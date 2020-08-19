ОБСЄ спростувало повідомлення про зараження коронавірусом спостерігача СММ в Україні

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ) спростувала поширену в ЗМІ інформацію про позитивний результат тесту на COVID-19 в одного зі спостерігачів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

"Спостерігач, про якого йдеться в повідомленні, відповідно до медичних протоколів СММ, що регламентують порядок пересування через лінію зіткнення, насправді пройшов 14-денну самоізоляцію та здав ПЛР-тест безпосередньо перед тим, як перетнути лінію зіткнення. Результат тесту був негативний. На 14-й день після перетину лінії зіткнення він також пройшов додатковий швидкий тест, який знову виявився негативним. На 18-й день його перебування в підконтрольних урядові районах із запобіжних медичних показань його перевели до підконтрольного урядові району, де 13 серпня він пройшов іще один ПЛР-тест, результат якого був негативний", - повідомляється в інформації.

У повідомленні зазначається, що СММ вживає жорстких запобіжних заходів для стримування поширення COVID-19.

"Місія і надалі дотримуватиметься всіх прийнятих заходів і для захисту власного персоналу, і для зниження ризику для місцевого населення", - наголошують в ОБСЄ.

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