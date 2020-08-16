Білорусь починає військові навчання на кордоні з Литвою

Збройні сили Білорусі 17-21 серпня проведуть тактичні навчання на полігонах в районі Островецької АЕС, яка розташована поблизу білорусько-литовського кордону.

Про це повідомило Міноборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Під час навчань частини білоруської армії проведуть планові заняття з бойової підготовки з бойовою стрільбою, а також відпрацюють посилення охорони ділянок державного кордону.

Підрозділи ракетних військ уже висунулися в район Островця і заступили на бойове чергування в рамках охорони кордону в повітряному просторі, повідомило Міноборони.

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Також в цей період на "Обуз-Лісновському" і "Гожському" полігонах відбудуться планові заняття з бойової підготовки з бойовою стрільбою з окремими танковими і механізованими батальйонами 6-ї і 11-ї окремих механізованих бригад, додали у відомстві.