYOSwyJzVFu8-BhK-VcLHunxyYfbQcpjHX&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf Головачев Андрей
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2412142245762206&id=100008993618796 10 ч. ·

Лукашенко: в ожидании приговора
ЕС , как и ожидалось, отказался признать Батьку победителем выборов и готовит новые санкции против него и против ряда должностных лиц Беларуси, которые фальсифицировали результаты выборов и узурпировали власть.
США , по слухам , не захотели даже разговаривать с Министром иностранных дел Беларуси.

Собственно, на этом на Лукашенко можно поставить большой ,жирный крест. Его дни сочтены. Он уже не игрок и ни на что не влияет. Это поняли все и в первую очередь ближайшее окружение Луки.
Отныне судьба Усатого таракана полностью зависит от решения Путина, что Лукашенко и подтвердил, послушно возвратив вагнеровцев в Россию , обвинив Украину в организации мятежей и официально объявив себя победителем выборов.
Для прогнозирования дальнейших событий надо не забывать, что Россия, точнее Путин , никогда не откажется от попыток аншлюса Беларуси . Для ее окончательного поглощения Путину необходимо создать единый эмиссионный центр и наднациональные органы: общий парламент , единый Президент обеих государств, единые ВС и т .д.
Понятно, что сейчас Лукашенко готов уже на все, но примет ли Путин Беларусь из рук безумного мудака, которого весь цивилизованный мир и собственный народ признал незаконным президентом?
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15.08.2020 18:01 Відповісти
всю забирать не будут скорее всего штаты резко возразят а вот витебское приднестровье
замутить это очень даже возможно
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16.08.2020 10:59 Відповісти
Итого. Судя по вбросам кацапаботов.
"Западодемокрыты" в жо.пе. Цуцванг. Понятно? Пу ведет партию ... как "не вырулить", а как закончить ее с разгромом и с венком на шее.
Боты пишут. Давайте выходите. Все !! Мирно.
Если выйдет мало. Бить никого не будут уже!!! Запомните. И Лука остается.
Если выйдет много. Ход конем. Повторное голосование . Пересчитать сейчас невозможно. Много спалили...
Причина. Лука должен сваливать в Рашу "на коне". Т.е. он должен мирно "передать" власть "ставленику Пу"!!! Т.е. сваливать в Рашу после, а не дотого. Вот сейчас разыгрываются эти ходы.
А то что "отдубасил" демнстрантов. То это спишут (даже уже списали), что это внешнее вмешательство, это происки Запада и т.п. и т.п. И этих демонстрантов "обработали" бандеры ... но "мы их вылечим и перевоспитаем ...на Колыме". (Сталин)
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15.08.2020 18:07 Відповісти
Нагадує як у нас створюють різні структури для майбутнього звільненого Криму та Домбасу.
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15.08.2020 18:21 Відповісти
Пухірі та квіточки хай носять ..
..
..Штаб Тіхановської почав формувати координаційну раду для передачі влади - Цензор.НЕТ 5982
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15.08.2020 18:22 Відповісти
кому передавать власть в микромордоре болотном собрались? опять русне?
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15.08.2020 18:40 Відповісти
Прощай бесплатная медицина и образование прощайте белазы и мазы прощайте низкие коммунальные тарифы и цены на хорошую продккцию и многое другое Даешь многопартийность банкротство и приватизация всего хорошего кругом беспорядок смута церкви и много много другого
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15.08.2020 19:01 Відповісти
Не идиотничайте. Большая часть заводов Беларуси под контролем китайцев
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15.08.2020 19:11 Відповісти
Ничего, домохозяйка найдет способ эти заводы остановить и порезать
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15.08.2020 19:21 Відповісти
Сейчас начнется грабеж страны.
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15.08.2020 19:11 Відповісти
каким макаром вопрос если он там ща восседает
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15.08.2020 19:10 Відповісти
Jejio vzgliad boleje Evropejski cem drugix s Belorus liudej.Ona zyla i rabotala Irlandiji,tak sto videla kak tam ziviot i dopustim raske.Kak ponimaju svobodno govorit po angliski.Etogo konecno malo dlia prezidenta,no vsio taki predstovlenyje ob Evrope imejet.Tam ona postajana jezdyla s malix let.
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15.08.2020 19:13 Відповісти
Я понял - зебилы и петишисты объединяйтесь.. объединяйтесь в Беларуси, алкашенко ваш президент... муфлоны, а со свободой выбора вы уже не дружите?? Извините, это не вопрос - это постоянное утверждение.. козлота - народ правит балом, а вы молча нагинаетесь всем кланяетесь своими пустыми головами и делаете как вам сксзанно.. два майдана вам мало - мы ***** вам войну скоро объявим.. справедливость понад усе.. большинство - потом государство, тем более с такими олигофренами, как на7и президенты..
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15.08.2020 19:53 Відповісти
Кацап, тебе уже бутылка на которой ты плотно сидишь, достала до мозга
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16.08.2020 13:53 Відповісти
Такое легкое уравнение, смотря на такое недоразумение как ты, даже аксиома - зеленоголовый петишист = гомосек.. туловище, по сути что-то промычи, а не пищи тут -слава гомикам..
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16.08.2020 16:08 Відповісти
У нас есть пачка а...нных импортных наблюдателей и советчиков. Забирайте их всех в свой совет бесплатно, еще и сами доплатим.
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15.08.2020 20:14 Відповісти
Про що ця ослиця ("філолог", який пише з помилками) вякає ?
Який =трансфер= влади ? Кому ? Їй ?
А вона вже довела, що перемогла ?
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15.08.2020 20:22 Відповісти
Штаб Тихановской начал формировать координационный совет для передачи власти

А она сама хоть знает об этом, об координационном совете
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15.08.2020 21:42 Відповісти
спитай у неї,чого тут питаєш,Лахті !?
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15.08.2020 22:23 Відповісти
а кацапні смердючої набігло, лайно у всі сторони летить
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15.08.2020 21:50 Відповісти
Поздно.
Путин введет войска.
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15.08.2020 23:22 Відповісти
ТИРАНОВ НЕОБХОДИМО КАЗНИТЬ !!! ДАЖЕ ВЕСЬ ИХ РОД !!!
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15.08.2020 23:58 Відповісти
Чувствуется что наконец то за этих трёх овечек взялись опытные пастухи
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16.08.2020 00:36 Відповісти
О Боже кухарка думала выиграла выборы. Непонятка. Зачем Литва вписывается.
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16.08.2020 03:44 Відповісти
Власть берут силой . Сговор с путином перемешал все планы.Чистый выигрыш луки. путин и сорос у разбитого корыта. В выиграше население,показали силу. А сильных уважают и договариваются.
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16.08.2020 06:59 Відповісти
Удобно наверно вещать из другой страны. Безопасно и комфортно.
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16.08.2020 08:07 Відповісти
Білорусам тепер головне -- вирватися з комуністичної тюрми. Вони хочуть свободу і справжню незалежність від Росії, вийти з колоніальної тюрми -- свій національний прапор, свою мову, свою національну ідентичність і історію. Для цього їм потрібно усунути від влади комуністичного узурпатора, якщо навіть доведеться пожертвувати економічними інтересами в ім'я національних інтересів.
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16.08.2020 08:34 Відповісти
коротше фігня якась, білоруси і надалі будуть мовчки чвакати бульбу...
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16.08.2020 08:50 Відповісти
https://twitter.com/V_Solovey/status/1294657764824887296/photo/1 https://twitter.com/V_Solovey/status/1294657764824887296/photo/1
Вже рішили як продати Білорусь рассєї.
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16.08.2020 09:49 Відповісти
Вот уж реально лучше бы ее лукашенковские вертухаи убили и сделали беларусской Жанной Дарк.

От мертвой от нее действительно сябрам была бы польза - символ, жертва.
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16.08.2020 10:44 Відповісти
Дивно!Штаби та "президентша" За кордоном,а народ окремо .Koжний сам собi
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16.08.2020 10:47 Відповісти
О уже футболки напечатали. А где рыло дедушки Пу? С изнанки наверное?
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16.08.2020 10:48 Відповісти
на мой взгляд эта дама чтото средниее между нашим ющом и бубочкой.... ну шо тут скажешь
не ошибается тот кто.... учится на чужих ошибках..............
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16.08.2020 11:03 Відповісти
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