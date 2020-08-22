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Український націоналізм сьогодні не є вузько етнічним, - канадський історик Єкельчик

Український націоналізм сьогодні не є вузько етнічним, - канадський історик Єкельчик

Це тільки в кремлівській методичці путінська версія "Великої Вітчизняної" назавжди визначає характер українського руху як фашистського, а україномовні українці автоматично стають "бандерівцями".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив канадський історик, професор Університету Вікторії і голова Асоціації україністів Канади Сергій Єкельчик.

"Мені здається, що дуже часто суперечки про те, чи була Україна колонією, зводяться до намагання показати, що імперський та радянський досвід був позитивним. Складно заперечувати те, що українці допомагали будувати імперію, але при всьому тому важко заперечувати нерівність в усіх сферах. Адже вони робили це не як "політичні українці" й навіть не як україномовні. Ці ідентичності, навпаки, піддавалися репресіям різного роду.

Теперешні пошуки "прекрасного радянського минулого" виринають із кіл, які є радше проімперськими, ніж лівими. У тандемі з ідеалізацією імперії йде і представлення українського націоналізму як винятково вузько-етнічного, радикального. Але він не є таким сьогодні, як і не був у часи Шевченка. Це тільки у кремлівській методичці путінська версія "Великої Вітчизняної" назавжди визначає характер українського руху як фашистського, а україномовні українці автоматично стають "бандерівцями".

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Те, що в радянських реаліях була відповідь на українські вимоги – цього ніхто не заперечує. Українізація була відповіддю на Українську революцію. Але такою відповіддю також був терор і Голодомор", - заявив Єкельчик.

З повним текстом інтерв'ю Сергія Єкельчика "Як би Путін не намагався довести зворотне, але не більшовики створили українську націю. Вони у 1920 зустріли її вже усталеною", - можна ознайомитись тут.

історія (1071) націоналізм (56) пам'ять (1183) СРСР (346) Єкельчик Сергій (1)


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Топ коментарі
+15
Именно потому Украинец Нигоян намного больше Украинец, чем, к примеру, "украинка" Герман...
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22.08.2020 15:02
+10
Они оба враги Украины - это самодостаточное определение.
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22.08.2020 15:09
+9
Украинский национализм не является узко этническим, - канадский историк Екельчик - Цензор.НЕТ 8987
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22.08.2020 15:22
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Именно потому Украинец Нигоян намного больше Украинец, чем, к примеру, "украинка" Герман...
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22.08.2020 15:02 Відповісти
А хто більший єврей - Коломойський, чи Зеленський?
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22.08.2020 15:06 Відповісти
Они оба враги Украины - это самодостаточное определение.
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22.08.2020 15:09 Відповісти
Я не питаю, хто з них більший ворог. Я питаю, хто з них більший єврей. Чи про євреїв таке не можна казати, а про українців можна?
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22.08.2020 15:11 Відповісти
Они стоят в одном ряду с "украинкой" Герман. Так понятно?
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22.08.2020 15:13 Відповісти
Вони обидва є класичними "жидобільшовиками". Читайте відповідну статтю статтю в Вікіпедії.
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22.08.2020 16:42 Відповісти
Коломойський єврeйськіший
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22.08.2020 20:25 Відповісти
Для Сергія Нігояна українська була мова, та яку він захищав, а для Герман - «общєнія з КДБ».
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22.08.2020 19:02 Відповісти
А также многие русскоговорящие больше украинцы, чем украиномовные.
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22.08.2020 22:29 Відповісти
Если украинский национализм будет приносить имперским кацапам вред - то это самый правельный нацыонализм ....
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22.08.2020 15:09 Відповісти
Кацапский патриотизм - форма неофашизма
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22.08.2020 15:11 Відповісти
Кацапский патриотизм - форма шизофрении.
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22.08.2020 15:12 Відповісти
Это в канаде гей-национализм, а у нас Патриотизм!
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22.08.2020 15:16 Відповісти
Украинский национализм не является узко этническим, - канадский историк Екельчик - Цензор.НЕТ 9665
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22.08.2020 15:18 Відповісти
Вся суть украинского национализма в том чтобы кацапы отлюбились от Украины и ее территорий.
Это махровая русофобия, но так дело обстоит с 13 века...
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22.08.2020 15:19 Відповісти
Украинский национализм не является узко этническим, - канадский историк Екельчик - Цензор.НЕТ 4117
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22.08.2020 15:20 Відповісти
Украинский национализм не является узко этническим, - канадский историк Екельчик - Цензор.НЕТ 8987
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22.08.2020 15:22 Відповісти
Ні в кого не виникає питання, що таке поляк, німець, чех, словак...і лише коли звучить слово українець починаються якісь викрутаси...і це говорить лише про те, що головне для кожної нації національне питання, в Україні ще не вирішено. Українці ще й досі не мають своєї української національної держави, як її мають поляки, німці, чехи, словаки...
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22.08.2020 15:29 Відповісти
Ти можеш собі уявити російськомовного громадянина Польщі?
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22.08.2020 15:51 Відповісти
Я запросто могу уявити себе франко-англоговорящего гражданина Канады, Франко, Итало, Немецко-говорящего гражданина Швейцарии и т. д. и т. п.
Так что мимо, кацабе.
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22.08.2020 15:57 Відповісти
русскагаварящєє рассуждаєт...чому середнього роду?...а тому, що насєлєніє...воно не знає, що Швейцарія є конфедерацією, поділеною на кантони, у яких у кожному одна своя окрема мова, що Канада поділена на англо та франкомовні частини, через що мало не розділилася...відкрию тобі страшну таємницю - захист російської мови, це захист Русскава Міра...от і живи тепер з цим.
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22.08.2020 16:16 Відповісти
Скажу больше. Ирландия говорит на английском. Но попробуйте назвать Ирландца англичанином - отправитесь в реанимацию.
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22.08.2020 18:00 Відповісти
"Фатальну роль відіграли також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 голодомори першої половини XIX ст., які найбільше позначилися на соціальних низах, тобто ірландськомовному населенні: його пропорція стрімко зменшилася через вимирання та інтенсивну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F еміґрацію ."
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22.08.2020 18:06 Відповісти
Однако национальная идентичность как именно Ирландцев сохранилась. Ну, и гос. программы по возрождению родного гэлльского языка давно действуют, хотя дело и продвигается не быстро.
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22.08.2020 18:12 Відповісти
Побажаємо їм успіху.
Оно в Ізраїлі івріт відродився, і став державною мовою, взагалі зусиллям ОДНІЄЇ людини.
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22.08.2020 18:58 Відповісти
Точнішe ставтe питання, тоді будуть чіткіші відповіді. Я маю тe, що такі слова як "украінeць" або "украінський" мають різні значeння, і цe нe є погано. Просто має бути зрозумілим, про що йдeться: про eтнос, громадянство, мову, расу, власність, місцe проживання чи щe щось. Всe цe важливі рeчі. І дурницeю є твeрджeння, що якeсь із понять є нeхорошим або застарілим.

А для Украіни на цьому eтапі історіі важливо, щоб украінці були украінцями в максимальній кількості аспeктів.
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22.08.2020 20:37 Відповісти
Что зрят враги Украины перед своей собачьей смертью!
Украинский национализм не является узко этническим, - канадский историк Екельчик - Цензор.НЕТ 6602
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22.08.2020 15:30 Відповісти
Современный украинский национализм - это ответ на имперский национализм и неонацизм РФ. "Вынужденный" национализм угнетаемых народов, стремящихся сохранить государственность и идентичность, кардинально отличается от национализма величия российских имперцев.
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22.08.2020 15:56 Відповісти
бєлая і вілікая палучілісь, а малая ну нікак...вот нєзадачя...
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22.08.2020 17:54 Відповісти
Респект.
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22.08.2020 18:55 Відповісти
Українсъкий націоналізм захщає свою націю і не шкодить іншим. Тому не треба виправдовуватись. Кожна нація має на це право, більш того, зобов'язана захищатись. І не наводьте ідіотських порівняннь з Канадою. Це - емігрантська країна. Нема канадської націїї і канадської мови, яку треба було б захищати.
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22.08.2020 19:37 Відповісти
 
 