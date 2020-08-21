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Пограничники перешли на усиленный режим несения службы накануне Дня Независимости

Пограничники перешли на усиленный режим несения службы накануне Дня Независимости

Государственная пограничная служба переходит на усиленный режим несения службы в преддверии празднования Дня Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что усиленный режим будет действовать в период с 22 по 25 августа.

Как пояснили пограничники, усиленный режим необходим для обеспечения высокого уровня пограничной безопасности, уменьшения угроз военного и террористического характера.

"Для усиления безопасности и обеспечения правопорядка как в пунктах пропуска, так и вне их ГПСУ провела совместно с взаимодействующими органами и структурами комплекс дополнительных мероприятий для обеспечения постоянной готовности резервов", - добавили в ведомстве.

Кроме того, на пунктах пропуска и КПВВ увеличат количество дополнительных нарядов для проведения усиленной проверки лиц, которые направляются как в Украину, так и из ее территории.

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Госпогранслужба (6364) День Независимости (1196)


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Тобто, деякі будуть не День незалежності справляти, а Чемодан незалежності, як колись в СРСР прикордонники будуть застосовувати пакарання Батьківщиною перможної олігархії і їх туповатих слуг?
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21.08.2020 18:47 Ответить
 
 