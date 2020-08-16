Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
В Монако стартовал первый этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике после восстановления сезона.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, в секторе прыжков в высоту сразу две украинские спортсменки завоевали награды.
Ярослава Магучих стала чемпионкой этих соревнований.
Юлия Левченко завоевала серебро.
Обе покорили высоту 1.98 м.
По попыткам на высоте 1.95 метра вперед вышла Ярослава Магучих, преодолев ее с первой попытки. Левченко сделала это с третьего раза. Именно это и стало решающим в итоговом распределении мест.
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(вони ще й такі гарненькі sexy girls 😍 Я аж мову з рота вивалив )
А колись і така +уйня була :
Чи ти так хворієш за спортсменок Південної Кореї?