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Нардеп Шахов вимагає відсторонити від посади керівництво Луганської області

Нардеп Шахов вимагає відсторонити від посади керівництво Луганської області

Народний депутат "Нашого Краю" Сергій Шахов зажадав скасувати протиправне рішення ЦВК (від 08.08.2020р. №161) про неможливість проведення виборів в окремих ОТГ Луганської та Донецької областей та усунути з посади керівництво Луганської області.

Про це парламентар заявив з трибуни ВР у вівторок, 25 серпня.

"Попри офіційне декларування миру і припинення вогню на Донбасі, губернатор Луганщини констатує війну. Більше того, прикриваючись цією війною, він ініціював скасування виборів у ключових містах області. Тобто позбавив жителів Луганщини конституційного права обирати собі владу. Тих самих українців, які успішно проголосували на виборах 2015 і 2019 років, без ексцесів чи порушень", - зазначив Сергій Шахов.

Депутат додав, що скасування місцевих виборів є нічим іншим, як спробою узурпації влади губернатором Луганської області Сергієм Гайдаєм.

"Це той самий губернатор, який так красномовно розповідає про великий ремонт доріг у Луганській області, а сам тим часом літає вертольотом, тому що проїхати не може. До речі, для пересування губернатора повітряним шляхом загроз не виникає, вони тільки для волевиявлення", - заявив він.

За словами Шахова, Луганська область під керівництвом Гайдая потопає в беззаконні та корупції.

"Місяць тому сотні луганчан постраждали від великого вогню, що спалахнув через недбалість чиновників, але досі ніхто не покараний. Розкрадання бюджетних коштів, зловживання владою, кришування контрабанди та проституції. Їм цього мало. Тепер захотіли узурпувати владу і призначили себе князями" , - підсумував нардеп Сергій Шахов.

Автор: 

Шахов Сергій (114) Луганська область (4873)


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Топ коментарі
+12
Шахов, иди нах...
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25.08.2020 14:18
+9
о вылезла подстилка Кремлядск дал куманду тяв тяв...
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25.08.2020 14:15
+7
Выборы будут.Щас не время.Время сажать предателей.
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25.08.2020 14:34
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о вылезла подстилка Кремлядск дал куманду тяв тяв...
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25.08.2020 14:15 Відповісти
шахов-крупнейшая ГНИДА и ОРГАНИЗАТОР ПОДКУПА избирателей в Лисичанске,завалив пенсионеров сахаром ,наобещав кучу благ-добился у ватных избирателей избрания депутатом в ВР--Сухова,который насрал же на этих избирателей---до сих пор ,после избрания депутатом, ни разу ни встретился с ватным избирателем и теперь,когда в Лисичанске-военно гражданская администрация ,начала решать вопросы жизнедеятельности города--этот индюк вспомнил,что надо что-то делать,пошел в ЖОПУ ,ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ !!!!!!!!
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25.08.2020 16:06 Відповісти
Шахов, иди нах...
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25.08.2020 14:18 Відповісти
Выборы будут.Щас не время.Время сажать предателей.
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25.08.2020 14:34 Відповісти
В том числе и Шахова.
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25.08.2020 14:44 Відповісти
Это то куршавельское что что завезло заразу в Украину, а до этого рассказывало что вирус выдумка.. И именно то , что неоднократно попадался в переписки с полуголыми девицами во время " работы" в Раде, или тот на которого грозили завести уголовное дело за подкуп избирателей в Луганской области.. И это чмо еще чирикает да он уж лет 15 лишних на свободе гуляет.
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25.08.2020 14:45 Відповісти
недоумок"де путат" і досі не знає що в Україні ґубіґнаторів нема
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25.08.2020 14:56 Відповісти
Так его выберут и он будет губернатором в палате №6.
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25.08.2020 15:09 Відповісти
шахов-крупнейшая ГНИДА и ОРГАНИЗАТОР ПОДКУПА избирателей в Лисичанске,завалив пенсионеров сахаром ,наобещав кучу благ-добился у ватных избирателей избрания депутатом в ВР--Сухова,который насрал же на этих избирателей---до сих пор ,после избрания депутатом, ни разу ни встретился с ватным избирателем и теперь,когда в Лисичанске-военно гражданская администрация ,начала решать вопросы жизнедеятельности города--этот индюк вспомнил,что надо что-то делать,пошел в ЖОПУ ,ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ !!!!!!!!
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25.08.2020 16:07 Відповісти
Бла, бла, бла........хочу быть губернатором ватников.
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25.08.2020 17:45 Відповісти
Шахов гонит на Гайдая.., значит тот на своём месте!!!! Реванш не пройдёт!!!!
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25.08.2020 18:22 Відповісти
Приєднуюсь до коментарів земляків. "Гниду Шахова гетьз ВР"
А своїх земляків хочу попросити "Люди не голосуйте за ГНИДУ Шахова а цукор з нього беріть -заберіть у цієї гниди те що він у Вас вкрав, хоч трохи Беріть цукор ,знімайте непомітно це на відео, а ьпотів в Надсилайте в ДБР. Ну хоч так. Але не продавайте совість за цукор. Серед людей є і більш гідні люди які можуть стати вашими депутатами. Гнид треба наказувати" Слава Україні! Гнид в камери.
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26.08.2020 09:48 Відповісти
 
 