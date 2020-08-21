Минюст ищет новых хозяев для 13 конфискованных питонов
Государственное предприятие Министерства юстиции "СЕТАМ" выставило на бесплатную передачу 13 питонов, конфискованных по решению суда. Их готовы отдать в хорошие руки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.
"На электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) выставлены на бесплатную передачу 13 змей вида "ПИТОН". Сейчас животные находятся на временном содержании в зоопарке "Лимпопо" с. Мединичи Львовской области", - говорится в сообщении.
Замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко напомнил, что с июля Минюст ввел новую процедуру бесплатной передачи конфискованных животных.
Читайте на Цензор.НЕТ: Минюст бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных по решению суда медведей и львов
"Эта процедура полностью соответствует всем представлениям о гуманном обращении с животными. На первом этапе, как показывает практика, конфискованные по решению суда животные передаются на содержание в зоопарк или специальное убежище. Далее орган государственной исполнительной службы предлагает профильным организациям подать заявку на бесплатную передачу животных. Такие заявки рассматриваются на заседании соответствующей комиссии, которая образуется органом государственной исполнительной службы. Животные передаются тем организациям, которые предлагают лучшие условия содержания", - рассказал Гайченко.
Также на Цензор.НЕТ: Лося, разгуливавшего по Киеву, сбил насмерть автомобиль, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
"Найдены дома для львов и медведей, которые были изъяты из частного Покровского "зоопарка смерти". Уверен, что для питонов тоже найдется новый комфортный дом", - добавил гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если для их прокорма будут мне давать
депутатов Слуг Народныхолигархов
а также судей Киевского окружного суда
Волчару первым скормлю..
Квартира - для проживання людей. У ній можна тримати домашніх тварин. Але рись до них не належить. К-ть теж повинна враховуватися. Один хаскі - ок. Але 6 ?
Просто ж непритомних в рази більше, ніж нормальних.
На таку тьотку треба подати в суд.
Les hommes, d'ailleurs, le pratiquent également. Je dirais, bien plus souvent.
C'est l'une des déviations *********.
Не віддавайте пітонів українським політикам, - вони гірші за зміюк, - зжеруть бідних пітонів, і не вдавляться...
"Слони, - животниє полєзниє" (с)
***********
Не захоплюйтеся екзотикою. Он, Мухарський тримав дома кацапську чупакабру. І шо з того вийшло? )))
https://censor.net/news/3215129/mne_ne_nravyatsya_eti_raguli_vylezshie_neponyatno_otkuda_selyuki_govoryaschie_na_surjike_i_gotovye_svo/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74475166