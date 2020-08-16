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Білорусь починає військові навчання на кордоні з Литвою

Білорусь починає військові навчання на кордоні з Литвою

Збройні сили Білорусі 17-21 серпня проведуть тактичні навчання на полігонах в районі Островецької АЕС, яка розташована поблизу білорусько-литовського кордону.

Про це повідомило Міноборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Під час навчань частини білоруської армії проведуть планові заняття з бойової підготовки з бойовою стрільбою, а також відпрацюють посилення охорони ділянок державного кордону.

Підрозділи ракетних військ уже висунулися в район Островця і заступили на бойове чергування в рамках охорони кордону в повітряному просторі, повідомило Міноборони.

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Також в цей період на "Обуз-Лісновському" і "Гожському" полігонах відбудуться планові заняття з бойової підготовки з бойовою стрільбою з окремими танковими і механізованими батальйонами 6-ї і 11-ї окремих механізованих бригад, додали у відомстві.

Білорусь (7987) Литва (2469) військові навчання (2785)


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Топ коментарі
+20
Беларусь начинает военные учения на границе с Литвой - Цензор.НЕТ 97
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16.08.2020 17:04 Відповісти
+12
голова колгоспу в геополітику???
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16.08.2020 16:59 Відповісти
+12
Лукашенко поставили задачу - он отрабатывает. Иначе помощь не получит.
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16.08.2020 17:03 Відповісти
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Білорусь починає військові навчання на кордоні з Литвою - Цензор.НЕТ 3337
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16.08.2020 22:39 Відповісти
неужто Х#йло хочет Литву под шумок? а то мирномитинговать под артобстрелами войск НАТО не получится...
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17.08.2020 01:01 Відповісти
Litva emu ne Kabaeva... Ustanet xotetj
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18.08.2020 02:50 Відповісти
девизия Дас Каротопля Сахарная голова
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17.08.2020 08:30 Відповісти
Какие учения, без главнокомандующего?
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17.08.2020 16:48 Відповісти
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