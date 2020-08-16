У Мінську люди масово виходять на Марш за свободу. ВIДЕО

У Мінську люди масово виходять на вулиці, щоб взяти участь у загальнонаціональному Марші за свободу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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