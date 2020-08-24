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Парад буде після повернення людей і територій, - Зеленський

Парад буде після повернення людей і територій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз недоцільно проводити військові паради в Києві, а техніка має перебувати на сході країни.

Про це він сказав під час виступу з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка - сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути", - сказав Зеленський.

"Танки, бронетранспортери, літаки - це не атракціон для киян і гостей столиці. У країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо свою армію", - додав президент.

Зеленський наголосив, що парад в Україні обов'язково буде в майбутньому.

"Парад української перемоги. Коли ми повернемо всіх наших людей та всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир - ми зробимо великий парад усіх наших військ та техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність", - заявив він.

Також читайте: Зеленський закликав громадян до єдності: "Може, годі змагатися в тому, хто більше і правильніше любить мати-Україну?"

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23667) парад (374) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+41
День Независимости по-зеленски это когда менты оцепили Софиевскую площадь в радиусе километра, чтобы холопы не мешали гундосому сцарю топтаться по флагу Украины.Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3396
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24.08.2020 10:51
+31
Как задрал этот криворожский ватник , который согласен и на колени и раком перед ****** , только бы его не били и с кацапами Скотов снимать.
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24.08.2020 10:46
+29
вiслюк оманский от парадов ссыт в штаны
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24.08.2020 10:47
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И сейчас обворовывается в таких масштабах, что старым и не снилось.
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24.08.2020 11:48 Відповісти
І хто ж її розікрав? Чи не ваш зеленський з олігархами, які йому організували перемогу?
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24.08.2020 12:15 Відповісти
А если мы Крым не вернем, или вернем лет через 50, то что, Украина лет 50 не будет парадов проводить?
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24.08.2020 12:03 Відповісти
Русский гитлер запретил Сопле парады - порву, сказал, на зеленые тряпки
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24.08.2020 12:08 Відповісти
зачем прахоботы каждым своим комментом понижают рейтинг своего потужного патрона?
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24.08.2020 12:32 Відповісти
Тричі ухилившийся, просто СЦИТЬ військових і комплексує, бо коли почне вітати їх, воїни можуть послати під три чорти, такого говнокомандувача, а він всереться,прямо на Хрещатику...
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24.08.2020 12:35 Відповісти
Может быть не военный парад отменять до конца войны, а показ вражеских расейских фильмов, типа " сватов", снятых на путинские денежки для промывания мозгов нашим ватным согражданам? Может до конца войны надо запретить расейский бизнес в Украине? Может перекрыть транспортное сообщение с мокшанской клоакой?
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24.08.2020 13:04 Відповісти
ні.. бубочка більш за все боїться парадів, на яких весь світ бачить що Україна здатна себе захистити і буде себе захищати !!
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24.08.2020 13:08 Відповісти
падлюка зелена.
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24.08.2020 13:06 Відповісти
Гнида топчиться по Прапору України і ніхто, ніде, нікого.
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24.08.2020 13:27 Відповісти
Засцал жидяра Зеленский перед ******, провести военный парад на день не зависимости!!
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24.08.2020 14:09 Відповісти
"Мне одному кажется, что сказана несусветная глупость ?
"...когда на нашей земле будет прочный мир - мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине" Выходит, что пока у идёт война - украинцы не должны показывать такую технику, чтоб "ни у кого даже не возникнет мысли" нас атаковать и. чтоб наоборот - возникла бы мысль "пора валить из Украины от люлей подальше" ...А вот когда эта техника уже не понадобится ("будет прочный мир") - вот тут то мы всех и напугаем ! Осталось только добавить "и построим самолёты и будем всех бомбить"
Не знаю...не знаю, кто сказал, что зеленский разучился шутить...
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24.08.2020 16:19 Відповісти
С историей главковерх-трус видимо не в ладах...Джугашвили провел парад РККА когда Вермахт уже кремль в бинокли рассматривал..И отогнали..Народ Украины должен воочию зреть на, что идет от него военный сбор..Военный парад именно сейчас нужен как никогда...
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24.08.2020 17:47 Відповісти
Трусливое гавно....
На парад боекомплект не выдаётся!
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24.08.2020 19:07 Відповісти
Будем надеятся падло зеленое что ты не досидиш до следущего парада независимости.придавят или мбежиш как крыса
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25.08.2020 09:13 Відповісти
Сцикливый уклонист, уходи!
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25.08.2020 09:26 Відповісти
Згинь, Євнух Оманський. Слава нації!
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25.08.2020 09:28 Відповісти
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