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Новини Революція в Білорусі
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У Мінську люди масово виходять на Марш за свободу. ВIДЕО

У Мінську люди масово виходять на вулиці, щоб взяти участь у загальнонаціональному Марші за свободу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також: На акцію прихильників Лукашенка принесли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, частина прапорів Білорусі перевернута. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+50
Лукашенко выступает перед своими сторонниками в Минске - Цензор.НЕТ 2587
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16.08.2020 14:23 Відповісти
+45
Лукашенко выступает перед своими сторонниками в Минске - Цензор.НЕТ 6903
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16.08.2020 14:27 Відповісти
+35
Лукашенко виступає перед своїми прихильниками в Мінську - Цензор.НЕТ 5598
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16.08.2020 14:46 Відповісти
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По сравнению с председателем колхоза Лукашенко наш Янек кажется просто душкой.
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16.08.2020 15:00 Відповісти
ага. такий самий "душка", тільки більш лячний
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17.08.2020 14:17 Відповісти
"Я стою перед вами на коленях. Впервые в своей жизни. Вы этого заслужили." И не встал на колени
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16.08.2020 15:00 Відповісти
Митинг ... за свободу ? с Лукой ? Цензор, ничего не попутали ?
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16.08.2020 15:02 Відповісти
Ларочка. Точно промахнулся!
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16.08.2020 17:52 Відповісти
Лариса, извините за "промах". Но, вопрос не ушел. У Вас есть лидер и цели? Есть кому организовать сопротивление, как у нас в 2013-14? Все эти белые платья и цветы = 0.
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16.08.2020 18:11 Відповісти
Пардон, шо вмешался....Не надо лидера. А цель должна быть - новые выборы под присмотром ОБСЕ. Это мое мнение, и я могу быть неправ.
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16.08.2020 18:19 Відповісти
Ну добре, не ОБСЕ, так все равно какая-нибудь западная международная организация. Главное - не русня.
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16.08.2020 18:30 Відповісти
Головний лохторат бюджетників прийде з братнього **********.
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16.08.2020 15:05 Відповісти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. Об отказе он заявил на митинге в свою поддержку, пишет ТАСС.

По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну. «Загубите первого президента - это будет начало вашего конца», - сказал он.
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16.08.2020 15:07 Відповісти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. Об отказе он заявил на митинге в свою поддержку, пишет ТАСС.

По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну. «Загубите первого президента - это будет начало вашего конца», - сказал он.
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16.08.2020 15:09 Відповісти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. Об отказе он заявил на митинге в свою поддержку, пишет ТАСС.

По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну. «Загубите первого президента - это будет начало вашего конца», - сказал он.
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16.08.2020 15:10 Відповісти
Тепер точно помре і дуже скоро.
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16.08.2020 15:50 Відповісти
За язик його ніхто не тягнув. Колгоспник дуже хоче загинути геройською смертю
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16.08.2020 21:25 Відповісти
Пшёл вон, Лукашеску!!!
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16.08.2020 15:10 Відповісти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не позволит отдать страну, даже если умрет. Об отказе он заявил на митинге в свою поддержку, пишет ТАСС.

По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну. «Загубите первого президента - это будет начало вашего конца», - сказал он.
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16.08.2020 15:11 Відповісти
Если на митинге появляются колорадские лыенты и кацапские флаги. Такой митинг лучше всего сэечь из огнеметов. Площадь потом продезинфицировть. Жаль, что такого вовремя не было сделано в Луганске и Донецке. А вот в одессе молодцы сожги вату.
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16.08.2020 15:12 Відповісти
Я против жестокости по отношению к людям. Но диктаторы - нелюди. С ними по-другому не получается.
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16.08.2020 17:41 Відповісти
Прочитайте в Википедии, кто такие диктаторы. Лукашенко ничего общего не имеет с такими.
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16.08.2020 23:38 Відповісти
Глубоко нырнул в кокс шурик, аж на волосах осталось, даже седым кажется! Понимаю, лучше наркодиспансер, чем нары!
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16.08.2020 15:23 Відповісти
Лукашенко заявил, что даже мертвым не отдаст страну. Провоцирует, чтобы проверили?
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16.08.2020 15:28 Відповісти
Мне бы не хотелось, чтобы он умер. Этот диктатор должен ответить перед судом за все те зверства, которые он лично организовал в Беларуси
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16.08.2020 15:35 Відповісти
Умер как Чаушеску
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16.08.2020 15:47 Відповісти
Ну, Мінськ - красиве європейське місто. На жаль, цього не скажеш про концтабір Київ спотворений за останні 20 років до стану якогось Каїру чи іншого глибоко азіатського чи африканського мста...
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16.08.2020 15:35 Відповісти
Совок голимый, особенно аэропорт.
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16.08.2020 16:21 Відповісти
Кацапы?
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16.08.2020 17:42 Відповісти
там пів-міста - совок-совком
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17.08.2020 13:44 Відповісти
як приємно чути БІЛОРУСЬКУ МОВУ!!!!!
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16.08.2020 15:43 Відповісти
і БІЛОРУСЬКИЙ, а не прапор БРСР!!!! Це приємно, білоруси дійсно прокинулись
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16.08.2020 15:46 Відповісти
Совєцький голова калгасу заставив білорусів вийти на вулиці та змусив їх захищати свою честь, доказати світу що вони не скоти безсловесні, а люди гонорові.
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16.08.2020 15:55 Відповісти
У Гродні, за інформацією білоруської служби Радіо Свобода, близько 10 тисяч людей пройшли маршем від Радянської площі в центрі міста до площі Леніна.

На чолі колони - католицькі і православні священики, представник спецназу, десантники, прикордонники, робітники багатьох гродненских підприємств, лікарі. Люди несуть біло-червоно-білі прапори. Саме з ними на масові акції в багатьох містах Білорусі вже тиждень виходять прихильники опозиції.
Одночасно в Мінську 16 серпня відбувся багатотисячний провладний мітинг, перед учасниками якого виступив президент Олександр Лукашенко.
ЗМІ повідомляли про те, що працівники бюджетних організацій скаржилися на тиск із вимогою участі в цій акції. Людей підвозили автобусами і спеціальними поїздами до Мінська.
У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.
Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10%, були сфальсифіковані.

Подробней: https://forumkiev.com/mirovaya-politika/3023-belarus-belarus-ili-belorussiya-lukashenko-288.html#ixzz6VIA5nzJK
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16.08.2020 17:34 Відповісти
Немало народу уже, давай Беларусь, дожми ватного таракана.
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16.08.2020 16:04 Відповісти
Это происходит не только в Минске. Встали все города и маленькие посёлки.
А это Минск. Как же я горжусь своим народом!
https://charter97.org/ru/news/2020/8/16/389766/
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16.08.2020 16:13 Відповісти
Там сейчас вся моя семья. А я сижу дома с полугодовалой внучкой. Мы решили, что ей пока рано свергать режимы в такой толпе.
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16.08.2020 16:27 Відповісти
А вам сколько американцы заплатили за Майдан?
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16.08.2020 16:57 Відповісти
але всі опозиціонери - промосковські особи контрольовані Москвою
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16.08.2020 17:04 Відповісти
білоруси повстали проти саботажа Лукашенком входження до рос імперії у якості Мінської області. Ура, тагаріщі!
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17.08.2020 13:48 Відповісти
Респект Вам, пани Марыся.
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16.08.2020 18:02 Відповісти
Заставьте кремлядского лилипута попотеть
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16.08.2020 16:05 Відповісти
Лучше когда "мертвые не потеют" 😂

а иначе - никак!
Или лука или свободная Белорусь
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16.08.2020 16:09 Відповісти
А вот я не совсем понимаю, почему они против Лукашенка митингуют. Жили нормально. тихо, спокойно, привыкли все. Ведь от смены смотрящего лучше не будет. Адреналина захотелось?...
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16.08.2020 16:51 Відповісти
Наверное надоело жить под вечным присмотром, Белорусь - полицейское государство
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16.08.2020 17:07 Відповісти
Ну, так и при Брежневе тоже жили тихо и спокойно: хочешь вернуться в эту "тихую" болотную СССРань ?
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16.08.2020 17:36 Відповісти
Лукашенко занадто повільно веде Білорусь до рос імперії.
Настав час змін!
Досить бути маленькою Білорусью - пора ставати грізною мордовською імперією, що наводить страх!
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17.08.2020 13:50 Відповісти
Вот интересна логика этих протестующих.
Во время этих событий погибли 2 человека, несколько тысяч задержанных, которых отпустили. Лукашенка они ставнивают с фашмстом, обзывают кровавым тираном.
Хйло убил десятки тысяч людей, миллионам испортил жизнь, но для них Раша - братский народ и хйло они фашистом не называют.
Л - логика.
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16.08.2020 16:57 Відповісти
Вони вийшли як і у Хабаровську, щоб ***** змилостивився та змінив ним гауляйтера.
До речі наши вибори бубочки - з тієї ж самої серії
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17.08.2020 13:55 Відповісти
лука - диктатор и дружбан *****.
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16.08.2020 17:11 Відповісти
Пастаянна рвется кого-то спасать ! Да-а-а... Горячий, савсэм бэлый...
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16.08.2020 17:59 Відповісти
Н--дя... Я тут,заинтересовалсо - а есть ли в Белпруси Конституция? Оказывается, есть.
и в ней так же чудесно прописаны пррава граждан, например " никто не может подвергаться пыткам" " никто не может быть признан виновным без суда" и т..д.
Ну м ессно - президент гарант Конституции.
ну, тысяч несколько правонарушений за пару дней, кто там убежден, что Украине выгоден Лука? Кому выгоден сосед- уголовник?
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16.08.2020 18:11 Відповісти
Вангую. Беловежская пуща в 2022 году

У Мінську люди масово виходять на Марш за свободу - Цензор.НЕТ 9856
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16.08.2020 18:23 Відповісти
Цікаво буде подивитися на Білорусь через два роки. На заводи МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ і все інше.
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16.08.2020 20:01 Відповісти
судя по фото- действительно видно, что добровольно вышло 80 % тех, кто против лукаша, а тех 10% , которые типа "за" и их свезли, даже и не наблюдается... то бишь - лукаш нагло лжёт во спасение , про победу свою
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16.08.2020 20:28 Відповісти
овцы собрались в кучу , смирно протестно блеют и аплодируют волкам... А вот БЕЗОРУЖНЫЕ украинские хлопцы расхерачили вдребезги и напополам
вооружённых до зубов фашистов -беркутню. Вот и вся разница между
вольными людьми и генетическими рабами
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16.08.2020 21:44 Відповісти
Тише! Не обостряй там где не надо! С вашего Майдана многие выводы сделали. И подготовились. Я о властях. И сегодня начни тут жечь мусоров-завтра тут будет путак. Оно нам надо?.
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16.08.2020 21:56 Відповісти
Не повторяйте ложь современных монголотатар: никакого ВАШЕГО \ ИХНЕГО и прочего майдана не было. Была нормальная реакция свободных людей на фашистский бепредел цепных псов. А вы - продолжайте дарить цветочки мусорам и целовать их умильно в жопу.
Мало они вас лупят. и стреляют ."Браво, Промокашка ! Бис ! Дай-ка ему ещё разик....Для Ума."(с)
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16.08.2020 22:13 Відповісти
Ну что хлопцы! Только оттуда! Ощущение что вышел весь город кроме стариков и младенцев!
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16.08.2020 21:50 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/16/7263125/ Оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях в Минске
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16.08.2020 21:52 Відповісти
ХЗ. Я не видел. Вернее видел как они прятались по скверам. Под деревьями валялись в полной амуниции. Но мало их.
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16.08.2020 21:54 Відповісти
тем не менее, нужно ходить большими группами.
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16.08.2020 21:56 Відповісти
может они специально идут на провокацию.
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16.08.2020 21:57 Відповісти
Сегодня были ах...енно большие группы! Я сколько живу такого не видал!
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16.08.2020 21:57 Відповісти
Бить их надо. (Вообще-то, убивать, но как минимум бить).
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17.08.2020 01:22 Відповісти
Видал я всяких ватанов. Но смешнее всего ватан начинающий. Даже не изучивший давно прожеванный и высранный аргументос своих подельников! Не пошел бы ты пожалуйста?
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16.08.2020 21:59 Відповісти
Как можно обратиться к админу сайта чтобы сменил флаг РБ на сайте на БЧБ?
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16.08.2020 22:01 Відповісти
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16.08.2020 22:01 Відповісти
то есть не сменит?
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16.08.2020 22:16 Відповісти
Должен сменить.
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17.08.2020 08:57 Відповісти
То что Украинская власть критикует Лукашенко, это выглядит идиотически. Ведь власть Лукашенко более чем в 2 раза эффективнее украинских властей. Ведь в Беларуси более чем в 2 раза больше ВВП на душу населения. И коррупции несравнимо меньше.
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси.
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16.08.2020 23:41 Відповісти
не бзди куйню: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1) ТО ДЕ УКРАЇНА, А ДЕ БІЛОРУСЬ?
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17.08.2020 08:03 Відповісти
А как тратят?
А по затратам такой таблицы нет?
По категориям доходов как?
Возьмем Россию, думаю процент доходов от углеводородов составляет тут 80% плюс 15% ВВП. Вот вам и рашка. Теперь затраты, думаю на диверсии, войны третих странах Сирия, Ливия, а также затраты на разжигание войн в Украине в Азербайджане, в Грузии у рашки будет 80% Вообще простой доход по ВВП это не совсем точный показатель благополучия людей. Надо сравнить расходы. Например сколько затрачивают на армию процентов, а сколько на медицину.
Думаю будет так
ЗАТРАТЫ стран:
Рашка - медицина - 2% , армия+карательные органы = 42%
Украина - медицина - 3%, армия - 20%
Беларусь - медицина - 5% , армия - 18%
А теперь делайте выводы.
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17.08.2020 08:55 Відповісти
треба дивитись на душу населення. Бо населення у нас більше у 4 рази а ВВП - лише у двічі
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17.08.2020 14:02 Відповісти
просто наш іврейський клан спить і бачить як він випереджає своїх мордовських соплємєнників у боротьбі за МАЗ, МТЗ та все інше добро, що вмить стане безхозним
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17.08.2020 14:00 Відповісти
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