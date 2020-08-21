РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4517 посетителей онлайн
Новости
3 843 40

Минюст ищет новых хозяев для 13 конфискованных питонов

Минюст ищет новых хозяев для 13 конфискованных питонов

Государственное предприятие Министерства юстиции "СЕТАМ" выставило на бесплатную передачу 13 питонов, конфискованных по решению суда. Их готовы отдать в хорошие руки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"На электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) выставлены на бесплатную передачу 13 змей вида "ПИТОН". Сейчас животные находятся на временном содержании в зоопарке "Лимпопо" с. Мединичи Львовской области", - говорится в сообщении.

Замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко напомнил, что с июля Минюст ввел новую процедуру бесплатной передачи конфискованных животных.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минюст бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных по решению суда медведей и львов

"Эта процедура полностью соответствует всем представлениям о гуманном обращении с животными. На первом этапе, как показывает практика, конфискованные по решению суда животные передаются на содержание в зоопарк или специальное убежище. Далее орган государственной исполнительной службы предлагает профильным организациям подать заявку на бесплатную передачу животных. Такие заявки рассматриваются на заседании соответствующей комиссии, которая образуется органом государственной исполнительной службы. Животные передаются тем организациям, которые предлагают лучшие условия содержания", - рассказал Гайченко.

Также на Цензор.НЕТ: Лося, разгуливавшего по Киеву, сбил насмерть автомобиль, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

"Найдены дома для львов и медведей, которые были изъяты из частного Покровского "зоопарка смерти". Уверен, что для питонов тоже найдется новый комфортный дом", - добавил гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Автор: 

животные (929) конфискация (599) Минюст (1748) защита животных (79) СЕТАМ (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Нехай по ВР повзають, бо там є буфет і сама ВР має багато кловунів у цьому шапіто.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:27
+9
Я мрію про кукабарру

***********
Не захоплюйтеся екзотикою. Он, Мухарський тримав дома кацапську чупакабру. І шо з того вийшло? )))

https://censor.net/news/3215129/mne_ne_nravyatsya_eti_raguli_vylezshie_neponyatno_otkuda_selyuki_govoryaschie_na_surjike_i_gotovye_svo/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74475166

Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів - Цензор.НЕТ 1338
показать весь комментарий
21.08.2020 22:59
+7
Готов взять всех
если для их прокорма будут мне давать
депутатов Слуг Народныхолигархов
а также судей Киевского окружного суда
Волчару первым скормлю..
показать весь комментарий
21.08.2020 22:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а на х.й вы их забирали...если вы...???
показать весь комментарий
21.08.2020 22:22 Ответить
Багато роблять рішення суда, бо не хочуть мати дорослих рептилій, його ж годувати треба.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:35 Ответить
Пускай питоны переваривают прежних хозяев,тарапица ненада!
показать весь комментарий
21.08.2020 22:25 Ответить
Нехай по ВР повзають, бо там є буфет і сама ВР має багато кловунів у цьому шапіто.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:27 Ответить
Фракция "Питоны Украины за здравый смысл"? Наш девиз "Даже рептилии умнее"
показать весь комментарий
21.08.2020 22:36 Ответить
Может в ОП запустит лучше??
показать весь комментарий
21.08.2020 22:52 Ответить
Готов взять всех
если для их прокорма будут мне давать
депутатов Слуг Народныхолигархов
а также судей Киевского окружного суда
Волчару первым скормлю..
показать весь комментарий
21.08.2020 22:30 Ответить
А все закінчиться годуванням пітонів кошенятами-переростками з "куренівського" базару...
показать весь комментарий
22.08.2020 06:26 Ответить
Понабирають екзотики, потім не знають куди діти. Читав вчора в жж про москальку, яка тримає 6 хаскі і три рисі в квартирі і ображається, що сусіди незадоволені.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:33 Ответить
До речі, а хіба нема законів / розпоряджень, які регулюють подібні випадки ?
Квартира - для проживання людей. У ній можна тримати домашніх тварин. Але рись до них не належить. К-ть теж повинна враховуватися. Один хаскі - ок. Але 6 ?
Просто ж непритомних в рази більше, ніж нормальних.
На таку тьотку треба подати в суд.
показать весь комментарий
21.08.2020 23:29 Ответить
C'est ne pas ces amants par hasard tous les six?
показать весь комментарий
22.08.2020 02:59 Ответить
Non. Cela serait affreux.
показать весь комментарий
22.08.2020 03:05 Ответить
Et si pour elle c'est normal ?
показать весь комментарий
22.08.2020 03:09 Ответить
Je comprends. Nous sommes vendredi, voilà pourquoi vous avez ce genre d'=idée=
показать весь комментарий
22.08.2020 03:16 Ответить
C'est parce-que il y a beaucoup des cas comme-ça en réalité, beaucoup plus que certains pansent. Ça n'a rien a voir avec vendredi.
показать весь комментарий
22.08.2020 03:25 Ответить
*penser

Les hommes, d'ailleurs, le pratiquent également. Je dirais, bien plus souvent.
C'est l'une des déviations *********.
показать весь комментарий
22.08.2020 03:35 Ответить
Je ne sais pas chez vous, mais ici c'est les femmes.
показать весь комментарий
22.08.2020 04:18 Ответить
В Офис Президента их нужно сдать, там уже итак террариум змей подколодных что нуегонах...
показать весь комментарий
21.08.2020 22:36 Ответить
Минюст и питоны??? Отдайте их к своим, в офис президента, должны прижиться
показать весь комментарий
21.08.2020 22:36 Ответить
Тоже такая мысль сразу проскочила, но потом почему-то стало питончиков жаль. Потравятся ни за что.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:53 Ответить
Янукович козиряв туфлями зі страусиної шкіри. (А куди поділися страуси з Межигір'я?) )))
Не віддавайте пітонів українським політикам, - вони гірші за зміюк, - зжеруть бідних пітонів, і не вдавляться...

Минюст ищет новых хозяев для 13 конфискованных питонов - Цензор.НЕТ 1314
показать весь комментарий
21.08.2020 22:36 Ответить
Будете здивовані, але страусів в Україні дофіга і більше.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:38 Ответить
Ви про Асканію-Нова? Мені більше слони подобаються.
"Слони, - животниє полєзниє" (с)

Минюст ищет новых хозяев для 13 конфискованных питонов - Цензор.НЕТ 6975
показать весь комментарий
21.08.2020 22:51 Ответить
Ні, в мене теща живе в Тернопільскій області, там поруч три страусиних ферми.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:57 Ответить
І що з ними роблять ?
показать весь комментарий
21.08.2020 23:30 Ответить
Те ж саме, що і з курами або гусками...
показать весь комментарий
22.08.2020 10:51 Ответить
Якби якісь птахи, я би взяв. А до зміїв я не дуже.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:45 Ответить
Я би рись взяв, або пуму, але кошеня.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:47 Ответить
Їх також важко утримувати тільки по-своєму. Я мрію про кукабарру, австралійську сороку і бронзову ворону. Остання, правда, в Червоній книзі - то хоча би поїхати подивитися, тримати таку рідкість - гріх.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:51 Ответить
Не дуже, якщо є умови, рись в мене вже була, у друзів є пума, взагалі в хаті живе.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:56 Ответить
Пума чи не єдина тварина яка вбиває просто так, навіть коли не голодна.
показать весь комментарий
22.08.2020 03:02 Ответить
Я мрію про кукабарру

***********
Не захоплюйтеся екзотикою. Он, Мухарський тримав дома кацапську чупакабру. І шо з того вийшло? )))

https://censor.net/news/3215129/mne_ne_nravyatsya_eti_raguli_vylezshie_neponyatno_otkuda_selyuki_govoryaschie_na_surjike_i_gotovye_svo/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74475166

Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів - Цензор.НЕТ 1338
показать весь комментарий
21.08.2020 22:59 Ответить
При всій повазі до талановитого музики, але це вже не екзотика, а збочення.
показать весь комментарий
21.08.2020 23:07 Ответить
навiщо знущатися над тваринами, навiть змiюками, та тримати iх в неволi у нерiдному для них середовищi? це як людини змалку переселити на все життя у тюрму десь на Новiй Землi...
показать весь комментарий
21.08.2020 22:59 Ответить
Мін'юст шукає нових господарів для 13 конфіскованих пітонів - Цензор.НЕТ 7977
показать весь комментарий
21.08.2020 23:05 Ответить
Снайпер з ДНР
показать весь комментарий
22.08.2020 07:38 Ответить
ки сачки только дли нные и без шерсти вонючей)
показать весь комментарий
21.08.2020 23:07 Ответить
Воістину, Малюскі нема що робити!
показать весь комментарий
22.08.2020 07:37 Ответить
змеі не потрібні а вот 13 мерседесов конфіскованих візьму...
показать весь комментарий
21.08.2020 23:19 Ответить
Хай пошиють радикюлі для своїх марух.
показать весь комментарий
22.08.2020 07:43 Ответить
 
 