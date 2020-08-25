РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8186 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
788 3

За сутки COVID-19 выявили у 95 детей и 73 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 95 детей и 73 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 296 человек с COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 658 человек, из них 95 детей и 73 медработника. Были госпитализированы 296 человек. Зафиксированы 25 летальных случая. Выздоровели 346 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 108 415 человек, из них 7 362 детей и 10 614 медработников. Всего выздоровели 52 870 пациентов. 2 318 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 13 426 теста, из них 10 855 методом ПЦР и 2 571 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине 1 658 новых случаев COVID-19 за сутки: болеют 53 227 человек, выздоровели - 52 870

Автор: 

дети (6469) карантин (16729) Минздрав (4899) врачи (1513) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За добу COVID-19 виявили у 95 дітей і 73 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 8448
показать весь комментарий
25.08.2020 10:03 Ответить
О, Президент Степанов объявился, а я то думала, что у него тоже ковид домашний арест.
Давай, Степанов, расскажите нам, какие области закрывать будете от голосования, и что Вы конкретно от этого имеете в денежном эквиваленте.
показать весь комментарий
25.08.2020 10:12 Ответить
Очередной совет цензору, ограничиться отдельной рубрикой на эту тему,для поклонников данной этого будет достаточно.Но каждый второй ваш пост(новость) упорно посвещен ковиду- это выполнение плана? или как? Истощение актуальных мыслей?😎
показать весь комментарий
25.08.2020 11:42 Ответить
 
 