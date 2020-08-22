Украинский национализм сегодня не является узко этническим, - канадский историк Екельчик

Это только в кремлевской методичке путинская версия "Великой Отечественной" навсегда определяет характер украинского движения как фашистского, а украиноязычные украинцы автоматически становятся "бандеровцами".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил канадский историк, профессор Университета Виктории и председатель Ассоциации украинистов Канады Сергей Екельчик.

"Мне кажется, что очень часто споры о том, была ли Украина колонией, сводятся к попытке показать, что имперский и советский опыт был положительными. Сложно отрицать то, что украинцы помогали строить империю, но при том трудно отрицать неравенство во всех сферах. Ведь они делали это не как "политические украинцы" и даже не как украиноязычные. Эти идентичности, наоборот, подвергались репрессиям разного рода. Нынешние поиски "прекрасного советского прошлого" выныривают из кругов, которые являются скорее проимперскими, чем левыми. В тандеме с идеализацией империи идет и представление украинского национализма как исключительно узко-этнического, радикального. Но он не является таким сегодня, как и не был во времена Шевченко. Это только в кремлевской методичке путинская версия "Великой Отечественной" навсегда определяет характер украинского движения как фашистского, а украиноязычные украинцы автоматически становятся "бандеровцами". То, что в советских реалиях был ответ на украинские требования - этого никто не отрицает. Украинизация была ответом на Украинскую революцию. Но таким ответом также был террор и Голодомор" - заявил Екельчик.

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С полным текстом интервью Сергея Екельчика "Як би Путін не намагався довести зворотне, але не більшовики створили українську націю. Вони у 1920 зустріли її вже усталеною" можно ознакомиться здесь.