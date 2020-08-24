В центре Киева прошел Марш защитников Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ветераны АТОООС, родственники погибших за Украину героев, активисты приняли участие в Марше защитников Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В центре Киева в парке им.Тараса Шевченко стартовал Марш защитников Украины. В парке и на близлежащих улицах столицы собрались десятки тысяч участников боевых действий, активистов и горожан.
Участники Марша сформировали 48 колонн, впереди Марша идут матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные.
Также среди первых будут идти активисты движений FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, обвиняемых по "дела Шеремета".
Людьми заполнен весь парк Шевченко, улица Владимирская от пересечения с бульваром Шевченко до перекрёстка с улицей Льва Толстова, а также бульвар Шевченко от ул.Терещенковской до станции "Университет".
Планируется, что колонна участников Марша защитников Украины пройдёт вниз по бульвару Шевченко, повернёт на Крещатик и пройдет до Европейской площади, где пройдет акция " С независимостью не шутят"..
Поддержать ветеранов и принять участие в шествии пришли тысячи людей.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
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Аж дивно!!!
Слава Україні!
А ведь не выйдет к людям, обоср*тся.
Боится "бубочка", страшно боится.
Украинского народа боится.
Правильно боится.
Пусть дрожит.
Пусть сидит и дрожит.
Промова Зеленського - одна з найбільш пафосних і брехливих, яку я чув від президентів України.
Розсипається в подяках медикам, а гроші з коронавірусного фонду йдуть не лікарям, а розкрадаються на так званому «великому будівництві».
Він говорить красиві слова про військових, а сам кидає вмирати підстреленого ворогами бійця Ярослава Журавля, бо Зеленському політично треба зробити вигляд, що не стріляють.
Він говорить про тишу і бреше, що на Донбасі її чують. Але для правди треба читати не лише фальшивки від оточення.
Зеленський закликає до єдності, а сам покриває тих самих зрадників з його офіса, які злили ворогам операцію українських спецслужб. І сам стає зрадником країни.
Я дуже хочу, щоб Україна нарешті усвідомила гнилу сутність красивої обгортки. І наступного року, на 30 річницю, перед країною виступив Президент, а не те що тепер.Володимир Ар'єв.
але так, слова та дії розбіжні.
А Україна - не твоя.. Ця країна - наша !! Ти не гідний а ні таких людей, а ні такої країни.
Пишаюсь Вами, Українці ! Пишаюсь що я Українка !!
Слава Україні !! Героям слава !!
Мьі обязаньі их помнить.
Героям слава!!!
Гниды провали операцию разведки которая вошла бы в учебники многих стран мира.
Олигархи прикрывают гнид и сами являются гнидами, друзьями кремля.
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https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1297975348257329153 1 ч
2.000 зібраних Зеленським на офіційні «пєсні і пляскі» і 100.000 тих, хто прийшов вшанувати ветеранів і незалежність. У Києві зустрілися два світи: малоросійський водевіль та лицарська Україна.
А всяка шелупонь типу Шарія, щезне як роса на сонці.
В.Головня: В связи с последними событиями, которые происходят в Беларуси, и нашим праздником 24 августа - ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ, решил найти статью беларуськой журналистки Светланы Калинкиной, написанный в 2017 году.
Данная статья и сейчас является актуальной, как мне кажется:
"В столице Украины состоялся парад в честь 26-й годовщины независимости Украины. Почему украинский парад вызывает комок в горле, а белорусские - горькую иронию?
Во-первых.
Парад в Киеве проходил действительно торжественно. А это значит, сдержанно, как то подобает государственному празднику. Без кича в виде сеялок-веялок-живых пирамид из студентов и студенток и торжественного провоза унитазов как высшего достижения отечественной промышленности.
Во-вторых.
Украинский парад - это было не просто передвижение чеканящих шаг шеренг. Это был парад, наполненный смыслом.
На нем получали золотые звезды новые Герои Украины. Торжественно, на глазах у всей страны.
На нем получали знамена и названия войсковые подразделения - имени короля Данила, имени Черных запорожцев… Украинские названия, украинские герои. Как слава нации, гордость нации, эстафета мужества и патриотизма, идущая через века…
В Беларуси такой практики просто нет. У нас, Героями Беларуси становятся в тиши кабинетов.
У нас зачем-то есть Венская десантная бригада, Новгородская, Тильзитский полк… Но нет войсковых подразделений имени Давыда Городенского, князя Витовта, Михала Глинского, Константина Острожского, Тадеуша Костюшко…
Третье.
Положа руку на сердце: у кого есть уверенность, что белорусская армия будет защищать белорусский суверенитет, если Россия вдруг решит, что здесь, у нас, тоже обижают русских? Если бы случилось нечто подобное тому, что произошло в Крыму или на Донбассе?
Ни у кого такой уверенности нет. Есть только надежда.
А вот на параде в Киеве строевым шагом шли те, кто уже четко определился, на чьей он стороне, и какую родину готов защищать. Шла армия, которая тяжело, с кровью и большими потерями избавилась от предателей.
Нашей армии, чтобы понять, кто есть кто, не надо ждать своего Донбасса. Чтобы выявить потенциальных предателей, надо перевести силовые структуры на национальный белорусский язык. Все, кто не понимает, зачем это делается; все, кто не поддержит, запротестует, воспротивится - потенциальные предатели и есть.
Четвертое.
У Украины очень красивый гимн. У Украины очень красивый флаг.
Гимн, который хочется петь. Флаг, который хочется защищать.
У белорусов же, такие символы отобрали.
И давно понятно, что нужно вернуть. Потому что без «Погони», без национального бело-красно-белого флага, без идущего от сердца «Жыве Беларусь!», мы - манкурты, трава при дороге разных империй.
Без всего этого, у нас нет идеи, которая может объединять.
«Мужество рождает победителей, единство рождает непобедимых», - сказал сегодня в речи на параде Петр Порошенко.
Так вот, белорусские парады в лучшем случае демонстрируют потенциал мужества, украинский парад продемонстрировал потенциал непобедимости. А это - огромная разница!
Ну и пятое. Президент Украины в речи на параде четко обозначает курс, куда ведет свое государство - в Евросоюз и НАТО.
Куда Лукашенко ведет Беларусь?.. Он и сам не знает. Просто ведет - от парада до парада".