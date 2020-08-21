Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів

Державне підприємство Міністерства юстиції "СЕТАМ" виставило на безоплатну передачу 13 пітонів, конфіскованих за рішенням суду. Їх готові віддати в хороші руки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

"На електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) виставлені на безоплатну передачу 13 змій виду "ПІТОН". Наразі тварини перебувають на тимчасовому утриманні у зоопарку "Лімпопо" с. Мединичі Львівської області", - говориться в повідомленні.

"З липня ми запровадили абсолютно Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко нагадав, що з липня Мін'юст запровадив нову процедуру безоплатної передачі конфіскованих тварин.

"Ця процедура повністю відповідає усім уявленням про гуманне поводження з тваринами. На першому етапі, як свідчить практика, конфісковані за рішенням суду тварини передаються на утримання до зоопарку або спеціального притулку. Далі орган державної виконавчої служби пропонує профільним організаціям подати заявку на безоплатну передачу тварин. Такі заявки розглядаються на засіданні відповідної комісії, яка утворюється органом державної виконавчої служби. Тварини передаються тим організаціям, хто пропонує кращі умови утримання", - розповів Гайченко.

"Знайдені домівки для левів й ведмедів, які були вилучені з приватного покровського "зоопарку смерті". Впевнений, що для пітонів теж знайдеться нова комфортна домівка", — додав гендиректор ГП "СЕТАМ" Олександр Мамро.