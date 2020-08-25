За сутки COVID-19 выявили у 95 детей и 73 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 296 человек с COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 658 человек, из них 95 детей и 73 медработника. Были госпитализированы 296 человек. Зафиксированы 25 летальных случая. Выздоровели 346 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 108 415 человек, из них 7 362 детей и 10 614 медработников. Всего выздоровели 52 870 пациентов. 2 318 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 13 426 теста, из них 10 855 методом ПЦР и 2 571 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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