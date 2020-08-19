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Новини Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я поінформувало про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Також дивіться: Степанов нагадав батькам про необхідність вакцинації дітей: "Це має величезне значення". ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Щас опять будет рассказывать, то что и так все знают, что нада носить маску, мыть руки и дистанцию соблюдать? ничего нового кароче...
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19.08.2020 09:19 Відповісти
Спасибо Зеле за доступную растаможку. Весь народ как килька в маринаде, в маршрутках парится
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19.08.2020 09:26 Відповісти
пані, панночки та господарі.... щире панство!
бережіть себе...
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3057

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19.08.2020 09:42 Відповісти
 
 