Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Монако
У Монако стартував перший етап Діамантової ліги з легкої атлетики після відновлення сезону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, у секторі стрибків у висоту відразу дві українські спортсменки вибороли нагороди.
Ярослава Магучіх стала чемпіонкою цих змагань.
Юлія Левченко здобула срібло.
Обидві підкорили висоту 1.98 м.
За спробами на висоті 1.95 метра вперед вийшла Ярослава Магучіх, подолавши її з першої спроби. Левченко зробила це з третього разу. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць.
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(вони ще й такі гарненькі sexy girls 😍 Я аж мову з рота вивалив )
А колись і така +уйня була :
Чи ти так хворієш за спортсменок Південної Кореї?