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Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Монако

Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Монако

У Монако стартував перший етап Діамантової ліги з легкої атлетики після відновлення сезону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, у секторі стрибків у висоту відразу дві українські спортсменки вибороли нагороди.

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою цих змагань.

Юлія Левченко здобула срібло.

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Обидві підкорили висоту 1.98 м.

За спробами на висоті 1.95 метра вперед вийшла Ярослава Магучіх, подолавши її з першої спроби. Левченко зробила це з третього разу. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць.

Автор: 

перемога (489) змагання (234) Левченко Юлія (3) Магучіх Ярослава (45)


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Вітаємо з Перемогою!
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16.08.2020 01:21 Відповісти
Вітання, дівчатонька! Україна милується! Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - Цензор.НЕТ 7711
(вони ще й такі гарненькі sexy girls 😍 Я аж мову з рота вивалив Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - Цензор.НЕТ 2872 )

Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - Цензор.НЕТ 4633
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16.08.2020 02:36 Відповісти
Так тримати !!!
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16.08.2020 08:14 Відповісти
Умнички и красавицы!
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16.08.2020 08:33 Відповісти
Почти 2 метра... Не слабо так!
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16.08.2020 08:41 Відповісти
УРА ! УРА ! УРА ! СЛАВА Українським спортсменкам !
А колись і така +уйня була :
Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - Цензор.НЕТ 3577
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16.08.2020 09:10 Відповісти
Результат прямо скажем не очень.
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16.08.2020 15:06 Відповісти
У такому випадку покажи кращий результат. Це краще, аніж теліпати мовою.
Чи ти так хворієш за спортсменок Південної Кореї?
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16.08.2020 15:53 Відповісти
 
 