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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 95 дітей і 73 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 95 дітей і 73 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 296 осіб з COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 658 осіб, з них 95 дітей та 73 медпрацівники. Було госпіталізовано 296 осіб. Зафіксовані 25 летальних випадків. Одужали 346 пацієнтів. Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 108 415 осіб, з них 7 362 дітей і 10 614 медпрацівників. Загалом одужали 52 870 пацієнтів. 2 318 випадків летальних. За минулу добу всього було проведено 13 426 тесту, з них 10 855 методом ПЛР і 2 571 методом ІФА", - розповів Степанов.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

діти (5041) карантин (18172) МОЗ (5390) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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За добу COVID-19 виявили у 95 дітей і 73 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 8448
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25.08.2020 10:03 Відповісти
О, Президент Степанов объявился, а я то думала, что у него тоже ковид домашний арест.
Давай, Степанов, расскажите нам, какие области закрывать будете от голосования, и что Вы конкретно от этого имеете в денежном эквиваленте.
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25.08.2020 10:12 Відповісти
Очередной совет цензору, ограничиться отдельной рубрикой на эту тему,для поклонников данной этого будет достаточно.Но каждый второй ваш пост(новость) упорно посвещен ковиду- это выполнение плана? или как? Истощение актуальных мыслей?😎
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25.08.2020 11:42 Відповісти
 
 