Нардеп Шахов вимагає відсторонити від посади керівництво Луганської області

Народний депутат "Нашого Краю" Сергій Шахов зажадав скасувати протиправне рішення ЦВК (від 08.08.2020р. №161) про неможливість проведення виборів в окремих ОТГ Луганської та Донецької областей та усунути з посади керівництво Луганської області.

Про це парламентар заявив з трибуни ВР у вівторок, 25 серпня.

"Попри офіційне декларування миру і припинення вогню на Донбасі, губернатор Луганщини констатує війну. Більше того, прикриваючись цією війною, він ініціював скасування виборів у ключових містах області. Тобто позбавив жителів Луганщини конституційного права обирати собі владу. Тих самих українців, які успішно проголосували на виборах 2015 і 2019 років, без ексцесів чи порушень", - зазначив Сергій Шахов.

Депутат додав, що скасування місцевих виборів є нічим іншим, як спробою узурпації влади губернатором Луганської області Сергієм Гайдаєм.

"Це той самий губернатор, який так красномовно розповідає про великий ремонт доріг у Луганській області, а сам тим часом літає вертольотом, тому що проїхати не може. До речі, для пересування губернатора повітряним шляхом загроз не виникає, вони тільки для волевиявлення", - заявив він.

За словами Шахова, Луганська область під керівництвом Гайдая потопає в беззаконні та корупції.

"Місяць тому сотні луганчан постраждали від великого вогню, що спалахнув через недбалість чиновників, але досі ніхто не покараний. Розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, кришування контрабанди та проституції. Їм цього мало. Тепер захотіли узурпувати владу і призначили себе князями" , - підсумував нардеп Сергій Шахов.