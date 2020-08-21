Пограничники перешли на усиленный режим несения службы накануне Дня Независимости

Государственная пограничная служба переходит на усиленный режим несения службы в преддверии празднования Дня Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что усиленный режим будет действовать в период с 22 по 25 августа.

Как пояснили пограничники, усиленный режим необходим для обеспечения высокого уровня пограничной безопасности, уменьшения угроз военного и террористического характера.

"Для усиления безопасности и обеспечения правопорядка как в пунктах пропуска, так и вне их ГПСУ провела совместно с взаимодействующими органами и структурами комплекс дополнительных мероприятий для обеспечения постоянной готовности резервов", - добавили в ведомстве.

Кроме того, на пунктах пропуска и КПВВ увеличат количество дополнительных нарядов для проведения усиленной проверки лиц, которые направляются как в Украину, так и из ее территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан 40-летний житель Мариуполя, активно участвовавший в действиях НВФ на Донбассе, - Госпогранслужба