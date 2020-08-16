Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

В Монако стартовал первый этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике после восстановления сезона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, в секторе прыжков в высоту сразу две украинские спортсменки завоевали награды.

Ярослава Магучих стала чемпионкой этих соревнований.

Юлия Левченко завоевала серебро.

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Обе покорили высоту 1.98 м.

По попыткам на высоте 1.95 метра вперед вышла Ярослава Магучих, преодолев ее с первой попытки. Левченко сделала это с третьего раза. Именно это и стало решающим в итоговом распределении мест.