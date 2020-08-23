Родичі загиблих за Україну отримають адресну допомогу, - Зеленський
Родичі загиблих за Україну з серпня отримають адресну допомогу до пенсії, заявляє президент країни Володимир Зеленський.
"З першого серпня родичі загиблих отримають адресну допомогу до пенсії", - повідомив Володимир Зеленський на ІІІ Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Президент нагадав, що Україна надає громадянство добровольцям, які воювали за Україну.
"Для мене важливим є те, що ми надаємо громадянство іноземним добровольцям, які воювали за Україну, чого не було раніше. Я справді вважаю, що люди, які пішли захищати нашу державу, мають отримувати український паспорт без питань - це для нас честь", - підкреслив Зеленський.
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