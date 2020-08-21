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Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів

Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів

Державне підприємство Міністерства юстиції "СЕТАМ" виставило на безоплатну передачу 13 пітонів, конфіскованих за рішенням суду. Їх готові віддати в хороші руки.

Про це повідомляє пресслужба  Міністерства юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

"На електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) виставлені на безоплатну передачу 13 змій виду "ПІТОН". Наразі тварини перебувають на тимчасовому утриманні у зоопарку "Лімпопо" с. Мединичі Львівської області", - говориться в повідомленні.

"З липня ми запровадили абсолютно Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко нагадав, що з липня Мін'юст запровадив нову процедуру безоплатної передачі конфіскованих тварин.

"Ця процедура повністю відповідає усім уявленням про гуманне поводження з тваринами. На першому етапі, як свідчить практика, конфісковані за рішенням суду тварини передаються на утримання до зоопарку або спеціального притулку. Далі орган державної виконавчої служби пропонує профільним організаціям подати заявку на безоплатну передачу тварин. Такі заявки розглядаються на засіданні відповідної комісії, яка утворюється органом державної виконавчої служби. Тварини передаються тим організаціям, хто пропонує кращі умови утримання", - розповів Гайченко.

"Знайдені домівки для левів й ведмедів, які були вилучені з приватного покровського "зоопарку смерті". Впевнений, що для пітонів теж знайдеться нова комфортна домівка", — додав гендиректор ГП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

Автор: 

тварини (457) конфіскація (846) Мін'юст (1585) захист тварин (84) СЕТАМ (189)


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Топ коментарі
+10
Нехай по ВР повзають, бо там є буфет і сама ВР має багато кловунів у цьому шапіто.
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21.08.2020 22:27
+9
Я мрію про кукабарру

***********
Не захоплюйтеся екзотикою. Он, Мухарський тримав дома кацапську чупакабру. І шо з того вийшло? )))

https://censor.net/news/3215129/mne_ne_nravyatsya_eti_raguli_vylezshie_neponyatno_otkuda_selyuki_govoryaschie_na_surjike_i_gotovye_svo/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74475166

Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів - Цензор.НЕТ 1338
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21.08.2020 22:59
+7
Готов взять всех
если для их прокорма будут мне давать
депутатов Слуг Народныхолигархов
а также судей Киевского окружного суда
Волчару первым скормлю..
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21.08.2020 22:30
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Правила форума Рада форумчан
а на х.й вы их забирали...если вы...???
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21.08.2020 22:22 Відповісти
Багато роблять рішення суда, бо не хочуть мати дорослих рептилій, його ж годувати треба.
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21.08.2020 22:35 Відповісти
Пускай питоны переваривают прежних хозяев,тарапица ненада!
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21.08.2020 22:25 Відповісти
Нехай по ВР повзають, бо там є буфет і сама ВР має багато кловунів у цьому шапіто.
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21.08.2020 22:27 Відповісти
Фракция "Питоны Украины за здравый смысл"? Наш девиз "Даже рептилии умнее"
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21.08.2020 22:36 Відповісти
Может в ОП запустит лучше??
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21.08.2020 22:52 Відповісти
Готов взять всех
если для их прокорма будут мне давать
депутатов Слуг Народныхолигархов
а также судей Киевского окружного суда
Волчару первым скормлю..
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21.08.2020 22:30 Відповісти
А все закінчиться годуванням пітонів кошенятами-переростками з "куренівського" базару...
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22.08.2020 06:26 Відповісти
Понабирають екзотики, потім не знають куди діти. Читав вчора в жж про москальку, яка тримає 6 хаскі і три рисі в квартирі і ображається, що сусіди незадоволені.
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21.08.2020 22:33 Відповісти
До речі, а хіба нема законів / розпоряджень, які регулюють подібні випадки ?
Квартира - для проживання людей. У ній можна тримати домашніх тварин. Але рись до них не належить. К-ть теж повинна враховуватися. Один хаскі - ок. Але 6 ?
Просто ж непритомних в рази більше, ніж нормальних.
На таку тьотку треба подати в суд.
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21.08.2020 23:29 Відповісти
C'est ne pas ces amants par hasard tous les six?
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22.08.2020 02:59 Відповісти
Non. Cela serait affreux.
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22.08.2020 03:05 Відповісти
Et si pour elle c'est normal ?
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22.08.2020 03:09 Відповісти
Je comprends. Nous sommes vendredi, voilà pourquoi vous avez ce genre d'=idée=
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22.08.2020 03:16 Відповісти
C'est parce-que il y a beaucoup des cas comme-ça en réalité, beaucoup plus que certains pansent. Ça n'a rien a voir avec vendredi.
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22.08.2020 03:25 Відповісти
*penser

Les hommes, d'ailleurs, le pratiquent également. Je dirais, bien plus souvent.
C'est l'une des déviations *********.
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22.08.2020 03:35 Відповісти
Je ne sais pas chez vous, mais ici c'est les femmes.
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22.08.2020 04:18 Відповісти
В Офис Президента их нужно сдать, там уже итак террариум змей подколодных что нуегонах...
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21.08.2020 22:36 Відповісти
Минюст и питоны??? Отдайте их к своим, в офис президента, должны прижиться
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21.08.2020 22:36 Відповісти
Тоже такая мысль сразу проскочила, но потом почему-то стало питончиков жаль. Потравятся ни за что.
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21.08.2020 22:53 Відповісти
Янукович козиряв туфлями зі страусиної шкіри. (А куди поділися страуси з Межигір'я?) )))
Не віддавайте пітонів українським політикам, - вони гірші за зміюк, - зжеруть бідних пітонів, і не вдавляться...

Минюст ищет новых хозяев для 13 конфискованных питонов - Цензор.НЕТ 1314
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21.08.2020 22:36 Відповісти
Будете здивовані, але страусів в Україні дофіга і більше.
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21.08.2020 22:38 Відповісти
Ви про Асканію-Нова? Мені більше слони подобаються.
"Слони, - животниє полєзниє" (с)

Минюст ищет новых хозяев для 13 конфискованных питонов - Цензор.НЕТ 6975
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21.08.2020 22:51 Відповісти
Ні, в мене теща живе в Тернопільскій області, там поруч три страусиних ферми.
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21.08.2020 22:57 Відповісти
І що з ними роблять ?
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21.08.2020 23:30 Відповісти
Те ж саме, що і з курами або гусками...
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22.08.2020 10:51 Відповісти
Якби якісь птахи, я би взяв. А до зміїв я не дуже.
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21.08.2020 22:45 Відповісти
Я би рись взяв, або пуму, але кошеня.
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21.08.2020 22:47 Відповісти
Їх також важко утримувати тільки по-своєму. Я мрію про кукабарру, австралійську сороку і бронзову ворону. Остання, правда, в Червоній книзі - то хоча би поїхати подивитися, тримати таку рідкість - гріх.
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21.08.2020 22:51 Відповісти
Не дуже, якщо є умови, рись в мене вже була, у друзів є пума, взагалі в хаті живе.
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21.08.2020 22:56 Відповісти
Пума чи не єдина тварина яка вбиває просто так, навіть коли не голодна.
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22.08.2020 03:02 Відповісти
Я мрію про кукабарру

***********
Не захоплюйтеся екзотикою. Он, Мухарський тримав дома кацапську чупакабру. І шо з того вийшло? )))

https://censor.net/news/3215129/mne_ne_nravyatsya_eti_raguli_vylezshie_neponyatno_otkuda_selyuki_govoryaschie_na_surjike_i_gotovye_svo/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74475166

Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів - Цензор.НЕТ 1338
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21.08.2020 22:59 Відповісти
При всій повазі до талановитого музики, але це вже не екзотика, а збочення.
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21.08.2020 23:07 Відповісти
навiщо знущатися над тваринами, навiть змiюками, та тримати iх в неволi у нерiдному для них середовищi? це як людини змалку переселити на все життя у тюрму десь на Новiй Землi...
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21.08.2020 22:59 Відповісти
Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів - Цензор.НЕТ 7977
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21.08.2020 23:05 Відповісти
Снайпер з ДНР
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22.08.2020 07:38 Відповісти
ки сачки только дли нные и без шерсти вонючей)
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21.08.2020 23:07 Відповісти
Воістину, Малюскі нема що робити!
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22.08.2020 07:37 Відповісти
змеі не потрібні а вот 13 мерседесов конфіскованих візьму...
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21.08.2020 23:19 Відповісти
Хай пошиють радикюлі для своїх марух.
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22.08.2020 07:43 Відповісти
 
 