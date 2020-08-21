Прикордонники перейшли на посилений режим несення служби напередодні Дня Незалежності
Державна прикордонна служба переходить на посилений режим несення служби напередодні святкування Дня Незалежності.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ
Зазначається, що посилений режим діятиме в період з 22 по 25 серпня.
Як пояснили прикордонники, посилений режим необхідний для гарантування високого рівня прикордонної безпеки, зменшення загроз військового і терористичного характеру.
"Для посилення безпеки і гарантування правопорядку як у пунктах пропуску, так і поза ними ДПСУ провела спільно з взаємодіючими органами і структурами комплекс додаткових заходів для забезпечення постійної готовності резервів", - додали у відомстві.
Крім того, на пунктах пропуску і КПВВ збільшать кількість додаткових нарядів для проведення посиленої перевірки осіб, які прямують як в Україну, так і з її території.
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