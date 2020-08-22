Український націоналізм сьогодні не є вузько етнічним, - канадський історик Єкельчик

Це тільки в кремлівській методичці путінська версія "Великої Вітчизняної" назавжди визначає характер українського руху як фашистського, а україномовні українці автоматично стають "бандерівцями".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив канадський історик, професор Університету Вікторії і голова Асоціації україністів Канади Сергій Єкельчик.

"Мені здається, що дуже часто суперечки про те, чи була Україна колонією, зводяться до намагання показати, що імперський та радянський досвід був позитивним. Складно заперечувати те, що українці допомагали будувати імперію, але при всьому тому важко заперечувати нерівність в усіх сферах. Адже вони робили це не як "політичні українці" й навіть не як україномовні. Ці ідентичності, навпаки, піддавалися репресіям різного роду.

Теперешні пошуки "прекрасного радянського минулого" виринають із кіл, які є радше проімперськими, ніж лівими. У тандемі з ідеалізацією імперії йде і представлення українського націоналізму як винятково вузько-етнічного, радикального. Але він не є таким сьогодні, як і не був у часи Шевченка. Це тільки у кремлівській методичці путінська версія "Великої Вітчизняної" назавжди визначає характер українського руху як фашистського, а україномовні українці автоматично стають "бандерівцями".

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Те, що в радянських реаліях була відповідь на українські вимоги – цього ніхто не заперечує. Українізація була відповіддю на Українську революцію. Але такою відповіддю також був терор і Голодомор", - заявив Єкельчик.

З повним текстом інтерв'ю Сергія Єкельчика "Як би Путін не намагався довести зворотне, але не більшовики створили українську націю. Вони у 1920 зустріли її вже усталеною", - можна ознайомитись тут.