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Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

В Монако стартовал первый этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике после восстановления сезона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, в секторе прыжков в высоту сразу две украинские спортсменки завоевали награды.

Ярослава Магучих стала чемпионкой этих соревнований.

Юлия Левченко завоевала серебро.

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Обе покорили высоту 1.98 м.

По попыткам на высоте 1.95 метра вперед вышла Ярослава Магучих, преодолев ее с первой попытки. Левченко сделала это с третьего раза. Именно это и стало решающим в итоговом распределении мест.

Автор: 

победа (591) соревнования (257) Левченко Юлия (3) Магучих Ярослава (46)


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Вітаємо з Перемогою!
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16.08.2020 01:21 Ответить
Вітання, дівчатонька! Україна милується! Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - Цензор.НЕТ 7711
(вони ще й такі гарненькі sexy girls 😍 Я аж мову з рота вивалив Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - Цензор.НЕТ 2872 )

Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - Цензор.НЕТ 4633
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16.08.2020 02:36 Ответить
Так тримати !!!
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16.08.2020 08:14 Ответить
Умнички и красавицы!
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16.08.2020 08:33 Ответить
Почти 2 метра... Не слабо так!
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16.08.2020 08:41 Ответить
УРА ! УРА ! УРА ! СЛАВА Українським спортсменкам !
А колись і така +уйня була :
Украинская легкоатлетка Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Монако - Цензор.НЕТ 3577
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16.08.2020 09:10 Ответить
Результат прямо скажем не очень.
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16.08.2020 15:06 Ответить
У такому випадку покажи кращий результат. Це краще, аніж теліпати мовою.
Чи ти так хворієш за спортсменок Південної Кореї?
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16.08.2020 15:53 Ответить
 
 