УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9795 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 077 6

Родичі загиблих за Україну отримають адресну допомогу, - Зеленський

Родичі загиблих за Україну отримають адресну допомогу, - Зеленський

Родичі загиблих за Україну з серпня отримають адресну допомогу до пенсії, заявляє президент країни Володимир Зеленський.

"З першого серпня родичі загиблих отримають адресну допомогу до пенсії", - повідомив Володимир Зеленський на ІІІ Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" в неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент нагадав, що Україна надає громадянство добровольцям, які воювали за Україну.

"Для мене важливим є те, що ми надаємо громадянство іноземним добровольцям, які воювали за Україну, чого не було раніше. Я справді вважаю, що люди, які пішли захищати нашу державу, мають отримувати український паспорт без питань - це для нас честь", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники АТО отримають до Дня Незалежності виплати з київського бюджету, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

виплати (1032) Зеленський (23659) смерть (6739) соцдопомога (136) військовослужбовці (4703) добровольці (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас тебя здесь поблагодарят.
показати весь коментар
23.08.2020 11:33 Відповісти
поздравительный адрес к пенсии велел раздать.
показати весь коментар
23.08.2020 11:33 Відповісти
Рюзьгє?
показати весь коментар
23.08.2020 11:51 Відповісти
с августа? (сегодня 23)
показати весь коментар
23.08.2020 11:54 Відповісти
 
 