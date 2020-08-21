Минюст ищет новых хозяев для 13 конфискованных питонов

Государственное предприятие Министерства юстиции "СЕТАМ" выставило на бесплатную передачу 13 питонов, конфискованных по решению суда. Их готовы отдать в хорошие руки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, информирует Цензор.НЕТ.

"На электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) выставлены на бесплатную передачу 13 змей вида "ПИТОН". Сейчас животные находятся на временном содержании в зоопарке "Лимпопо" с. Мединичи Львовской области", - говорится в сообщении.

Замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко напомнил, что с июля Минюст ввел новую процедуру бесплатной передачи конфискованных животных.

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"Эта процедура полностью соответствует всем представлениям о гуманном обращении с животными. На первом этапе, как показывает практика, конфискованные по решению суда животные передаются на содержание в зоопарк или специальное убежище. Далее орган государственной исполнительной службы предлагает профильным организациям подать заявку на бесплатную передачу животных. Такие заявки рассматриваются на заседании соответствующей комиссии, которая образуется органом государственной исполнительной службы. Животные передаются тем организациям, которые предлагают лучшие условия содержания", - рассказал Гайченко.

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"Найдены дома для львов и медведей, которые были изъяты из частного Покровского "зоопарка смерти". Уверен, что для питонов тоже найдется новый комфортный дом", - добавил гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.