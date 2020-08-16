Беларусь начинает военные учения на границе с Литвой

Вооруженные силы Беларуси 17-21 августа проведут тактические учения на полигонах в районе Островецкой АЭС, которая расположена вблизи белорусско-литовской границы.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе учений части белорусской армии проведут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой, а также отработают усиление охраны участков государственной границы.

Подразделения ракетных войск уже выдвинулись в район Островца и заступили на боевое дежурство в рамках охраны границы в воздушном пространстве, сообщило Минобороны.

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Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад, добавили в ведомстве.