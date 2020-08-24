Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас нецелесообразно проводить военные парады в Киеве, а техника должна находиться на востоке страны.
Об этом он сказал во время выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть", - сказал Зеленский.
"Танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию", - добавил президент.
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Зеленский подчеркнул, что парад в Украине обязательно будет в будущем.
"Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир – мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость", - заявил он.
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"...когда на нашей земле будет прочный мир - мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине" Выходит, что пока у идёт война - украинцы не должны показывать такую технику, чтоб "ни у кого даже не возникнет мысли" нас атаковать и. чтоб наоборот - возникла бы мысль "пора валить из Украины от люлей подальше" ...А вот когда эта техника уже не понадобится ("будет прочный мир") - вот тут то мы всех и напугаем ! Осталось только добавить "и построим самолёты и будем всех бомбить"
Не знаю...не знаю, кто сказал, что зеленский разучился шутить...
На парад боекомплект не выдаётся!