Сьогодні стоїть питання існування самої української держави, - Жорін про діяльність п'ятої колони в Україні
У своєму інтерв'ю порталу Politeka екскомандир полку "Азов", а нині керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін пояснив, чому останнім часом активізувались акції його політичної сили проти партії Шарія та ОПЗЖ.
"За шість років влада не створила жодного законного запобіжника для повернення проросійських політиків у політичне поле. А влада Зеленського зробила все, щоб вони почали нарощувати свої сили", - повідомив Жорін.
Як докази реваншу проросійських сил, представник Нацкорпусу наводить факти купівлі медіаресурсів Медведчуком, повернення Портнова та інших соратників Януковича до України, а також створення силових загонів при партії ОПЗЖ під керівництвом Іллі Ківи.
Також, керівник штабу Національного Корпусу впевнений, що вуличні акції протесту з 2014 року є важливим інструментом привернення уваги суспільства та боротьби з колаборантами. Водночас це не єдиний метод, що використовує партія: "Величезний об'єм роботи ми проводимо в юридичній площині. Ми зверталися до СБУ, Міністерства юстиції, Окружного суду - не тільки щодо питань діяльності партій, а й персонально щодо Шарія, Медведчука, Ківи і т.д."
За словами Максима Жоріна, п’ята колона є однією з найбільших загроз в Україні. "Ми розуміємо свій шлях, і будемо продовжувати працювати комплексно - в юридичній площині та вуличними акціями", - обіцяє політик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горе яке.
А як ви разом з Шарієм ганяли по Україні за Порошенком, розчищаючи дорогу до влади оцій п'ятій колонні?
Шо память, як у Гуппі?
Був!
А санкції, дійсно, познімали при баризі бені.
Тобі ж мабуть як нікому зрозумілий вислів: «Обєщать, нє значить - женіться».
окрім секти божа роса нікому не цікавий барига
"..жму руку, абнимаю..."
к тому факту, что государственности и законности в Украине нет, зато есть неприкасаемые уголовники из частных армий отдельных олигархов.
Законопроект от ПР про язык был, пресловутый закон Колесникова-Кивалова. Сложно его назвать "развивающим", но я не понимаю какой терминологией оперировать, говоря о развитии?Назовите тогда хотя бы один закопроект не от ПР, который бы можно назвать направленным на развитие украинского языка/культуры.
Полагаю что нет, навскидку глянул в Вики признаки-вождизм, традиционализм, всяческие оттенки ксенофобии и шовинизма. Словом авторитарно/диктаторский режим обычно крайне правого толка. Сюда можно разве что экспансионализм присобачить, но тогда украинцы ничуть не лучше тех же беларусов, их по этой логике тоже хотят ассимилировать.
"умник"
они никогда ничего норм. не сделали для Украины, более того..... ну, иди к Сралину напр.
(я не говорю за врачей в УПА)
Шла по дороге корова. Наложила на воробья кучу.
Воробей отогрелся и зачирикал.
Шла мимо кошка. Услыхала чириканье, выташила воробья и съела.
Три морали:
1) Не всегда твой враг тот, кто тебя обгадил;
2) Не всегда твой друг тот, кто тебя из дерьма вытащил;
пнул
сломал палец, но под кирпичем было 500 евро
чМораль:
1.не пинай то шо бы не пнул Ахиллес
2. если мона пнуть, но мона и поднять - подними.
тож висновок напрошується сам по собі - є не боротьба з рашапоїдним гівном а лишень імітація боротьби, і є повна "какая разница" з боку шмаркатого недопрезидента і влади в цілому.
Шановні УКРАЇНЦІ. До Вас два маленькі запитання. Хто винен? Що робити?
Слава УКРАЇНІ!!!!!
По поводу "ордынских фейков". Не смотрю, не слушаю, не читаю СМИ как российские так и украинские. Иногда смотрю 5 Канал.
"Патріотизм став однією з тем в наших размовах, і Джонсон несподівано сказав, потужним та рішучим тоном, афоризм, на котрий багато накидується: «патріотизм - останній притулок покидька». Вважаю, що він не мав на увазі реальну і щедру любов до нашої країни, але мав на увазі той "патріотизм", котрий багато хто, у всі часи и у всіх країнах, робили прикриттям особових інтересів." Джеймс Босуел
На темі патріотизма цей ще в 2014 році фактичний бомж з Рубіжного, що розносив піцу, став жити в достатку і досить себе на цей час, не погано почуває. За час війни в нього з'явилася діляночка на 12соток під Києвом разом з будиночком на 250 кв.м. автомобільчик і нерозмінні 20 000 баксів на рахунку. Яким чином?
Щоб розуміти масштаб цього політичного діяча достатньо глянути на рейтинг цієї "політсили" за викликом. Вона вже близько нуля. І цей нуль розповідає про виклики. Так для нього все буде дуже погано. Знаєте що робить роботу геніколога і розносчика піци схожими? Вони можуть нюхати але не коштувати.
И правильно говорит этот человек - всю шваль поднявшую голову против страны давно пора лишить наворованного и обеспечить пожизненые сроки на параше.
Украина есть и будет.
Теперь стоит вопрос о вашем существовании, продажные шкуры.