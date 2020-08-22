РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5191 посетитель онлайн
Новости
8 098 41

Украинский национализм сегодня не является узко этническим, - канадский историк Екельчик

Украинский национализм сегодня не является узко этническим, - канадский историк Екельчик

Это только в кремлевской методичке путинская версия "Великой Отечественной" навсегда определяет характер украинского движения как фашистского, а украиноязычные украинцы автоматически становятся "бандеровцами".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил канадский историк, профессор Университета Виктории и председатель Ассоциации украинистов Канады Сергей Екельчик.

"Мне кажется, что очень часто споры о том, была ли Украина колонией, сводятся к попытке показать, что имперский и советский опыт был положительными. Сложно отрицать то, что украинцы помогали строить империю, но при том трудно отрицать неравенство во всех сферах. Ведь они делали это не как "политические украинцы" и даже не как украиноязычные. Эти идентичности, наоборот, подвергались репрессиям разного рода. Нынешние поиски "прекрасного советского прошлого" выныривают из кругов, которые являются скорее проимперскими, чем левыми. В тандеме с идеализацией империи идет и представление украинского национализма как исключительно узко-этнического, радикального. Но он не является таким сегодня, как и не был во времена Шевченко. Это только в кремлевской методичке путинская версия "Великой Отечественной" навсегда определяет характер украинского движения как фашистского, а украиноязычные украинцы автоматически становятся "бандеровцами". То, что в советских реалиях был ответ на украинские требования - этого никто не отрицает. Украинизация была ответом на Украинскую революцию. Но таким ответом также был террор и Голодомор" - заявил Екельчик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чем больше украинцы становятся именно украинцами, тем меньше мы имеем дело с антисемитизмом и ксенофобией, - Зисельс

С полным текстом интервью Сергея Екельчика "Як би Путін не намагався довести зворотне, але не більшовики створили українську націю. Вони у 1920 зустріли її вже усталеною" можно ознакомиться здесь.

Автор: 

история (2017) национализм (276) память (1491) СССР (812) Екельчик Сергей (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Именно потому Украинец Нигоян намного больше Украинец, чем, к примеру, "украинка" Герман...
показать весь комментарий
22.08.2020 15:02
+10
Они оба враги Украины - это самодостаточное определение.
показать весь комментарий
22.08.2020 15:09
+9
Украинский национализм не является узко этническим, - канадский историк Екельчик - Цензор.НЕТ 8987
показать весь комментарий
22.08.2020 15:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Именно потому Украинец Нигоян намного больше Украинец, чем, к примеру, "украинка" Герман...
показать весь комментарий
22.08.2020 15:02 Ответить
А хто більший єврей - Коломойський, чи Зеленський?
показать весь комментарий
22.08.2020 15:06 Ответить
Они оба враги Украины - это самодостаточное определение.
показать весь комментарий
22.08.2020 15:09 Ответить
Я не питаю, хто з них більший ворог. Я питаю, хто з них більший єврей. Чи про євреїв таке не можна казати, а про українців можна?
показать весь комментарий
22.08.2020 15:11 Ответить
Они стоят в одном ряду с "украинкой" Герман. Так понятно?
показать весь комментарий
22.08.2020 15:13 Ответить
Вони обидва є класичними "жидобільшовиками". Читайте відповідну статтю статтю в Вікіпедії.
показать весь комментарий
22.08.2020 16:42 Ответить
Коломойський єврeйськіший
показать весь комментарий
22.08.2020 20:25 Ответить
Для Сергія Нігояна українська була мова, та яку він захищав, а для Герман - «общєнія з КДБ».
показать весь комментарий
22.08.2020 19:02 Ответить
А также многие русскоговорящие больше украинцы, чем украиномовные.
показать весь комментарий
22.08.2020 22:29 Ответить
Если украинский национализм будет приносить имперским кацапам вред - то это самый правельный нацыонализм ....
показать весь комментарий
22.08.2020 15:09 Ответить
Кацапский патриотизм - форма неофашизма
показать весь комментарий
22.08.2020 15:11 Ответить
Кацапский патриотизм - форма шизофрении.
показать весь комментарий
22.08.2020 15:12 Ответить
Это в канаде гей-национализм, а у нас Патриотизм!
показать весь комментарий
22.08.2020 15:16 Ответить
Украинский национализм не является узко этническим, - канадский историк Екельчик - Цензор.НЕТ 9665
показать весь комментарий
22.08.2020 15:18 Ответить
Вся суть украинского национализма в том чтобы кацапы отлюбились от Украины и ее территорий.
Это махровая русофобия, но так дело обстоит с 13 века...
показать весь комментарий
22.08.2020 15:19 Ответить
Украинский национализм не является узко этническим, - канадский историк Екельчик - Цензор.НЕТ 4117
показать весь комментарий
22.08.2020 15:20 Ответить
Украинский национализм не является узко этническим, - канадский историк Екельчик - Цензор.НЕТ 8987
показать весь комментарий
22.08.2020 15:22 Ответить
Ні в кого не виникає питання, що таке поляк, німець, чех, словак...і лише коли звучить слово українець починаються якісь викрутаси...і це говорить лише про те, що головне для кожної нації національне питання, в Україні ще не вирішено. Українці ще й досі не мають своєї української національної держави, як її мають поляки, німці, чехи, словаки...
показать весь комментарий
22.08.2020 15:29 Ответить
Ти можеш собі уявити російськомовного громадянина Польщі?
показать весь комментарий
22.08.2020 15:51 Ответить
Я запросто могу уявити себе франко-англоговорящего гражданина Канады, Франко, Итало, Немецко-говорящего гражданина Швейцарии и т. д. и т. п.
Так что мимо, кацабе.
показать весь комментарий
22.08.2020 15:57 Ответить
русскагаварящєє рассуждаєт...чому середнього роду?...а тому, що насєлєніє...воно не знає, що Швейцарія є конфедерацією, поділеною на кантони, у яких у кожному одна своя окрема мова, що Канада поділена на англо та франкомовні частини, через що мало не розділилася...відкрию тобі страшну таємницю - захист російської мови, це захист Русскава Міра...от і живи тепер з цим.
показать весь комментарий
22.08.2020 16:16 Ответить
Скажу больше. Ирландия говорит на английском. Но попробуйте назвать Ирландца англичанином - отправитесь в реанимацию.
показать весь комментарий
22.08.2020 18:00 Ответить
"Фатальну роль відіграли також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97 голодомори першої половини XIX ст., які найбільше позначилися на соціальних низах, тобто ірландськомовному населенні: його пропорція стрімко зменшилася через вимирання та інтенсивну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F еміґрацію ."
показать весь комментарий
22.08.2020 18:06 Ответить
Однако национальная идентичность как именно Ирландцев сохранилась. Ну, и гос. программы по возрождению родного гэлльского языка давно действуют, хотя дело и продвигается не быстро.
показать весь комментарий
22.08.2020 18:12 Ответить
Побажаємо їм успіху.
Оно в Ізраїлі івріт відродився, і став державною мовою, взагалі зусиллям ОДНІЄЇ людини.
показать весь комментарий
22.08.2020 18:58 Ответить
Точнішe ставтe питання, тоді будуть чіткіші відповіді. Я маю тe, що такі слова як "украінeць" або "украінський" мають різні значeння, і цe нe є погано. Просто має бути зрозумілим, про що йдeться: про eтнос, громадянство, мову, расу, власність, місцe проживання чи щe щось. Всe цe важливі рeчі. І дурницeю є твeрджeння, що якeсь із понять є нeхорошим або застарілим.

А для Украіни на цьому eтапі історіі важливо, щоб украінці були украінцями в максимальній кількості аспeктів.
показать весь комментарий
22.08.2020 20:37 Ответить
Что зрят враги Украины перед своей собачьей смертью!
Украинский национализм не является узко этническим, - канадский историк Екельчик - Цензор.НЕТ 6602
показать весь комментарий
22.08.2020 15:30 Ответить
Современный украинский национализм - это ответ на имперский национализм и неонацизм РФ. "Вынужденный" национализм угнетаемых народов, стремящихся сохранить государственность и идентичность, кардинально отличается от национализма величия российских имперцев.
показать весь комментарий
22.08.2020 15:56 Ответить
бєлая і вілікая палучілісь, а малая ну нікак...вот нєзадачя...
показать весь комментарий
22.08.2020 17:54 Ответить
Респект.
показать весь комментарий
22.08.2020 18:55 Ответить
Українсъкий націоналізм захщає свою націю і не шкодить іншим. Тому не треба виправдовуватись. Кожна нація має на це право, більш того, зобов'язана захищатись. І не наводьте ідіотських порівняннь з Канадою. Це - емігрантська країна. Нема канадської націїї і канадської мови, яку треба було б захищати.
показать весь комментарий
22.08.2020 19:37 Ответить
 
 