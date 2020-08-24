Парад буде після повернення людей і територій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз недоцільно проводити військові паради в Києві, а техніка має перебувати на сході країни.

Про це він сказав під час виступу з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка - сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути", - сказав Зеленський.

"Танки, бронетранспортери, літаки - це не атракціон для киян і гостей столиці. У країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо свою армію", - додав президент.

Зеленський наголосив, що парад в Україні обов'язково буде в майбутньому.

"Парад української перемоги. Коли ми повернемо всіх наших людей та всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир - ми зробимо великий парад усіх наших військ та техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність", - заявив він.

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