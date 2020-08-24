Парад буде після повернення людей і територій, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз недоцільно проводити військові паради в Києві, а техніка має перебувати на сході країни.
Про це він сказав під час виступу з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка - сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути", - сказав Зеленський.
"Танки, бронетранспортери, літаки - це не атракціон для киян і гостей столиці. У країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо свою армію", - додав президент.
Зеленський наголосив, що парад в Україні обов'язково буде в майбутньому.
"Парад української перемоги. Коли ми повернемо всіх наших людей та всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир - ми зробимо великий парад усіх наших військ та техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність", - заявив він.
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"...когда на нашей земле будет прочный мир - мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине" Выходит, что пока у идёт война - украинцы не должны показывать такую технику, чтоб "ни у кого даже не возникнет мысли" нас атаковать и. чтоб наоборот - возникла бы мысль "пора валить из Украины от люлей подальше" ...А вот когда эта техника уже не понадобится ("будет прочный мир") - вот тут то мы всех и напугаем ! Осталось только добавить "и построим самолёты и будем всех бомбить"
Не знаю...не знаю, кто сказал, что зеленский разучился шутить...
На парад боекомплект не выдаётся!