За добу COVID-19 виявили у 95 дітей і 73 медпрацівників, - Степанов
За минулу добу в Україні було госпіталізовано 296 осіб з COVID-19.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіло 1 658 осіб, з них 95 дітей та 73 медпрацівники. Було госпіталізовано 296 осіб. Зафіксовані 25 летальних випадків. Одужали 346 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 108 415 осіб, з них 7 362 дітей і 10 614 медпрацівників. Загалом одужали 52 870 пацієнтів. 2 318 випадків летальних. За минулу добу всього було проведено 13 426 тесту, з них 10 855 методом ПЛР і 2 571 методом ІФА", - розповів Степанов.
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ковиддомашний арест.
Давай, Степанов, расскажите нам, какие области закрывать будете от голосования, и что Вы конкретно от этого имеете в денежном эквиваленте.