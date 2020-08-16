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Беларусь начинает военные учения на границе с Литвой

Беларусь начинает военные учения на границе с Литвой

Вооруженные силы Беларуси 17-21 августа проведут тактические учения на полигонах в районе Островецкой АЭС, которая расположена вблизи белорусско-литовской границы.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе учений части белорусской армии проведут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой, а также отработают усиление охраны участков государственной границы.

Подразделения ракетных войск уже выдвинулись в район Островца и заступили на боевое дежурство в рамках охраны границы в воздушном пространстве, сообщило Минобороны.

Также на Цензор.НЕТ: Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко

Также в этот период на "Обуз-Лесновском" и "Гожском" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад, добавили в ведомстве.

Автор: 

Беларусь (7937) Литва (2522) военные учения (3466)


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Топ комментарии
+20
Беларусь начинает военные учения на границе с Литвой - Цензор.НЕТ 97
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16.08.2020 17:04 Ответить
+12
голова колгоспу в геополітику???
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16.08.2020 16:59 Ответить
+12
Лукашенко поставили задачу - он отрабатывает. Иначе помощь не получит.
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16.08.2020 17:03 Ответить
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Білорусь починає військові навчання на кордоні з Литвою - Цензор.НЕТ 3337
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16.08.2020 22:39 Ответить
неужто Х#йло хочет Литву под шумок? а то мирномитинговать под артобстрелами войск НАТО не получится...
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17.08.2020 01:01 Ответить
Litva emu ne Kabaeva... Ustanet xotetj
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18.08.2020 02:50 Ответить
девизия Дас Каротопля Сахарная голова
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17.08.2020 08:30 Ответить
Какие учения, без главнокомандующего?
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17.08.2020 16:48 Ответить
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