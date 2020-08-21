Безпеку на День Незалежності гарантуватимуть 4,5 тис. правоохоронців, - МВС

З 22 серпня особовий склад Міністерства внутрішніх справ переводиться на посилений варіант несення служби для гарантування безпеки під час запланованих святкових заходів з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.

"Починають функціонувати ситуаційні центри. Ми готуємося до забезпечення громадської безпеки та залучаємо до безпекових заходів 4,5 тисячі правоохоронців Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наша позиція – максимальна толерантність та діалог. Водночас – негайне реагування та рішучість при порушенні правопорядку та виникненні різних провокацій", – акцентував перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також Яровий наголосив на необхідності дотримання заходів безпеки у зв’язку із розповсюдженням коронавірусної інфекції.

Зі свого боку голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що під час святкових масових заходів велике навантаження припаде на поліцію діалогу.

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"Наша мета - забезпечити мирне та спокійне проведення всіх публічних заходів. І велике навантаження лягає на поліцейських діалогу – аби не допустити провокацій, розхитування ситуації, уникнути конфліктів", – сказав Клименко.

Зазначається, що під час масових заходів будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду та отримати необхідну допомогу.

За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка особовий склад столичної поліції готовий до виконання завдань із забезпечення правопорядку.

"Вже сьогодні ввечері підсилюємо патрульні наряди у місцях запланованих заходів. До несення служби для профілактики вчинення правопорушень, зокрема кишенькових крадіжок, також будуть залучені оперативні підрозділи", – повідомив він.