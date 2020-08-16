Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Монако

У Монако стартував перший етап Діамантової ліги з легкої атлетики після відновлення сезону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, у секторі стрибків у висоту відразу дві українські спортсменки вибороли нагороди.

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою цих змагань.

Юлія Левченко здобула срібло.

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Обидві підкорили висоту 1.98 м.

За спробами на висоті 1.95 метра вперед вийшла Ярослава Магучіх, подолавши її з першої спроби. Левченко зробила це з третього разу. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць.