За сутки COVID-19 выявили у 95 детей и 73 медработников, - Степанов
За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 296 человек с COVID-19.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 658 человек, из них 95 детей и 73 медработника. Были госпитализированы 296 человек. Зафиксированы 25 летальных случая. Выздоровели 346 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 108 415 человек, из них 7 362 детей и 10 614 медработников. Всего выздоровели 52 870 пациентов. 2 318 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 13 426 теста, из них 10 855 методом ПЦР и 2 571 методом ИФА", - рассказал Степанов.
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ковиддомашний арест.
Давай, Степанов, расскажите нам, какие области закрывать будете от голосования, и что Вы конкретно от этого имеете в денежном эквиваленте.