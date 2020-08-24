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Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский

Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас нецелесообразно проводить военные парады в Киеве, а техника должна находиться на востоке страны.

Об этом он сказал во время выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть", - сказал Зеленский.

"Танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию", - добавил президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Те, кто без боя подарил часть территорий, будут давать показания, - Зеленский

Зеленский подчеркнул, что парад в Украине обязательно будет в будущем.

"Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир – мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость", - заявил он.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский призвал граждан к единству: "Может, хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину?"

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский (20210) парад (631) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+41
День Независимости по-зеленски это когда менты оцепили Софиевскую площадь в радиусе километра, чтобы холопы не мешали гундосому сцарю топтаться по флагу Украины.Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3396
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24.08.2020 10:51
+31
Как задрал этот криворожский ватник , который согласен и на колени и раком перед ****** , только бы его не били и с кацапами Скотов снимать.
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24.08.2020 10:46
+29
вiслюк оманский от парадов ссыт в штаны
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24.08.2020 10:47
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И сейчас обворовывается в таких масштабах, что старым и не снилось.
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24.08.2020 11:48 Ответить
І хто ж її розікрав? Чи не ваш зеленський з олігархами, які йому організували перемогу?
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24.08.2020 12:15 Ответить
А если мы Крым не вернем, или вернем лет через 50, то что, Украина лет 50 не будет парадов проводить?
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24.08.2020 12:03 Ответить
Русский гитлер запретил Сопле парады - порву, сказал, на зеленые тряпки
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24.08.2020 12:08 Ответить
зачем прахоботы каждым своим комментом понижают рейтинг своего потужного патрона?
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24.08.2020 12:32 Ответить
Тричі ухилившийся, просто СЦИТЬ військових і комплексує, бо коли почне вітати їх, воїни можуть послати під три чорти, такого говнокомандувача, а він всереться,прямо на Хрещатику...
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24.08.2020 12:35 Ответить
Может быть не военный парад отменять до конца войны, а показ вражеских расейских фильмов, типа " сватов", снятых на путинские денежки для промывания мозгов нашим ватным согражданам? Может до конца войны надо запретить расейский бизнес в Украине? Может перекрыть транспортное сообщение с мокшанской клоакой?
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24.08.2020 13:04 Ответить
ні.. бубочка більш за все боїться парадів, на яких весь світ бачить що Україна здатна себе захистити і буде себе захищати !!
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24.08.2020 13:08 Ответить
падлюка зелена.
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24.08.2020 13:06 Ответить
Гнида топчиться по Прапору України і ніхто, ніде, нікого.
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24.08.2020 13:27 Ответить
Засцал жидяра Зеленский перед ******, провести военный парад на день не зависимости!!
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24.08.2020 14:09 Ответить
"Мне одному кажется, что сказана несусветная глупость ?
"...когда на нашей земле будет прочный мир - мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине" Выходит, что пока у идёт война - украинцы не должны показывать такую технику, чтоб "ни у кого даже не возникнет мысли" нас атаковать и. чтоб наоборот - возникла бы мысль "пора валить из Украины от люлей подальше" ...А вот когда эта техника уже не понадобится ("будет прочный мир") - вот тут то мы всех и напугаем ! Осталось только добавить "и построим самолёты и будем всех бомбить"
Не знаю...не знаю, кто сказал, что зеленский разучился шутить...
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24.08.2020 16:19 Ответить
С историей главковерх-трус видимо не в ладах...Джугашвили провел парад РККА когда Вермахт уже кремль в бинокли рассматривал..И отогнали..Народ Украины должен воочию зреть на, что идет от него военный сбор..Военный парад именно сейчас нужен как никогда...
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24.08.2020 17:47 Ответить
Трусливое гавно....
На парад боекомплект не выдаётся!
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24.08.2020 19:07 Ответить
Будем надеятся падло зеленое что ты не досидиш до следущего парада независимости.придавят или мбежиш как крыса
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25.08.2020 09:13 Ответить
Сцикливый уклонист, уходи!
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25.08.2020 09:26 Ответить
Згинь, Євнух Оманський. Слава нації!
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25.08.2020 09:28 Ответить
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