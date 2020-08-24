У центрі Києва відбувся Марш захисників України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветерани АТОООС, родичі загиблих за Україну героїв, активісти беруть участь у Марші захисників України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

У центрі Києва в парку ім.Тараса Шевченка стартував Марш захисників України. У парку і на прилеглих вулицях столиці зібралися десятки тисяч учасників бойових дій, активістів і містян.

Учасники Маршу сформували 48 колон, попереду Маршу йдуть матері і члени сімей загиблих військовослужбовців, родичі вбитих на Майдані під час Революції Гідності, українські військові, які зазнали поранень у боях на Донбасі.

Також серед перших йтимуть активісти рухів FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, обвинувачених у "справі Шеремета".

Людьми заповнено весь парк Шевченка, вулиця Володимирська від перетину з бульваром Шевченка до перехрестя з вулицею Льва Толстого, а також бульвар Шевченка від вул.Терещенківської до станції "Університет".

Планується, що колона учасників Маршу захисників України пройде вниз бульваром Шевченка, поверне на Хрещатик і пройде до Європейської площі, де відбудеться акція "З незалежністю не жартують".

Підтримати ветеранів та взяти участь у ході прийшли тисячі людей.























































































































































































Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук





