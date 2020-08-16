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У Мінську люди масово виходять на Марш за свободу. ВIДЕО
У Мінську люди масово виходять на вулиці, щоб взяти участь у загальнонаціональному Марші за свободу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дивіться також: На акцію прихильників Лукашенка принесли комуністичну символіку та георгіївські стрічки, частина прапорів Білорусі перевернута. ФОТО
Топ коментарі
+50 Alter Nator
показати весь коментар16.08.2020 14:23 Відповісти Посилання
+45 Майкл Дорси
показати весь коментар16.08.2020 14:27 Відповісти Посилання
+35 Люцифер
показати весь коментар16.08.2020 14:46 Відповісти Посилання
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По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну. «Загубите первого президента - это будет начало вашего конца», - сказал он.
По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну. «Загубите первого президента - это будет начало вашего конца», - сказал он.
По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну. «Загубите первого президента - это будет начало вашего конца», - сказал он.
По словам главы государства, повторные выборы президента могут погубить страну. «Загубите первого президента - это будет начало вашего конца», - сказал он.
На чолі колони - католицькі і православні священики, представник спецназу, десантники, прикордонники, робітники багатьох гродненских підприємств, лікарі. Люди несуть біло-червоно-білі прапори. Саме з ними на масові акції в багатьох містах Білорусі вже тиждень виходять прихильники опозиції.
Одночасно в Мінську 16 серпня відбувся багатотисячний провладний мітинг, перед учасниками якого виступив президент Олександр Лукашенко.
ЗМІ повідомляли про те, що працівники бюджетних організацій скаржилися на тиск із вимогою участі в цій акції. Людей підвозили автобусами і спеціальними поїздами до Мінська.
У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.
Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10%, були сфальсифіковані.
Подробней: https://forumkiev.com/mirovaya-politika/3023-belarus-belarus-ili-belorussiya-lukashenko-288.html#ixzz6VIA5nzJK
А это Минск. Как же я горжусь своим народом!
https://charter97.org/ru/news/2020/8/16/389766/
а иначе - никак!
Или лука или свободная Белорусь
Настав час змін!
Досить бути маленькою Білорусью - пора ставати грізною мордовською імперією, що наводить страх!
Во время этих событий погибли 2 человека, несколько тысяч задержанных, которых отпустили. Лукашенка они ставнивают с фашмстом, обзывают кровавым тираном.
Хйло убил десятки тысяч людей, миллионам испортил жизнь, но для них Раша - братский народ и хйло они фашистом не называют.
Л - логика.
До речі наши вибори бубочки - з тієї ж самої серії
и в ней так же чудесно прописаны пррава граждан, например " никто не может подвергаться пыткам" " никто не может быть признан виновным без суда" и т..д.
Ну м ессно - президент гарант Конституции.
ну, тысяч несколько правонарушений за пару дней, кто там убежден, что Украине выгоден Лука? Кому выгоден сосед- уголовник?
вооружённых до зубов фашистов -беркутню. Вот и вся разница между
вольными людьми и генетическими рабами
Мало они вас лупят. и стреляют ."Браво, Промокашка ! Бис ! Дай-ка ему ещё разик....Для Ума."(с)
Украинская олигархическая, коррупционная власть гавкает на Лукашенка, который не допустил олигархии и коррупции в Беларуси.
А по затратам такой таблицы нет?
По категориям доходов как?
Возьмем Россию, думаю процент доходов от углеводородов составляет тут 80% плюс 15% ВВП. Вот вам и рашка. Теперь затраты, думаю на диверсии, войны третих странах Сирия, Ливия, а также затраты на разжигание войн в Украине в Азербайджане, в Грузии у рашки будет 80% Вообще простой доход по ВВП это не совсем точный показатель благополучия людей. Надо сравнить расходы. Например сколько затрачивают на армию процентов, а сколько на медицину.
Думаю будет так
ЗАТРАТЫ стран:
Рашка - медицина - 2% , армия+карательные органы = 42%
Украина - медицина - 3%, армия - 20%
Беларусь - медицина - 5% , армия - 18%
А теперь делайте выводы.